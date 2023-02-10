Игнатов заявил, что «Спартак» не будет праздновать победу в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Все‑таки это предсезонный турнир»
Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» не будет праздновать победу в Winline Зимнем Кубке РПЛ.
«Спартак» в 3-м туре обыграл «Сочи» (2:0) и досрочно выиграл турнир.
– Будете праздновать?
– Нет, конечно. Все‑таки это предсезонный турнир. Уже завтра улетаем, продолжаем подготовку к сезону, – сказал хавбек «Спартака».
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Удачи вам и в чемпионате.