Федерация футбола Бразилии опровергла договоренность с Анчелотти
Сборная Бразилии не подтвердила договоренность с Карло Анчелотти.
Бразильская федерация футбола опровергла информацию о том, что главный тренер «Реала» возглавить национальную команду.
Ранее появились сведения о том, что итальянский специалист и Федерации футбола Бразилии обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года.
Действующее соглашение Анчелотти с испанским клубом рассчитано до 2024 года.
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Анчелотти и сборная Бразилии.
Не подходят вообще.
Бразилия играет в атакубщий футбол, и любой отход от этого приводит к "массовым беспорядкам" в умах и сумасществию в эфире.