Малкин – 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 2-й

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Евгений Малкин – 4-й действующий игрок с 1200 очками в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи. 

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.

Малкин стал 4-м действующим игроком, достигшим отметки 1200 баллов в лиге.

Ранее ее пересекли Сидни Кросби («Питтсбург», 1471 очко в 1159 играх), Александр Овечкин («Вашингтон», 1464 в 1326) и Патрик Кэйн («Чикаго», 1215 в 1154). 

Среди россиян в истории лиги Евгений стал вторым игроком, набравшим 1200 очков. Первым был Овечкин. 

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

4 комментария

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Кино Музыка
По очкам сезона сравнялся с Панариным. Вот и думай, кто ветеран..
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VintDV
2 звено с Растом и Цукером просто отлично смотрится на протяжении почти всего сезона. Отсюда и результаты Жени. Наконец-то Салли смог собрать ему тройку под стать умению Жени отдать пас.
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Кеша
Два самых великих и выдающихся игрока России за последние 20’лет - Овечкин и Малкин .
+6
0
+6
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upuckuH
Малкин круче Кейна
+9
0
+9
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