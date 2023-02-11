Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»
Евгений Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ, сделав 2 передачи в матче с «Анахаймом».
Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (6:3). Его признали второй звездой встречи.
На счету 36-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 51 матче сезона.
За карьеру в рамках регулярок – 1200 (463+737) баллов в 1032 играх.
Овечкин тоже получит,он лицемер. Дети например у него граждане США, дом в США. Может хватит их лизать? Видели они вас лизунов на одном месте из прекрасного далека!
1) Овечкин - 1464 ( 812 + 652 ) - 1326 матчей.
2) Малкин - 1200 ( 463 + 737 ) - 1032 матча.
1) Лемье - 1723 ( 690 + 1033 ) - 915 матчей
2) Кросби - 1471 ( 541 + 930 ) - 1159 матчей
3) МАЛКИН - 1200 ( 463 + 737 ) - 1032 матча