«Что плохого, если мы и там, и тут одержим победу?» Радимов не против выступления России на Олимпиаде без флага и гимна

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Париж-2024 Политика Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов высказался о возможности выступления России на Олимпиаде‑2024 без флага и гимна.

«Спорт вне политики» – далеко уже не так. Спорт стал оружием. И я не вижу ничего плохого в том, что, если мы на поле боя одержим победу с флагом, то и здесь тоже, зная, что эти наши русские ребята защищают страну, выходя на помост, на каток, корт, футбольное поле.

Надоело без флага и гимна, конечно, я сам был спортсменом, слушал гимн РФ, текли слезы, и хотелось защищать. Но и не отменяло бы того, что я русский, буду защищать честь страны, даже если бы я выступал без флага.

И учителя, и сталевары, и водители, и даже доярки, думаю, все бы хотели видеть своих детей на ОИ и гордились бы ими, с флагом или без, зная, что это русские.

Конечно, не надо опускаться до абсурда, в роли беженцев, как говорилось, туда ехать или подписывать какие‑то бумаги. Но хоккеисты выигрывали без флага, а мы за них болели. Мы ими гордились, они были нашими.

На Олимпиаду их провожал президент РФ Владимир Путин. И точно так же на Красной площади встречали мы их недавно с флагами и гордились ими, хоть они и были в нейтральном статусе. Наши они были или не наши?

Поэтому что плохого, если мы и там, и тут одержим победу? А за это мы будем убирать спортсменов, которые всю жизнь к этому готовились? Гимнасты вообще в 20 лет заканчивают карьеру. Он сейчас год‑два подождет…

Дай бог, сейчас соберутся президенты федераций, чтобы как‑нибудь обошлось и мы на Игры попали. Но отказываться самим – мне кажется, какая‑то глупость полная!» – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России в эфире программы «Есть тема».

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22 комментария

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BeastI666I
если мы на поле боя одержим победу с флагом, то и здесь тоже, зная, что эти наши русские ребята защищают страну, выходя на помост, на каток, корт, футбольное поле
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Кринж!!! поэтому с нами не хотят общаться... Вот , положа руку на сердце, кто-то хочет себе такого соседа по даче?! Воспринимает любую активность как соперничество... имеет дома заряженное ружье... часто угрожает и сквернословит... бухает водку.

Вот реально!! у нас есть ядерное оружие, мы каждый день устами пропагандистов и Машки Захаровой оскорбляем все какие-угодно страны мира, а лучше сразу весь мир... угрожаем ядерным пеплом!
И нам говорят, что ок... иди там к себе во вдор дядя, не лезь ко мне, а такой сосед начинает обижаться, делать гадости, поджигать тебе дом, стрелять в тебя...
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Marcus-light
Ответ ksn 1979
А не западный агент ли, этот Радимов? Он что, хочет раскол внести в биомассу "Ванек" и "Манек"? Не патриотичный тип.
Что ж тут не патриотичного, если он и про Путина, и про Красную площадь, и про матерей, и слезы при гимне? Комбо выдал
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Marcus-light
Ответ Pb-SE
Как думаете, Радимова нужно будет люстрировать, или хрен с ним?
Он уже люстрированный, к лотку приучен
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СИ
«Наши русские ребята защищают страну ...
Поправлю - Российские ребята»
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expertmer2020
Мнений много - Олимпиада одна.
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Бухгалтер2021
а почему нельзя сделать спорт вне политики
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marco -81
Без флага и гимна пусть едут спортсмены за свой счёт - вообще не проблема, это их карьера. Имхо Что тут обсуждать? Почему россияне должны оплачивать профессиональный рост людей, стремящихся к успеху, но не уважающих своих сограждан. Олимпиада давно стала цирком - пусть как звери на потехе бьются за персональное эго, у нас это пока никто не запретил. А тот , кто считает, что обязан платить за людей без опознавательных данных для абсолютного большинства и лично для меня как раз является воспитанником пропаганды ТВ и радимовых.
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Я Гражданин Мира
Ответ Pb-SE
Как думаете, Радимова нужно будет люстрировать, или хрен с ним?
Нужно
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chicharitto
не наличие флага решает. в случае победы все всё равно будут знать из какой страны победитель
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rocky12
Интересные подобные персонажи. К любой фразе приплетают победу в сво и при этом так же рассуждают про спорт вне политики, флаги, гимны, защиту страны и т.д..
Чудеса просто.
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RSM-1930
конечно нужно ехать, даже под нейтральным флагом. Если поедем, Украина, Польша, Прибалтика обещали бойкотировать, то есть это будет наша победа. А если не поедем, то наркоман нам медаль отправит, это будет его личная победа
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ksn 1979
Ответ Pb-SE
Как думаете, Радимова нужно будет люстрировать, или хрен с ним?
Это обязательно.
+2
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ksn 1979
А не западный агент ли, этот Радимов?
Он что, хочет раскол внести в биомассу "Ванек" и "Манек"?
Не патриотичный тип.
+4
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Tollie
Ответ Recreated
Обязательно надо было ещё и путина приплести! Без него ни как, ёпте!
Нет Путина - нет спорта и страны.
+1
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no mercy
На сво этого путриота.
+8
-3
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Pb-SE
Как думаете, Радимова нужно будет люстрировать, или хрен с ним?
+6
0
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Ковид 07.10.52
В иноагенты его..., а потом и выслать, как предателя из страны....ой...забыл...он же питерский им можно немножко непатриотичнывать....
+4
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Mohnatiy
Самим, конечно, отказываться от выступления не надо, если пригласят. Но сколько он всего приплёл...
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Udokan
Нет - нам не нужно участвовать в любых соревнования без флага. это лишено смысла по определению - служит разрушению нашей страны.
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Recreated
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
И которые нам втирают про патриотизм со злобным оскалом чертя Америку и Европу, которые в свою очередь наложили на наших "патриотов"- горлопанов санкции на их недвижимость и движимость за рубежом, причём совершенно оправданно!
+5
-2
+3
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Recreated
Обязательно надо было ещё и путина приплести! Без него ни как, ёпте!
+8
0
+8
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Екн Лор
Комментарий удален
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13lapa13
всё верно сказал. хоть это и Радимов. даже странно как-то
+4
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