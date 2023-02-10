81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам FFF. Следователи считают, что он больше не может руководить федерацией

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция происшествия Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре контент Футбол

Прокуратура Парижа подготовила отчет о неподобающем поведении главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре.

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.

Отчет будет представлен министру спорта Франции 15 февраля, однако Radio France получило доступ к документу раньше срока.

Следователи пришли к выводу, что «действия Ле Гре носили повторяющийся характер и могли опорочить достоинство жертв посредством вульгарных замечаний, в частности, когда господин Ле Гре явно находился в состоянии алкогольного опьянения».

Расследование показало, что Ле Гре однажды попросил молодую девушку специально надеть юбку для поездки. Во время другой поездки 81-летний функционер касался бедра девушки, несмотря на то, что его попросили остановиться.

Кроме того, свидетели сообщили, что Ле Гре недвусмысленно предложил секс втроем двум коллегам женского пола.

Отмечается, что функционер приглашал к себе неназванную футболистку женской сборной Франции даже после первого слушания с государственными следователями.

В заключение отчета следователи отмечают, что Ле Гре «больше не обладает необходимой легитимностью для управления и представления французским футболом с учетом его поведения в отношении женщин, публичных заявлений и неудачах в управлении федерацией».

Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после скандала с неуважительными высказываниями в отношении Зинедина Зидана.

Босса FFF убрали после слов о Зидане – а кто он такой? Победил рак и сделал любительский «Генгам» клубом Лиги 1

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V Galperin
Человек 12 лет руководил федерацией, при этом французы в это время вышли на ведущие роли в футболе, но как только высказался нелестно о Зидане, тут же пришили ему домогательства. Вот такая демократия в FFF.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
Не хило! З - зависть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
Щас посадят!! Вот если бы он мужику предложил, тогда бы наградили!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Step_up
Ответ Alex1104
Завидуют! В 81 год, втроем...
Встречаются два деда. Один другого спрашивает: «Вот у тебя когда в последний раз секс был?» Второй отвечает: «В 1985ом» Первый, стуча по дереву, ему говорит: «А у меня, тьфу-тьфу-тьфу, в 1987м!»
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
дедушке восемьдесят один... может он когда предлагал секс одной забыл что до этого уже предложил его другой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Химчанин Юран
И об этом начали говорить только после интервью про Зизу?
Видимо, не позвал Зидана на такую тусу🌚
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Stepanov
мы мечтаем, а он делает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chicharitto
ему похлопать нужно, а не претензии предъявлять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Его наградить надо нашему вождю за сохранение традиционных человеческих ценностей и как пример долголетнего служения на руководящей должности...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Alex1104
Завидуют! В 81 год, втроем...
Он своих дружбанов Менди с Алвесом позовет на вечеринку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ софочка
Если в 81 год мог втроём, то руководить организацией и подавно сможет
Да он вряд ли мог. Мог только на словах предлагать (что уже само по себе мерзко).
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Ответ евГений
Боевой дед Ловчеву стоило бы поучиться, а то тот только делает что ноет в свои 70 с копейками
Пфф, Ловчев... тут Мостовой в свои 54 не может остановиться в нытье, а ты про Ловчева...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Alex1104
Завидуют! В 81 год, втроем...
Не смог всех удовлетворить. В отставку!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
"Следователи считают, что он больше не может руководить федерацией". то есть следователи считают, что ######### в 81 год он может, да еще и с двумя одновременно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Заказали деда ) кстати это культура отмены , на Западе введена специально , чтобы менять легко марионеточных фриков , достаточно только обвинения , доказательства не нужны !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MS-13
У обвисшего сноба фляга окончательно протекла.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Если Ле Гре предлагал, то значит может.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey Yashin
81-летний Ле Гре предлагал секс втроем сотрудницам
------
Седина в бороду, бес в ребро - прокомментировал ситуацию Ле Гре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Химчанин Юран
И об этом начали говорить только после интервью про Зизу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
В 80 лет так шалить не каждый может
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RSI
Ай, молодца!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прекрасная РФПЛ будущего
"Организация называется FFF, а не FMF" добавил прокурор
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан Тонали. 8
Ответ Юрий Кечко
Ему 81, он и так не может руководить федерацией P.S но трахаться похоже может )))
🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан Тонали. 8
Ответ софочка
Если в 81 год мог втроём, то руководить организацией и подавно сможет
🤭🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милан Тонали. 8
Красавец просто! 😃👍👏👏👏
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий