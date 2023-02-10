Стали известны подробности восстановления .

Ранее нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

Парижане сообщили, что аргентинец пропустит матч 1 с «Монако» (11 февраля) и вернется к тренировкам в понедельник, за день до матча Лиги чемпионов с «Баварией» 14 февраля.

Главный тренер « » сообщил, что Месси сможет сыграть с «Баварией».

«Можете отложить в сторону термин «под вопросом».

Мы понимаем, насколько Месси важен для нас. Из-за его отсутствия в матче с « » нам придется играть по-другому», – сказал Гальтье.

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