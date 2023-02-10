Херманн-Вик стала двукратной чемпионкой мира, у Ханны Оберг – 8-я медаль ЧМ, у Перссон – третья

Немецкая биатлонистка победила в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. Для нее это второе золото чемпионатов мира.

Всего у Херманн-Вик 7 медалей ЧМ (2-4-1).

Шведка Ханна Оберг завоевала серебро. На ее счету 8 медалей чемпионатов мира (1-3-4).

Еще одна шведская биатлонистка стала бронзовым призером. Это третья медаль ЧМ в ее карьере (0-1-2) и первая личная.