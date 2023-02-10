Месси сможет сыграть с «Баварией» в ЛЧ, несмотря на недавнюю травму. Гальтье подтвердил
Стали известны подробности восстановления Лионеля Месси.
Ранее нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).
Парижане сообщили, что аргентинец пропустит матч Лиги 1 с «Монако» (11 февраля) и вернется к тренировкам в понедельник, за день до матча Лиги чемпионов с «Баварией» 14 февраля.
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что Месси сможет сыграть с «Баварией».
«Можете отложить в сторону термин «под вопросом».
Мы понимаем, насколько Месси важен для нас. Из-за его отсутствия в матче с «Монако» нам придется играть по-другому», – сказал Гальтье.
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Но днарь умудрился проиграть африканцкому сборной. И со слезами ушёл, вот я ржал когда тот плакал как девченка.
Вечно 5 в истории футбола роналду так и останется 5 в истории футбола.
В этом вся суть вашей секты
И не мира, а в Истории футбола.
Совершенная Карьера. Блеск.
Потом ещё и французские газеты одну из самых низких оценок Лео поставили, хотя непонятно сколько во втором тайме с травмой играл.
Барселона без денег даже гораздо раньше пересоберётся и заберёт её снова. Поверь мне.)
А катарская картонная пустышка будет вечно сливать. До финалов причем.)
Но свою миссию историческую этот проект выполнил.
Хороший клуб для тренировок и подготовки лучшего футболиста в истории к ключевому для него ЧМ.
Merci. )
Но вот это уже в прошлом, а впереди у нас 180 минут унижения от Баварии. Надеюсь Мбаппе выздоровеет, иначе шансов ноль, и ты это знаешь лучше меня ))
Так накрутить величия Месси - надо было придумать. Разгром был бы куда менее полезен для наследия, списали бы на отравление как в 98-ом бгг. А так Месси забрал самый великий финал в истории всех ЧМ. +1000 к славе, хайпу и пр ахаха. Спасибо Мбапешке, утащив в овертаймы игру еще и помог Гению стату набить ввиде гола с игры в финале ЧМ ахахах, а то в 90 мин времени бы вряд ли хватило ЛМ.
Иначе его просто сожрут, ведь от него всегда ждут большего как от лучшего футболиста в истории!
Это вам не пенсионер из НасрАль который даже если проиграет в суперкубке СА, то никто не заметит..
А вот отрицалово типа твоего вопрос даже не веры, а псих.здоровья.