Американский фигурист Чжоу о деле Валиевой: «Ситуация несправедлива, поскольку фигуристке с допинг-тестом разрешили соревноваться до ее оправдания»
Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о допинг-деле в отношении россиянки Камилы Валиевой.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Чжоу завоевал серебро командного турнира в составе сборной США. Золото выиграла Россия, за которую выступала Валиева, но награждение так и не состоялось из-за начала допинг-расследования против фигуристки.
«Пока сами медали отсутствуют, это указывает на более серьезную проблему – на то, как допинг влияет на чистый спорт и Олимпийские игры.
Становится ясно, что вся ситуация несправедлива, поскольку фигуристке с положительным допинг-тестом разрешили соревноваться до ее оправдания – из-за нестандартности самой процедуры», – заявил Чжоу.
В феврале 2022 года во время Олимпиады стало известно, что Валиева сдала положительный тест на запрещенный препарат триметазидин. Сама проба была взята в декабре 2021-го на чемпионате России.
Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
У амеров каталась ещё Карен Чен, которая и выступила неважно, и что-то там говорила про чистый спорт.
КАС отклонил тройную апелляцию на этот вердикт, а значит потвердил юридическую правильность и оставил в силе решение ДАК. Спортсменка де-юре не отстранена и может соревноваться где угодно. И КАС не рассматривал отдельно вопрос о допуске к личке, он рассмотрел апелляции, отклонение которых автоматически решило и этот вопрос.
Пункт 9.4.3 это:
"9.4.3. Обязательное временное отстранение может быть отменено, если спортсмен сможет представить доказательства, что нарушение скорее всего
произошло из-за употребления загрязненного продукта"
ДАК принял и счел достаточными доказательства стороны Валиевой, КАС оставил в силе это решение.
К годовщине ПП лички или ИСУ или ВАДА должны успеть подать апелляции на последний вердикт ДАК.
Американцам давно пора учиться прекращать врать, начиная с личных акков в соцсетях и кончая трибуной ООН. Пора перестать быть империей лжи.
Ситуация с Байлз вообще ни в какие рамки. Она потребляет легализованный допинг, который в т.ч. снижает нервозность на соревнованиях, и такая: "Но я же с детства пью таблетки! Я тут вообще не виновата, мне разрешили!".
А вот Карен Чен, которая, как и Чжоу, развалилась и подвела свою команду, - 100% на медаль облизываются.
Трагедия Валиевой не должна была перечёркивать Олимпиаду для всех спортсменов.