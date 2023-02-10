Федерация футбола Бразилии опровергла договоренность с Анчелотти

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Бразильская федерация футбола опровергла информацию о том, что главный тренер « » возглавить национальную команду.

Ранее появились сведения о том, что итальянский специалист и Федерации футбола Бразилии обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года.

Действующее соглашение Анчелотти с испанским клубом рассчитано до 2024 года.

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