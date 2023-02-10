Анчелотти о сборной Бразилии: «Ничего не слышал. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти опроверг, что он согласился возглавить сборную Бразилии.

«У меня контракт [с «Реалом»] до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал», – сказал главный тренер «Реала».

Ранее сообщалось, что Анчелотти дал согласие Федерации футбола Бразилии на работу с национальной командой, а стороны обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года – с июля 2023 года до августа 2026-го, когда пройдет чемпионат мира.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Ответ Андрей Хенто
Сомневаюсь, что Зидан все же возглавит Мадрид после того открытого письма. По мне так идеальный вариант - Юрген Клопп, а уже в будущем Рауль.
Клопа в идеале конечно,но сомневаюсь ,что уйдет из Ливерпуля сам ,да и боссы клуба ему доверяют судя по всему.тухель наиболее вероятный кандидат к тому же безработный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Ответ dr. cage
Карло лукавит. По-моему, очевидно, что как бы не закончился этот сезон для Реала, даже если треблом, с Анчи будут прощаться.. Перес его пригласил как проверенного временщика.. Это как Абрамович раза три Хиддинка привлекал.. И Анчи блестяще справился со своей задачей.. Во-первых, Анчи играл теми, кто есть в наличии, а это как ни крути возрастные игроки уже наевшиеся победами.. Причем принёс клубу трофеи. Во-вторых, довольно успешно поработал с молодыми.. Вини, Вальверде, Милитао и Родриго вышли на новый уровень. Тчуамени максимально похоже заменяет Каземиро, хотя это анреал как сложно.. Камавинга и Себальос тоже при деле.. Да, минусы тоже есть в его работе. Это и отсутствие чёткого рисунка игры, и слабое использование некоторых игроков команды, и игнорирование игроков Кастильи, когда это могло быть уместным.. С приходом Анчи например были надежды на реабилитацию Бэйла и Азара как минимум, были надежды, что кого-то перетянут из Кастильи к основе (как минимум просились латерали и Аррибас). Ну а в целом, проект, который напоследок перед своим уходом строит Дон Флорентино, подразумевает совсем другого тренера. Того, кто будет иметь чёткий взгляд на развитие Реала, при этом придерживаюсь клубной философии. Это должен быть обязательно молодой специалист с передовыми идеями. Из возможных вариантов - Рауль, Хаби Алонсо, Зидан, Тухель, Клопп, возможно Марселино.. А Анчи огромное спасибо, чем бы все это не закончилось..
Кто такой Марселино?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Андрей Хенто
Сомневаюсь, что Зидан все же возглавит Мадрид после того открытого письма. По мне так идеальный вариант - Юрген Клопп, а уже в будущем Рауль.
Что за письмо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ dr. cage
Карло лукавит. По-моему, очевидно, что как бы не закончился этот сезон для Реала, даже если треблом, с Анчи будут прощаться.. Перес его пригласил как проверенного временщика.. Это как Абрамович раза три Хиддинка привлекал.. И Анчи блестяще справился со своей задачей.. Во-первых, Анчи играл теми, кто есть в наличии, а это как ни крути возрастные игроки уже наевшиеся победами.. Причем принёс клубу трофеи. Во-вторых, довольно успешно поработал с молодыми.. Вини, Вальверде, Милитао и Родриго вышли на новый уровень. Тчуамени максимально похоже заменяет Каземиро, хотя это анреал как сложно.. Камавинга и Себальос тоже при деле.. Да, минусы тоже есть в его работе. Это и отсутствие чёткого рисунка игры, и слабое использование некоторых игроков команды, и игнорирование игроков Кастильи, когда это могло быть уместным.. С приходом Анчи например были надежды на реабилитацию Бэйла и Азара как минимум, были надежды, что кого-то перетянут из Кастильи к основе (как минимум просились латерали и Аррибас). Ну а в целом, проект, который напоследок перед своим уходом строит Дон Флорентино, подразумевает совсем другого тренера. Того, кто будет иметь чёткий взгляд на развитие Реала, при этом придерживаюсь клубной философии. Это должен быть обязательно молодой специалист с передовыми идеями. Из возможных вариантов - Рауль, Хаби Алонсо, Зидан, Тухель, Клопп, возможно Марселино.. А Анчи огромное спасибо, чем бы все это не закончилось..
Сомневаюсь, что Зидан все же возглавит Мадрид после того открытого письма. По мне так идеальный вариант - Юрген Клопп, а уже в будущем Рауль.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skazi
Ответ Зизуха
Как не слышал, Карло, спортс ру не читаешь?
Тут уже назначили папу Карло в сборную Бразилии,а Рауля двинули в Реал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Карло лукавит.

По-моему, очевидно, что как бы не закончился этот сезон для Реала, даже если треблом, с Анчи будут прощаться..

Перес его пригласил как проверенного временщика.. Это как Абрамович раза три Хиддинка привлекал.. И Анчи блестяще справился со своей задачей..
Во-первых, Анчи играл теми, кто есть в наличии, а это как ни крути возрастные игроки уже наевшиеся победами.. Причем принёс клубу трофеи.
Во-вторых, довольно успешно поработал с молодыми.. Вини, Вальверде, Милитао и Родриго вышли на новый уровень. Тчуамени максимально похоже заменяет Каземиро, хотя это анреал как сложно.. Камавинга и Себальос тоже при деле..

Да, минусы тоже есть в его работе. Это и отсутствие чёткого рисунка игры, и слабое использование некоторых игроков команды, и игнорирование игроков Кастильи, когда это могло быть уместным.. С приходом Анчи например были надежды на реабилитацию Бэйла и Азара как минимум, были надежды, что кого-то перетянут из Кастильи к основе (как минимум просились латерали и Аррибас).

Ну а в целом, проект, который напоследок перед своим уходом строит Дон Флорентино, подразумевает совсем другого тренера. Того, кто будет иметь чёткий взгляд на развитие Реала, при этом придерживаюсь клубной философии.
Это должен быть обязательно молодой специалист с передовыми идеями.

Из возможных вариантов - Рауль, Хаби Алонсо, Зидан, Тухель, Клопп, возможно Марселино..

А Анчи огромное спасибо, чем бы все это не закончилось..
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
Как не слышал, Карло, спортс ру не читаешь?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Пхах, ну Спорстру как и обычно)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий