Игнатов заявил, что «Спартак» не будет праздновать победу в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Все‑таки это предсезонный турнир»

заявил, что «Спартак» не будет праздновать победу в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» в 3-м туре обыграл «Сочи» (2:0) и досрочно выиграл турнир.

– Будете праздновать?

– Нет, конечно. Все‑таки это предсезонный турнир. Уже завтра улетаем, продолжаем подготовку к сезону, – сказал хавбек « ».

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