Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Его приоритет – клубы топ-5 лиг

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

Стали известны причины нежелания Далера Кузяева продлевать контракт с «Зенитом».

Ранее появилась информация, что 30-летний футболист и клуб не могут договориться о новом соглашении.

Кузяев не хочет продлевать контракт, потому что хочет уехать в европейский чемпионат, сообщает «Чемпионат».

«Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока.

Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», – отметил источник.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах.

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99 комментариев

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здоровяк
Кузяо спокойно может уехать в любой клуб в зоне Лиге Европы, если снизит требования по ЗП.
В той же Италии легко заиграет
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yurist Cherchesova
В августе(сентябре) вернётся обратно
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Renki
"Источник" - это, видимо, Адьям Кузяев?)
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Жлобиньо
Так уже было ведь и из европейских клубов только локомотив захотел подписать. Если ты играешь хорошо в РПЛ это ещё ничего не значит. Ну ладно, уйдёт и уйдёт только Турция не в топ 5.
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Алекс Кадет
а предложения хоть есть?
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xoms
На второй заход пошёл, не тот возраст уже.
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pavelrytov@icloud.com
Да пусть едет. Вряд ли кому то он нужен там. Без знания языка присядет на скамейку скорее всего и потом вернётся в московский клуб какой-нибудь. Для нашего чемпионата хороший игрок
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Sinister Kid
Ah Shit, Here We Go Again.
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Алексей Полиенков
Шо? Опять?
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zer
в топ-5 чемпионатах полным-полном середняков и аутсайдеров, куда он по скилам вполне себе может перейти

на самом деле тут всё от его сговорчивости зависит. понятно в МЮ его никто не позовёт, но есть десятки клубов попроще даже в АЛП
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flitwood
Все хотят. Только не у многих получается.
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Maksat S
Он хочет в клубы в топ-5. Похвально. Я тоже хочу.
Вопрос: а клубы топ-5 лиг хотят ли его ?)
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Recreated
Плохо, когда головы нет на плечах!
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Kanonir152
Да кому.. В следующем сезоне так и будет играть в РПЛ.
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МТБ
Ответ Сергей Ульянов
Там он никому в 30 не нужен..
С чего вы это взяли?
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Recreated
Ну давай также с папой покуролесь по восточной Европе, потом опять обратно прибежишь. Плавали, знаем!
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Валерий Питерский
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Глупость, покупают) Остальное ему скажи)
Ну не нужны там игроки 30 лет. Не нужны и точка.
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ArtBro
Снова цену набивает. В Европе, топ-5, которые играют в еврокубках он точно не нужен в основе
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Валерий Питерский
На подмену там не покупают) Пусть играет в Зенита. О Европах нужно было мечтать раньше)))
Глупость, покупают) Остальное ему скажи)
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Валерий Питерский
Ответ Генадий Филимонов
Хех, агентишко даже не старается что-то новое придумать. Ждём, когда его захочет какой-нибудь локомотив и зенит из вредности подпишет
В Локо - было бы усиление, но хотят в Европу. Мне кажется, вряд ли получится.. Игрок уже возрастной.
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Newsprom
Что?! опять?!
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dem
Ответ Dead88 Poets
водоносом?
Тоже вариант
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Генадий Филимонов
Хех, агентишко даже не старается что-то новое придумать. Ждём, когда его захочет какой-нибудь локомотив и зенит из вредности подпишет
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sersan
Хорошо, если это не контрактные игры.
+1
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Валерий Питерский
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Он конечно хороший и важный игрок в Зените, но ему уже 30 и уровень топ 5 чемпионатов Европы высокий, так что врятли, ну если на подмену только
На подмену там не покупают)
Пусть играет в Зенита. О Европах нужно было мечтать раньше)))
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