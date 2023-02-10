Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что 35 стран будут требовать недопуска спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм-2024 в Париже. 

По ее словам, в список этих стран входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония. 

Шюгждинене отметила, что странам не потребуется бойкотировать соревнования.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», – приводит слова Шюгждинене «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Reuters. 

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе. 

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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31 комментарий

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Теннисный абсолют
Прибалты, которые окупировали русские земли, договорятся еще...
Укры тоже вякали, результат видим.
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Vladimir Arutin
Интересно как спортсмены отнесутся к митингу, который пройдет 22февраля . .
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Cruel Snake
Ты министр СПОРТА которая в первую очередь должна кричать со всех площадках, о том, что спорт объединяет, способствует сближению дружеских отношений, вне политики. А она об обратном визжит
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алексей любовь
Без флага и гимна нельзя участвовать!!!
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Slavnov
группа стран,объединенных американскими военными базами,наверное
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Валерий Питерский
Бах - пешка. Как скажут в Вашингтонском обкоме - так и будет.
Ну ок, зачем он тогда недавно сказал обратное, как всегда переобуется?)
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закрыт по беспределу
Ух ты... Уже 35)
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Евгений Соболев
Вердикт вынесен.. Ни каких ноунеймов не будет.. Бан!!!
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Viks
Хотим прочитать заявление, подписанное США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.
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Gheorghe Rusu
Ответ Пользователь Имени
Напоминает устаявшиеся современные тренды, когда меньшенство диктует большинству как надо и правильно себя вести, а это самое большинство боится сказать или сделать что-то "не так"
Да, примерно из-за этого, кто-то еще общается на дипломатическом уровне с Россией. Ох уж эти тренды, где даже дикарю нельзя дать по башке чем-то тяжелым.)
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Иван Иванов
Пока Витя ездил к больной матери,Дима и Никита изнасиловали Витину жену.
Витя, Дима и Никита вместе играют в одной музыкальной группе.
1-расход. С такими дел иметь не нужно.
2-играем дальше. К творчеству бытовые моменты отношения не имеют.
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Назар Игорь
Ну образования и спорта ладно, но наука тут каким боком? Назовите одного известного учëного из Литвы, и я сниму перед вами шляпу.
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Михаил Максаков
Ответ Viks
Ты только Литву видишь в тексте?
Огласите весь список пожалуйста
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Валерий Питерский
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Я как понял Литва положила на недавние высказывания Баха?
Бах - пешка. Как скажут в Вашингтонском обкоме - так и будет.
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Здравый@смысл@
Ответ Mister Zalupa
в итоге все кончится тем, что будет два международных турнира: один для диктатур и один для демократических стран.
Вы-то уже, надеюсь, в просвещенных странах? Книжечки правильные своим детям даете читать?
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MironSM84
Ну большие страны поедут в любом случае а отсутствие подобных утырков со страной размером с моё Щукино никто и не заметит)Бах не глади в портки стой на своём)
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Viks
Ответ Михаил Максаков
35 таких же мощнейших держав как Литва
Ты только Литву видишь в тексте?
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Валерий Питерский
А сейчас не по###?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Я как понял Литва положила на недавние высказывания Баха?
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юрий кварт
Ответ eltempo87
Мне кажется единствеенный смысл существования подобных "стран" это что-то грозное заявлять и что бы "наши" пропагандисты типо спортса это перепечатывали
Поэтому никто не хочет видеть Россию нигде, шовинизм в каждом слове
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Sanan1908
Конечно, спорт вне политики))))
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Пользователь Имени
Комментарий удален
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Михаил Максаков
Ответ Фут.Боль
Шюгждинене - это когда у окулиста на приёме буквы пытаешься прочесть ?
Пришёл к окулисту и говоришь: "Шюгждинене".
А он отвечает: "Логопед в другом кабинете"
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VuNePonimaete
🧯🧯🧯в студию
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eltempo87
Мне кажется единствеенный смысл существования подобных "стран" это что-то грозное заявлять и что бы "наши" пропагандисты типо спортса это перепечатывали
+2
-7
-5
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