Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Ситуация несправедлива, поскольку фигуристке с допинг-тестом разрешили соревноваться до ее оправдания»

Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о допинг-деле в отношении россиянки Камилы Валиевой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Чжоу завоевал серебро командного турнира в составе сборной США. Золото выиграла Россия, за которую выступала Валиева, но награждение так и не состоялось из-за начала допинг-расследования против фигуристки.

«Пока сами медали отсутствуют, это указывает на более серьезную проблему – на то, как допинг влияет на чистый спорт и Олимпийские игры.

Становится ясно, что вся ситуация несправедлива, поскольку фигуристке с положительным допинг-тестом разрешили соревноваться до ее оправдания – из-за нестандартности самой процедуры», – заявил Чжоу.

В феврале 2022 года во время Олимпиады стало известно, что Валиева сдала положительный тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята в декабре 2021-го на чемпионате России.

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