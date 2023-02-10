Ирина Роднина: «Олимпиаду в Москве бойкотировали 64 страны, но МОК принял решение проводить Игры. 35 стран – не страшная цифра»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.
«Наше выступление будет зависеть от МОК, какое они будут принимать решение. Вы знаете, что Москву пробойкотировало 64 страны. Но тогда Олимпийский комитет принял решение проводить Олимпиаду.
Были и другие бойкоты, они постоянно, чуть ли не с Олимпиады 2008 года. 35 стран – не страшная цифра, если брать историю Олимпийских игр.
Если эти страны будут по каким-то политическим моментам бойкотировать, то есть олимпийская хартия – если страна по политике бойкотирует, то следующие два цикла они отсутствуют.
Если им так хочется наказывать своих спортсменов... Но вопрос будет к МОК и к решению, которое будет принято», – сказала Роднина.
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