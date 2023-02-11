Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

Теги Питтсбург Анахайм Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ, сделав 2 передачи в матче с «Анахаймом».

Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (6:3). Его признали второй звездой встречи. 

На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона. 

За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх. 

16 комментариев

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Sla Slo
Ответ Darshan
Странно, где почитатели российского хоккея, так страстно восхвалающие Овечкина? Почему не радуются достижениям российских хоккеистов?
С чего ты решил, что не радуются ? Радуются и даже очень.
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Кагов
Малкин - рекордсмен среди россиян по голевым передачам - 737! Это достижение будет только увеличиваться! Отличный ход!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Darshan
Извините, имелось в виду средняя результативность за матч. А Малкин моложе - поиграет подольше. И скорее всего обойдет Овечкина.
Малкин моложе, но травматичней
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Зубы Дзюбы
Ответ Матрос Кот
Малкин гражданин США. При получении гражданства давал присягу,что будет защищать новую Родину с оружием в руках. ( Текст присяги есть а в доступе). Овечкин тоже получит,он лицемер. Дети например у него граждане США, дом в США. Может хватит их лизать? Видели они вас лизунов на одном месте из прекрасного далека!
Против России они ничего не говорят.
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Матрос Кот
Малкин гражданин США. При получении гражданства давал присягу,что будет защищать новую Родину с оружием в руках. ( Текст присяги есть а в доступе).
Овечкин тоже получит,он лицемер. Дети например у него граждане США, дом в США. Может хватит их лизать? Видели они вас лизунов на одном месте из прекрасного далека!
+4
-6
-2
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Darshan
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры НХЛ ( россияне ) : 1) Овечкин - 1464 ( 812 + 652 ) - 1326 матчей. 2) Малкин - 1200 ( 463 + 737 ) - 1032 матча.
Извините, имелось в виду средняя результативность за матч. А Малкин моложе - поиграет подольше. И скорее всего обойдет Овечкина.
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-3
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upuckuH
Давай Жека, 500 голов!
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Stewart - 25
Ответ Darshan
Ови за карьеру набрал меньше очков чем Малкин. Скорее Малкин посмеется над Вами)))
Лучшие бомбардиры НХЛ ( россияне ) :
1) Овечкин - 1464 ( 812 + 652 ) - 1326 матчей.
2) Малкин - 1200 ( 463 + 737 ) - 1032 матча.
+4
-1
+3
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Евгеныч55
Ответ Bashibuzuck
Ови от души рассмеялся😁
У Малкина результативность круче, дважды лучший бомбардир плей офф, чм 2012, в плей офф и за сборную Малкин - батя, у него показатели и крутизна там намного лучше.
+3
0
+3
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Питтсбурга" ( вся история ) ;
1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей
2) Кросби - 1471 ( 541 + 930 ) - 1159 матчей
3) МАЛКИН - 1200 ( 463 + 737 ) - 1032 матча
+14
0
+14
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Darshan
Странно, где почитатели российского хоккея, так страстно восхвалающие Овечкина? Почему не радуются достижениям российских хоккеистов?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VintDV
Женя проводит этот сезон на одном дыхании! Как в старые добрые времена!!!
0
0
0
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Darshan
Ответ Bashibuzuck
Ови от души рассмеялся😁
Ови за карьеру набрал меньше очков чем Малкин. Скорее Малкин посмеется над Вами)))
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9черное
Включать его в топ100 мы, конечно, не будем
+17
-1
+16
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Bashibuzuck
Ответ Евгеныч55
Малкин - это лучшее , что есть в российском хоккее.Номер 1.
Ови от души рассмеялся😁
+2
-10
-8
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Евгеныч55
Малкин - это лучшее , что есть в российском хоккее.Номер 1.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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