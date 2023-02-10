Федерация футбола Бразилии опровергла договоренность с Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Сборная Бразилии не подтвердила договоренность с Карло Анчелотти.

Бразильская федерация футбола опровергла информацию о том, что главный тренер «Реала» возглавить национальную команду.

Ранее появились сведения о том, что итальянский специалист и Федерации футбола Бразилии обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года.

Действующее соглашение Анчелотти с испанским клубом рассчитано до 2024 года.

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10 комментариев

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ML26
Ответ Maksonov
Кто минусует-то все комменты без разбору?
Я. Жду минусов в ответ :3
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
добрый грек
Ответ mr kovalsky
Анчелотти минусует комменты с левого акка на спортсе
Не, Федерация Футбола Бразилии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Анчелотти минусует комменты с левого акка на спортсе
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksonov
Кто минусует-то все комменты без разбору?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ну и слава богу, Бразилии надо строить новую команду, в чем Анчи плох, тот же Моуриньо предпочтительнее будет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
Пронесло Селесао...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BigPapa
Будут темнить до последнего)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Совершенно не понимаю.
Анчелотти и сборная Бразилии.
Не подходят вообще.
Бразилия играет в атакубщий футбол, и любой отход от этого приводит к "массовым беспорядкам" в умах и сумасществию в эфире.
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-3
-2
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Cruel Snake
Значит точно договорились
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Сборная Бразилии: Анчелотти уволился две недели назад
+1
-4
-3
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