Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Ситуация несправедлива, поскольку фигуристке с допинг-тестом разрешили соревноваться до ее оправдания»

Теги сборная России Олимпийская сборная России сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о допинг-деле в отношении россиянки Камилы Валиевой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Чжоу завоевал серебро командного турнира в составе сборной США. Золото выиграла Россия, за которую выступала Валиева, но награждение так и не состоялось из-за начала допинг-расследования против фигуристки.

«Пока сами медали отсутствуют, это указывает на более серьезную проблему – на то, как допинг влияет на чистый спорт и Олимпийские игры.

Становится ясно, что вся ситуация несправедлива, поскольку фигуристке с положительным допинг-тестом разрешили соревноваться до ее оправдания – из-за нестандартности самой процедуры», – заявил Чжоу.

В феврале 2022 года во время Олимпиады стало известно, что Валиева сдала положительный тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята в декабре 2021-го на чемпионате России.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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42 комментария

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Ленар Батыров
Ответ Ирина С
Что-то американцы активизировались после того, как расследование закончилось оправданием Валиевой. Это такое давление на ВАДА и МОК? Интересно, кто из американцев поплачется следующим?
Глава американского АДА Тревис Тайгарт
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UserFreud
Ответ nthwchns
ну во-первых, Нейтан ведет себя сдержанно, а во-вторых, если так рассматривать, то Чен был первым, Кондратюку до Нейтана еще ползти и ползти)
А с чего вы взяли, что человек имел в виду Нейтана?))
У амеров каталась ещё Карен Чен, которая и выступила неважно, и что-то там говорила про чистый спорт.
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nthwchns
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Да Чжоу, твой портрет не нарисуют в твоей родной школе. Пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда. А Камила останется легендой
легендой, из-за которой четыре команды находятся в подвешенном состоянии, а ребята, которые выложились на максимум лишатся честного золота? вот это ценности у людей..
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Лакс
На основе Всемирного Антидопингового Кодекса есть Всероссийские Антидопинговые Правила, и на слушаниях КАС было указано, что ДАК отменил отстранение Валиевой на основе пункта 9.4.3 этих правил.
КАС отклонил тройную апелляцию на этот вердикт, а значит потвердил юридическую правильность и оставил в силе решение ДАК. Спортсменка де-юре не отстранена и может соревноваться где угодно. И КАС не рассматривал отдельно вопрос о допуске к личке, он рассмотрел апелляции, отклонение которых автоматически решило и этот вопрос.
Пункт 9.4.3 это:
"9.4.3. Обязательное временное отстранение может быть отменено, если спортсмен сможет представить доказательства, что нарушение скорее всего
произошло из-за употребления загрязненного продукта"
ДАК принял и счел достаточными доказательства стороны Валиевой, КАС оставил в силе это решение.
К годовщине ПП лички или ИСУ или ВАДА должны успеть подать апелляции на последний вердикт ДАК.
Американцам давно пора учиться прекращать врать, начиная с личных акков в соцсетях и кончая трибуной ООН. Пора перестать быть империей лжи.
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Маргарита В Сафронова
А справедливость это что—выгода для амеров?
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Tanzoli*
Она у него личное золото что-ли увела? Командник был до всей истории, а в личке, вроде, никто не пострадал. Уже не знают, что ещё придумать.
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Sat397
Предвзятый человек, который хочет золота, что с него взять...
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Mister Zalupa
Ответ RMandYNWA
У всех олимпийцев украли момент награждения медалью, неважно золотой/серебряной/бронзовой, лишили атмосферы праздника и торжества, спустя ГОД (!!!) все ещё никакого решения и еще шикают на справедливые возмущения. Трагедия Валиевой не должна была перечёркивать Олимпиаду для всех спортсменов.
а в каком месте у Валиевой - это трагедия? Это не несчастное стечение обстоятельств, которые от нее не зависят. Человек принимал допинг, был на этом пойман и теперь должен быть отстранен и лишен нечестно выигранных наград.
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nthwchns
Ответ Соль.
Видели мы вашу нестандартную процедуру - придержать результаты допинг-теста до выгодного для себя момента. Ну и Чен с Чжоу уже, видимо, мысленно кондратюковскую медаль попилили.
ну во-первых, Нейтан ведет себя сдержанно, а во-вторых, если так рассматривать, то Чен был первым, Кондратюку до Нейтана еще ползти и ползти)
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Сейлем Сэйберхеген
Да Чжоу, твой портрет не нарисуют в твоей родной школе. Пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда. А Камила останется легендой
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Зиля Бадриева
Японцы в этой ситуации выглядят достойнее, не стремятся наныть своей команде халявное серебро.
Ну так японцы не претендуют на золото. А тут люди целую операцию замутили.
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Сейлем Сэйберхеген
А как же верховенство права, а Чжоу. Или сие только для вас западников?
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Sky Smoker
Ответ Syndycate
Это же другое, как вы не поймете, там были демократические таблетки. И вообще она афроамериканка, вы расисты что ли все?)
К ЛГБТК+ не относится, не? Было бы забавно)
Ситуация с Байлз вообще ни в какие рамки. Она потребляет легализованный допинг, который в т.ч. снижает нервозность на соревнованиях, и такая: "Но я же с детства пью таблетки! Я тут вообще не виновата, мне разрешили!".
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Сергей Южин
Винсент завалил эти командные соревнования, ему и Карен Чен лучше бы помалкивать.
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Зиля Бадриева
А где комментарии американских фигуристов о своей соотечественнице Калаланг.
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Сейлем Сэйберхеген
Что уже небось на медаль облизывался золотую? Ан нет. И не получишь.
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Залина Малина
Тебя-то кто спрашивал? Вопросы к лаборатории, которые почему день в день проверили эту пробу. Именно после командника
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Сергей Южин
Ответ Зиля Бадриева
Японцы в этой ситуации выглядят достойнее, не стремятся наныть своей команде халявное серебро.
Серебро не золото!
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Сергей Южин
Ответ Natta
Комментарий удален модератором
Потому что разница между бронзой и серебром небольшая!
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Залина Малина
Триметазидин вообще не должен считаться допингом
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Sky Smoker
Ответ Соль.
Видели мы вашу нестандартную процедуру - придержать результаты допинг-теста до выгодного для себя момента. Ну и Чен с Чжоу уже, видимо, мысленно кондратюковскую медаль попилили.
Нейтан-то вряд ли, он и так ОИ-чемпион, и ему серебро вполне для коллекции медалек сгодится (бронза в 18-м, золото и серебро в 22-м).
А вот Карен Чен, которая, как и Чжоу, развалилась и подвела свою команду, - 100% на медаль облизываются.
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RMandYNWA
У всех олимпийцев украли момент награждения медалью, неважно золотой/серебряной/бронзовой, лишили атмосферы праздника и торжества, спустя ГОД (!!!) все ещё никакого решения и еще шикают на справедливые возмущения.
Трагедия Валиевой не должна была перечёркивать Олимпиаду для всех спортсменов.
+11
0
+11
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Ирина С
Что-то американцы активизировались после того, как расследование закончилось оправданием Валиевой. Это такое давление на ВАДА и МОК? Интересно, кто из американцев поплачется следующим?
+4
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Акселек давай
Ну так ваш CAS так решил, Винсент, была бы у них возможность - конечно бы не допустили ее никуда, видимо, как говорится, не все так однозначно.
+9
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Natta
Комментарий удален
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