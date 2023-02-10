Месси сможет сыграть с «Баварией» в ЛЧ, несмотря на недавнюю травму. Гальтье подтвердил

Теги Бавария ПСЖ Монако Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Кристоф Гальтье Футбол

Стали известны подробности восстановления Лионеля Месси.

Ранее нападающий «ПСЖ» получил повреждение задней поверхности бедра в игре Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

Парижане сообщили, что аргентинец пропустит матч Лиги 1 с «Монако» (11 февраля) и вернется к тренировкам в понедельник, за день до матча Лиги чемпионов с «Баварией» 14 февраля.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье сообщил, что Месси сможет сыграть с «Баварией».

«Можете отложить в сторону термин «под вопросом».

Мы понимаем, насколько Месси важен для нас. Из-за его отсутствия в матче с «Монако» нам придется играть по-другому», – сказал Гальтье.

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60 комментариев

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Parce
Ответ Просто Я
в соло? скоро сектанты начнут утверждать, что на поле был только Месси, остальные удалились или вообще не вышли. И вообще, это он бегал в обличии Де Пауля с языком на плечах, подчищая за гением, который забыл, что такое оборона. И это он в центре защиты сразу за двоих играл. И это он роль МакАлистера и Энцо исполнил. И даже пенальти он отбивал, вовсе не Мартинез.
Вы хоть читать научитесь
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Айлин 1990
Ответ Просто Я
в соло? скоро сектанты начнут утверждать, что на поле был только Месси, остальные удалились или вообще не вышли. И вообще, это он бегал в обличии Де Пауля с языком на плечах, подчищая за гением, который забыл, что такое оборона. И это он в центре защиты сразу за двоих играл. И это он роль МакАлистера и Энцо исполнил. И даже пенальти он отбивал, вовсе не Мартинез.
Состав Португалии одни звезды и в 2 раза дороже чем состав Аргентины.
Но днарь умудрился проиграть африканцкому сборной. И со слезами ушёл, вот я ржал когда тот плакал как девченка.
Вечно 5 в истории футбола роналду так и останется 5 в истории футбола.
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Айлин 1990
Ответ Syndycate
После Баварской порки будет не только травма бедра)
На своём опыте говоришь??))
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Айлин 1990
Ответ Roman
Лишь бы Мбаппе играл, Без Месси эта команда прошла до финала ЛЧ, так что не велика потеря будет.
Как там Аль Наср??? 200 лига мира??)))
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Yavich
Ответ Universal1000
У вас? Та пофиг. Ты ж не думаешь всерьез, что ПСЖ может выиграть ЛЧ. Нереальная история. В любых составах и с любыми тренерами. Финал 2020 был приколом чисто ввиду сетки из Лейпцига, Аталанты и Боруссии. Барселона без денег даже гораздо раньше пересоберётся и заберёт её снова. Поверь мне.) А катарская картонная пустышка будет вечно сливать. До финалов причем.) Но свою миссию историческую этот проект выполнил. Хороший клуб для тренировок и подготовки лучшего футболиста в истории к ключевому для него ЧМ. Merci. )
Мне нравится как ты заранее стелешь соломку, прекрасно понимая что Месси опять опозорится 😅
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Айлин 1990
Ответ norm777
Финалисимо 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ В этом вся суть вашей секты
Против Чемпионов Европы . Финалисимо намного круче чем турнир микки мауса ЛН.
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Айлин 1990
Ответ Roman
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Не обобщай свою профессию по жизни))
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norm777
Ответ Айлин 1990
Хейтеры быстро забыли 3 кубка за 1,5 года. Против гигантов. Финал против Бразилии на КА и победа против действующих чемпионов КА. Финал против Италии, действующих чемпионов ЧЕ и победа в Финалисимо. Финал против Франции на ЧМ2022, против действующих чемпионов ЧМ2018. Это просто гениально, некоторые этого не понимают. Это просто не повторимый достижение. Лучший в истории. Память у хейтеров как у рыб.
Финалисимо 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
В этом вся суть вашей секты
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Universal1000
Ответ Wild91688
Лучший футболист мира только по мнению месифанов и все,не может игрок который всю карьеру принимал допинг стать лучшим в истории
Нет. Уже по мнению Абсолютно всех.
И не мира, а в Истории футбола.

