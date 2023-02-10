Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что 35 стран будут требовать недопуска спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм-2024 в Париже.

По ее словам, в список этих стран входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Шюгждинене отметила, что странам не потребуется бойкотировать соревнования.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», – приводит слова Шюгждинене «Р-Спорт» со ссылкой на агентство Reuters.

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможности участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе.

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