Анчелотти о сборной Бразилии: «Ничего не слышал. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года»

опроверг, что он согласился возглавить сборную Бразилии.

«У меня контракт [с «Реалом»] до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал», – сказал главный тренер « ».

Ранее сообщалось, что Анчелотти дал согласие Федерации футбола на работу с национальной командой, а стороны обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года – с июля 2023 года до августа 2026-го, когда пройдет чемпионат мира.

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