Совершенная Карьера. Блеск.
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Roman
Ответ Ришад Хайруллин
пенальти и голы из оффсайда это к раналду он любил такие забивать
Ты видимо, не смотрел последний ЧМ )))
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Wild91688
Ответ Parce
Мужик с травмой бедра почти в соло ЧМ выиграл и уже пару лет его волнует эта травма, пока другая плакса после каждого слитого матча то ноет, то капитанскую повязку выкидывает
И кто де тебя такого плюсует,в соло выиграл ЧМ,чем,пендалями в каждой игре,а финал затащил Ди Мария который заработал пенальти забил гол и рвал левый фланг, меси как обычно шакалил пендали и добивание в пустые
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Roman
Лишь бы Мбаппе играл, Без Месси эта команда прошла до финала ЛЧ, так что не велика потеря будет.
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Wild91688
Ответ Universal1000
У вас? Та пофиг. Ты ж не думаешь всерьез, что ПСЖ может выиграть ЛЧ. Нереальная история. В любых составах и с любыми тренерами. Финал 2020 был приколом чисто ввиду сетки из Лейпцига, Аталанты и Боруссии. Барселона без денег даже гораздо раньше пересоберётся и заберёт её снова. Поверь мне.) А катарская картонная пустышка будет вечно сливать. До финалов причем.) Но свою миссию историческую этот проект выполнил. Хороший клуб для тренировок и подготовки лучшего футболиста в истории к ключевому для него ЧМ. Merci. )
Лучший футболист мира только по мнению месифанов и все,не может игрок который всю карьеру принимал допинг стать лучшим в истории
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Roman
Ответ Parce
Мужик с травмой бедра почти в соло ЧМ выиграл и уже пару лет его волнует эта травма, пока другая плакса после каждого слитого матча то ноет, то капитанскую повязку выкидывает
В соло выгнал ЧМ ? Ты вообще матчи смотрел?
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Wild91688
Это к лучшему,шансы Баварии увеличились
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Roman
Ответ Айлин 1990
Хейтеры быстро забыли 3 кубка за 1,5 года. Против гигантов. Финал против Бразилии на КА и победа против действующих чемпионов КА. Финал против Италии, действующих чемпионов ЧЕ и победа в Финалисимо. Финал против Франции на ЧМ2022, против действующих чемпионов ЧМ2018. Это просто гениально, некоторые этого не понимают. Это просто не повторимый достижение. Лучший в истории. Память у хейтеров как у рыб.
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dem
В концовке матча, Месси видно было что травмирован, но вся команда упорно по инерции через него играла, даже Неймар, который должен был брать игру на себя.
Потом ещё и французские газеты одну из самых низких оценок Лео поставили, хотя непонятно сколько во втором тайме с травмой играл.
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Universal1000
Ответ Yavich
Да, только благодаря Мбаппе гном под конец карьеры узнал что это такое — забить в финале ЧМ с игры 😂 Но вот это уже в прошлом, а впереди у нас 180 минут унижения от Баварии. Надеюсь Мбаппе выздоровеет, иначе шансов ноль, и ты это знаешь лучше меня ))
У вас? Та пофиг. Ты ж не думаешь всерьез, что ПСЖ может выиграть ЛЧ. Нереальная история. В любых составах и с любыми тренерами. Финал 2020 был приколом чисто ввиду сетки из Лейпцига, Аталанты и Боруссии.

Барселона без денег даже гораздо раньше пересоберётся и заберёт её снова. Поверь мне.)

А катарская картонная пустышка будет вечно сливать. До финалов причем.)

Но свою миссию историческую этот проект выполнил.
Хороший клуб для тренировок и подготовки лучшего футболиста в истории к ключевому для него ЧМ.
Merci. )
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Yavich
Ответ Universal1000
Ты прав, до сих пор эйфория! Вахаха. Так накрутить величия Месси - надо было придумать. Разгром был бы куда менее полезен для наследия, списали бы на отравление как в 98-ом бгг. А так Месси забрал самый великий финал в истории всех ЧМ. +1000 к славе, хайпу и пр ахаха. Спасибо Мбапешке, утащив в овертаймы игру еще и помог Гению стату набить ввиде гола с игры в финале ЧМ ахахах, а то в 90 мин времени бы вряд ли хватило ЛМ.
Да, только благодаря Мбаппе гном под конец карьеры узнал что это такое — забить в финале ЧМ с игры 😂

Но вот это уже в прошлом, а впереди у нас 180 минут унижения от Баварии. Надеюсь Мбаппе выздоровеет, иначе шансов ноль, и ты это знаешь лучше меня ))
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Universal1000
Ответ Yavich
Комментарий удален модератором
Ты прав, до сих пор эйфория! Вахаха.

Так накрутить величия Месси - надо было придумать. Разгром был бы куда менее полезен для наследия, списали бы на отравление как в 98-ом бгг. А так Месси забрал самый великий финал в истории всех ЧМ. +1000 к славе, хайпу и пр ахаха. Спасибо Мбапешке, утащив в овертаймы игру еще и помог Гению стату набить ввиде гола с игры в финале ЧМ ахахах, а то в 90 мин времени бы вряд ли хватило ЛМ.
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Нефанатик
Прекрасная новость, а то уже переживать начал за Баварию.
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Muhammad Juraev
Месси должен сыграть и не проиграть!
Иначе его просто сожрут, ведь от него всегда ждут большего как от лучшего футболиста в истории!
Это вам не пенсионер из НасрАль который даже если проиграет в суперкубке СА, то никто не заметит..
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Yavich
Ответ Universal1000
Че отпустило пятак после финала ЧМ, Явич? Та, не эт надолго. Эталонно и предельно циннично Гоат конечно убрал Францию и окончательно забрал трон у Пеле. Ничего, немного налогов отстегнет в бюджет лягушачий, компенсация ахаха.
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Просто Я
Ответ Parce
Мужик с травмой бедра почти в соло ЧМ выиграл и уже пару лет его волнует эта травма, пока другая плакса после каждого слитого матча то ноет, то капитанскую повязку выкидывает
в соло? скоро сектанты начнут утверждать, что на поле был только Месси, остальные удалились или вообще не вышли. И вообще, это он бегал в обличии Де Пауля с языком на плечах, подчищая за гением, который забыл, что такое оборона. И это он в центре защиты сразу за двоих играл. И это он роль МакАлистера и Энцо исполнил. И даже пенальти он отбивал, вовсе не Мартинез.
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Universal1000
Ответ fellx
Мило) Они даже и сами верят в это)
Так это факты.
А вот отрицалово типа твоего вопрос даже не веры, а псих.здоровья.
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