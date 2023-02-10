Гвардиола считает, что клубы сговорились против «Ман Сити»: «Это АПЛ. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви»
Пеп Гвардиола считает, что клубы АПЛ сговорились против «Манчестер Сити».
На вопрос о том, настаивают ли другие клубы на том, чтобы «Ман Сити» наказали, специалист ответил: «Конечно. Это АПЛ. Я не знаю, почему. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви, у вот таких людей».
Также Гвардиола высказался о поведении некоторых клубов в процессе разбирательств УЕФА с «Манчестер Сити» два года назад.
Тогда в результате CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации «Ман Сити» из еврокубков за финансовые нарушения.
«Девять клубов. «Бернли», «Вулверхэмптон», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси». Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.
Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз», – сказал Гвардиола.
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(если что, это ирония)
Вот это будет супер турнир.
Уйдет МС и со временем другие топ-клубы АПЛ подтянутся.
А именно этого и боятся чиновники всех футбольных лиги, тк потеряют контроль и львиную часть доходов.
Или журналисты сами добавили эти клубы, или у Пепа уже крыша едет.
Там всего то 3,5 мучеников ) им все равно куда побежать, лишь бы против МЮ и Ливера глорить )
разве так себя ведут те, кто хочет честного суда и беспристрастного, справедливого решения? просто хотят потопить сити нефутбольными методами, ибо футбольными последние годы получается ну не очень)
Клубы как раз за то, чтобы завершить расследование и ЕСЛИ Сити виноваты, подчёркиваю, ЕСЛИ Сити виноваты - чтоб они получили по-полной, а не отделались лёгким (финансовым) штрафом. Ибо все прекрасно понимают, что любой денежный штраф для Сити - что слону дробина.