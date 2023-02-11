Малкин – 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 2-й

– 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ.

Форвард « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

Малкин стал 4-м действующим игроком, достигшим отметки 1200 баллов в лиге.

Ранее ее пересекли («Питтсбург», 1471 очко в 1159 играх), («Вашингтон», 1464 в 1326) и («Чикаго», 1215 в 1154).

Среди россиян в истории лиги Евгений стал вторым игроком, набравшим 1200 очков. Первым был Овечкин.

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»