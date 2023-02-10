Игнатов заявил, что «Спартак» не будет праздновать победу в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Все‑таки это предсезонный турнир»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов заявил, что «Спартак» не будет праздновать победу в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Спартак» в 3-м туре обыграл «Сочи» (2:0) и досрочно выиграл турнир. 

– Будете праздновать?

– Нет, конечно. Все‑таки это предсезонный турнир. Уже завтра улетаем, продолжаем подготовку к сезону, – сказал хавбек «Спартака».

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13 комментариев

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шалтай болтай
Спартачей с победой!!!
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Valentin Kompaneytsev
Правильно Михаил сказал. Это предсезонный турнир, цель которого подготовка ко 2 -ой части сезона. Окей.
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Direct free kick
Ответ Давид Agabekyan
По победам в супер престижных турнирах
Давидка езжай в баку
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nif-naf
Праздновать будете победу в чемпионате или в кубке))
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Давид Agabekyan
Ответ Direct free kick
Всё-таки Спартак главный клуб России
По победам в супер престижных турнирах
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инок
Главное, что улетаете с хорошим настроем на победы.
Удачи вам и в чемпионате.
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Коля Строгонов
После сезона отпразднуем чемпионство или Кубок России.
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Сергей Илюшенков
Спартак с победой!Бальде сегодня просто красавчик!Так долго не играл,но уровень есть уровень!Куча выигранных единоборств,обострений+гол+пас!Не знаю как кому,а мне очен сильно понравился!
+6
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WelcomeBackPURE
Очень важная победа ! Такой Спартак мог бы выиграть любой турнир !
0
-2
-2
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Direct free kick
Всё-таки Спартак главный клуб России
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-13
+11
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Никита Самарин
Правильный настрой.👍 Удачи в сезоне!🙏
+12
-5
+7
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Давид Золотов
Пруцев это Зобнин на максималках
0
-2
-2
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Владимир Молявин
Правильно. Режим нарушать нельзя!!!
0
-2
-2
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