Гвардиола считает, что клубы сговорились против «Ман Сити»: «Это АПЛ. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Лестер Бернли Дэниэл Леви Футбол

Пеп Гвардиола считает, что клубы АПЛ сговорились против «Манчестер Сити».

На вопрос о том, настаивают ли другие клубы на том, чтобы «Ман Сити» наказали, специалист ответил: «Конечно. Это АПЛ. Я не знаю, почему. Нужно спросить руководителей, у Дэниэла Леви, у вот таких людей».

Также Гвардиола высказался о поведении некоторых клубов в процессе разбирательств УЕФА с «Манчестер Сити» два года назад.

Тогда в результате CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации «Ман Сити» из еврокубков за финансовые нарушения.

«Девять клубов. «Бернли», «Вулверхэмптон», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси». Они написали письмо, желая, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место.

Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз», – сказал Гвардиола.

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41 комментарий

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Pavelaznaurov
У всех рыльце в пуху, колоссальные деньги крутятся, но не зарабатываются…значит….
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Слутск Халлского
Разумеется, в любой непонятной ситуации виноват еврей))

(если что, это ирония)
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Atsuktuvas
В АПЛ годами зрела манситифобия?.. Где-то уже слышал что-то похожее.
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Виьалий
Мне одному интересно, знал ли сам Пеп о махинациях?
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Сергей Кандинский
Пора МС валить из АПЛ в суперлигу.
Вот это будет супер турнир.
Уйдет МС и со временем другие топ-клубы АПЛ подтянутся.
А именно этого и боятся чиновники всех футбольных лиги, тк потеряют контроль и львиную часть доходов.
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Владимир Владимирович
Какие бы финансовые махинации не делал Сити, на поле играют 22 человека. Сити лучшая команда АПЛ последних 10 лет однозначно, можно по пальцам посчитать и судейские “ошибки” в пользу Манчестер Сити. Топовые трансферы делают и другие , даже Борнмут может себе позволить за 30 лямов делать покупки , не говоря уже о Челси МЮ Ливерпуле
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Evgeny Alexandrovich
Если нарушения были 13 лет назад - тогда и надо было разбираться.
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Ros Denta
Ответ Эксперимент
Потому что это ещё не доказано, АПЛ не вынесла вердикт, а клубы хотят чтобы Сити прям сейчас просто исключили, как-то это паршивенько.
Когда 100 нарушений, а у других ни одного, это как то не айс, не находишь?
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Геннадий Роони
Ответ Arm Niko
Неужели лысый лицемер не понимает, как его ненавидят все 🤦‍♂️ Все давно раскусили этого шарлатана
тебя тоже, но ты здесь трешься
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Джейме Ланнистер
Насколько я помню, Бернли или Ньюкасл прошлый раз были где-то в подвале таблицы. Как они могли занять место в четверке? Самым близким к четверке тогда был Шеффилд. А их здесь нет.
Или журналисты сами добавили эти клубы, или у Пепа уже крыша едет.
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Arm Niko
Ответ vladimir.kostrichko
потому что юзерам мансити и шарктиму придется искать новые клубы за кого болеть.
Привет.
Там всего то 3,5 мучеников ) им все равно куда побежать, лишь бы против МЮ и Ливера глорить )
+3
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Footballeur
Пеп хочет иметь бесконечное количество денег на трансферы, хочет всех крушить и при этом еще и хочет, чтоб его любили? Так не работает система лысый)
+6
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Arm Niko
Ответ Пацанчик реальный
Опрос среди своего класса проводил?
Я что то не уверен, что ты пацанчик )
+2
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Никита Киселев
Ответ Jade CAT Odessa
Эээ, а где это "клубы хотят чтобы Сити прям сейчас просто исключили"?! Вы можете это как-то подтвердить? Клубы как раз за то, чтобы завершить расследование и ЕСЛИ Сити виноваты, подчёркиваю, ЕСЛИ Сити виноваты - чтоб они получили по-полной, а не отделались лёгким (финансовым) штрафом. Ибо все прекрасно понимают, что любой денежный штраф для Сити - что слону дробина.
были новости, что клубы из биг-6 например настаивали на быстром судопроизводстве, чтобы сити уже в этом сезоне был наказан

разве так себя ведут те, кто хочет честного суда и беспристрастного, справедливого решения? просто хотят потопить сити нефутбольными методами, ибо футбольными последние годы получается ну не очень)
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Zanat Po
Если хотят угробить АПЛ , сделать из нее второразрядный скучный европейский чемпионат , то конечно же, надо исключать МанСити.
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Пацанчик реальный
Ответ Arm Niko
Неужели лысый лицемер не понимает, как его ненавидят все 🤦‍♂️ Все давно раскусили этого шарлатана
Опрос среди своего класса проводил?
+1
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Эксперимент
Ответ Jade CAT Odessa
Эээ, а где это "клубы хотят чтобы Сити прям сейчас просто исключили"?! Вы можете это как-то подтвердить? Клубы как раз за то, чтобы завершить расследование и ЕСЛИ Сити виноваты, подчёркиваю, ЕСЛИ Сити виноваты - чтоб они получили по-полной, а не отделались лёгким (финансовым) штрафом. Ибо все прекрасно понимают, что любой денежный штраф для Сити - что слону дробина.
Я имею ввиду, что прям сейчас выбрали наказание в виде исключения из АПЛ если что-то будет доказано https://m.sports.ru/football/1114879932-kluby-apl-xotyat-chtoby-man-siti-isklyuchili-iz-ligi-esli-ix-finansovy.html
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vladimir.kostrichko
Ответ headmaster
Ну а если всё-таки были нарушения, почему клубы должны молчать?
потому что юзерам мансити и шарктиму придется искать новые клубы за кого болеть.
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Коля Питерский
да это правда.
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Jade CAT Odessa
Ответ Эксперимент
Потому что это ещё не доказано, АПЛ не вынесла вердикт, а клубы хотят чтобы Сити прям сейчас просто исключили, как-то это паршивенько.
Эээ, а где это "клубы хотят чтобы Сити прям сейчас просто исключили"?! Вы можете это как-то подтвердить?
Клубы как раз за то, чтобы завершить расследование и ЕСЛИ Сити виноваты, подчёркиваю, ЕСЛИ Сити виноваты - чтоб они получили по-полной, а не отделались лёгким (финансовым) штрафом. Ибо все прекрасно понимают, что любой денежный штраф для Сити - что слону дробина.
+17
-2
+15
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Lavinka
А может всё потому что другие видят как Сити на *** вертел ффп и по этому вас не любят ? Да не , бред какой то ...
+8
-3
+5
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Данил Луговский
Ответ DolJun
и деклассирования в финале лч. ой, стоп))
деклассирование)))))))))
+1
-1
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DolJun
Ответ Данил Луговский
все может быть, останется неизменным разгромы Челси)
и деклассирования в финале лч. ой, стоп))
0
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Данил Луговский
Ответ DolJun
думаешь пепа переобуется в форрест?)
все может быть, останется неизменным разгромы Челси)
+2
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Эксперимент
Ответ headmaster
Ну а если всё-таки были нарушения, почему клубы должны молчать?
Потому что это ещё не доказано, АПЛ не вынесла вердикт, а клубы хотят чтобы Сити прям сейчас просто исключили, как-то это паршивенько.
+10
-13
-3
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