Херманн-Вик стала двукратной чемпионкой мира, у Ханны Оберг – 8-я медаль ЧМ, у Перссон – третья

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Германии жен сборная Швеции жен Линн Перссон Ханна Оберг Дениз Херманн-Вик Биатлон

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн-Вик победила в спринте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. Для нее это второе золото чемпионатов мира. 

Всего у Херманн-Вик 7 медалей ЧМ (2-4-1). 

Шведка Ханна Оберг завоевала серебро. На ее счету 8 медалей чемпионатов мира (1-3-4). 

Еще одна шведская биатлонистка Линн Перссон стала бронзовым призером. Это третья медаль ЧМ в ее карьере (0-1-2) и первая личная. 

10 комментариев

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Ilya Kurepa
Ответ starichok77
наверное, четыре круга дали себя знать, или смазка не та
она уже на первом круге не особенно хорошо шла - может и не в форме после болезни .. ее подруга по команде 8 место взяла, так что это вряд ли смазка
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starichok77
Ответ Ilya Kurepa
странно что ЛАмпич проигралс столько ходом - в пасьют не попала наверное , только 58
наверное, четыре круга дали себя знать, или смазка не та
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MoleculaRU
Браво, Дениз!
+4
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+4
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Ilya Kurepa
странно что ЛАмпич проигралс столько ходом - в пасьют не попала наверное , только 58
+1
0
+1
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RYBvsSAB
в 30+ мультичемпионка на главных стартах

УМНИЦА И КРАСАВИЦА НААААААААША!!!
+4
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+4
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Додик Аксель
Когда Дениз точна на стрельбище с ней трудно тягаться ходом, а тем более в спринте. Результаты плотные и в пасьюте будет борьба и интрига в гонке.
+1
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Великий Алонсо
Какая Вик ещё, пишите просто Херманн
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Cube Litening C:68X
Ответ Голос Губерниева
Дениз только золота масс-старта на ГС не хватает для полного комплекта.
Массстарт нужно уметь, слишком специфический,возни много..Там Симон возьмёт скорее всего..
0
-2
-2
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Голос Губерниева
Дениз только золота масс-старта на ГС не хватает для полного комплекта.
+8
0
+8
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Cube Litening C:68X
Ееееееее...🇩🇪🇩🇪🇩🇪👏👏👏
+4
-1
+3
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