Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

набрал 1200-е очко в , сделав 2 передачи в матче с « ».

Форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (6:3). Его признали второй звездой встречи.

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона.

За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.