Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Его приоритет – клубы топ-5 лиг

Стали известны причины нежелания Далера Кузяева продлевать контракт с «Зенитом».

Ранее появилась информация, что 30-летний футболист и клуб не могут договориться о новом соглашении.

Кузяев не хочет продлевать контракт, потому что хочет уехать в европейский чемпионат, сообщает «Чемпионат».

«Контракт Далера с « » истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока.

Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», – отметил источник.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах.

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