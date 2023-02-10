Гвардиола считает, что клубы сговорились против «Ман Сити»: «Это АПЛ. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви»

считает, что клубы АПЛ сговорились против «Манчестер Сити».

На вопрос о том, настаивают ли другие клубы на том, чтобы « » наказали, специалист ответил: «Конечно. Это АПЛ. Я не знаю, почему. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви, у вот таких людей».

Также Гвардиола высказался о поведении некоторых клубов в процессе разбирательств УЕФА с «Манчестер Сити» два года назад.

Тогда в результате CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации «Ман Сити» из еврокубков за финансовые нарушения.

«Девять клубов. «Бернли», « », « », « », «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси». Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.

Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз», – сказал Гвардиола.

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