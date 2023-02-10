Кузяев отказывается продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания уехать в Европу. Его приоритет – клубы топ-5 лиг
Стали известны причины нежелания Далера Кузяева продлевать контракт с «Зенитом».
Ранее появилась информация, что 30-летний футболист и клуб не могут договориться о новом соглашении.
Кузяев не хочет продлевать контракт, потому что хочет уехать в европейский чемпионат, сообщает «Чемпионат».
«Контракт Далера с «Зенитом» истекает летом. Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока.
Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. При этом Кузяев уже имеет на руках конкретные предложения из Турции и Греции», – отметил источник.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кузяев забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах.
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В той же Италии легко заиграет
на самом деле тут всё от его сговорчивости зависит. понятно в МЮ его никто не позовёт, но есть десятки клубов попроще даже в АЛП
Вопрос: а клубы топ-5 лиг хотят ли его ?)
Пусть играет в Зенита. О Европах нужно было мечтать раньше)))