Анчелотти о сборной Бразилии: «Ничего не слышал. У меня контракт с «Реалом» до 2024 года»
Карло Анчелотти опроверг, что он согласился возглавить сборную Бразилии.
«У меня контракт [с «Реалом»] до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал», – сказал главный тренер «Реала».
Ранее сообщалось, что Анчелотти дал согласие Федерации футбола Бразилии на работу с национальной командой, а стороны обсуждают детали контракта, рассчитанного на три года – с июля 2023 года до августа 2026-го, когда пройдет чемпионат мира.
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По-моему, очевидно, что как бы не закончился этот сезон для Реала, даже если треблом, с Анчи будут прощаться..
Перес его пригласил как проверенного временщика.. Это как Абрамович раза три Хиддинка привлекал.. И Анчи блестяще справился со своей задачей..
Во-первых, Анчи играл теми, кто есть в наличии, а это как ни крути возрастные игроки уже наевшиеся победами.. Причем принёс клубу трофеи.
Во-вторых, довольно успешно поработал с молодыми.. Вини, Вальверде, Милитао и Родриго вышли на новый уровень. Тчуамени максимально похоже заменяет Каземиро, хотя это анреал как сложно.. Камавинга и Себальос тоже при деле..
Да, минусы тоже есть в его работе. Это и отсутствие чёткого рисунка игры, и слабое использование некоторых игроков команды, и игнорирование игроков Кастильи, когда это могло быть уместным.. С приходом Анчи например были надежды на реабилитацию Бэйла и Азара как минимум, были надежды, что кого-то перетянут из Кастильи к основе (как минимум просились латерали и Аррибас).
Ну а в целом, проект, который напоследок перед своим уходом строит Дон Флорентино, подразумевает совсем другого тренера. Того, кто будет иметь чёткий взгляд на развитие Реала, при этом придерживаюсь клубной философии.
Это должен быть обязательно молодой специалист с передовыми идеями.
Из возможных вариантов - Рауль, Хаби Алонсо, Зидан, Тухель, Клопп, возможно Марселино..
А Анчи огромное спасибо, чем бы все это не закончилось..