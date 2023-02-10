Ирина Роднина: «Олимпиаду в Москве бойкотировали 64 страны, но МОК принял решение проводить Игры. 35 стран – не страшная цифра»

Теги Ирина Роднина МОК Париж-2024 Политика Москва-1980 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Наше выступление будет зависеть от МОК, какое они будут принимать решение. Вы знаете, что Москву пробойкотировало 64 страны. Но тогда Олимпийский комитет принял решение проводить Олимпиаду.

Были и другие бойкоты, они постоянно, чуть ли не с Олимпиады 2008 года. 35 стран – не страшная цифра, если брать историю Олимпийских игр.

Если эти страны будут по каким-то политическим моментам бойкотировать, то есть олимпийская хартия – если страна по политике бойкотирует, то следующие два цикла они отсутствуют.

Если им так хочется наказывать своих спортсменов... Но вопрос будет к МОК и к решению, которое будет принято», – сказала Роднина. 

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

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9 комментариев

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Konstantin Meerov
Ответ aslvowk@mail.ru
Сравнил 80 г. и 2024, когда спорт деньгами спонсоров напичкан. И спонсоры как раз из этих 35 стран. Так что МОК без денег останется, если проведёт ОИ. В 2024 году остаться без денег = смертный приговор вынесен этой организации
Китай, Индия и Ближний Восток оплатят банкет. У них денег больше чем у опущенной Европы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aslvowk@mail.ru
Сравнил 80 г. и 2024, когда спорт деньгами спонсоров напичкан. И спонсоры как раз из этих 35 стран. Так что МОК без денег останется, если проведёт ОИ. В 2024 году остаться без денег = смертный приговор вынесен этой организации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кот
Ответ Michael Boldyrev
Думаете Франции хана?
да и США тоже
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дороф
Ответ Дмитрий
Не видите связи между бойкотом ОИ и последующим развалом бойкотируемой страны? А она есть.
Ну да, ну да, Лос-Анджелес в 1984 году никто не бойкотировал... ага.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MosesPray
Ответ Дмитрий
Не видите связи между бойкотом ОИ и последующим развалом бойкотируемой страны? А она есть.
Последняя надежда от отчаяния?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Ответ Дмитрий
Не видите связи между бойкотом ОИ и последующим развалом бойкотируемой страны? А она есть.
Думаете Франции хана?
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентина Николаевна
Разве у кого-то есть сомнения по решению МОК? Не питайте иллюзий
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Не видите связи между бойкотом ОИ и последующим развалом бойкотируемой страны? А она есть.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fedorbazaykin
Скорее эти 35 стран и выступят, чем Россия и Белоруссия
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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