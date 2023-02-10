«Что плохого, если мы и там, и тут одержим победу?» Радимов не против выступления России на Олимпиаде без флага и гимна

высказался о возможности выступления России на Олимпиаде‑2024 без флага и гимна.

«Спорт вне политики» – далеко уже не так. Спорт стал оружием. И я не вижу ничего плохого в том, что, если мы на поле боя одержим победу с флагом, то и здесь тоже, зная, что эти наши русские ребята защищают страну, выходя на помост, на каток, корт, футбольное поле.

Надоело без флага и гимна, конечно, я сам был спортсменом, слушал гимн РФ, текли слезы, и хотелось защищать. Но и не отменяло бы того, что я русский, буду защищать честь страны, даже если бы я выступал без флага.

И учителя, и сталевары, и водители, и даже доярки, думаю, все бы хотели видеть своих детей на ОИ и гордились бы ими, с флагом или без, зная, что это русские.

Конечно, не надо опускаться до абсурда, в роли беженцев, как говорилось, туда ехать или подписывать какие‑то бумаги. Но хоккеисты выигрывали без флага, а мы за них болели. Мы ими гордились, они были нашими.

На Олимпиаду их провожал президент РФ Владимир Путин. И точно так же на Красной площади встречали мы их недавно с флагами и гордились ими, хоть они и были в нейтральном статусе. Наши они были или не наши?

Поэтому что плохого, если мы и там, и тут одержим победу? А за это мы будем убирать спортсменов, которые всю жизнь к этому готовились? Гимнасты вообще в 20 лет заканчивают карьеру. Он сейчас год‑два подождет…

Дай бог, сейчас соберутся президенты федераций, чтобы как‑нибудь обошлось и мы на Игры попали. Но отказываться самим – мне кажется, какая‑то глупость полная!» – сказал бывший игрок « » и сборной России в эфире программы «Есть тема».

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