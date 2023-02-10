Абаскаль о победе в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Старались, чтобы болельщики тоже были счастливы. Понравилось, как игроки отдавались в матчах и на тренировках»

прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке .

Московский клуб в пятницу обыграл «Сочи» (2:0), и, набрав 8 очков в 3 матчах, обеспечил себе досрочную победу на предсезонном турнире.

– Спасибо за поздравления. Самое главное чувство и самое важное – болельщики, так далеко от Москвы и от дома, такая замечательная поддержка, спасибо за это. Мы старались, чтобы болельщики тоже были счастливы.

– Что понравилось больше всего?

– Вовлеченность игроков, то, как они отдавались и в матчах, и на тренировках, потому что они готовы расти и развиваться. Именно эти качества хочу отметить.

Что касается , он великолепно действует и в атакующей фазе, и в фазе обороны. Он очень полезен, много бегает, способный парень, который готов играть 90 минут, потому что ему это нужно.

Если он не отбегает свои 13 километров, то придется оставлять его после матча, чтобы он бегал еще. А я не люблю, чтобы футболисты бегали еще после матча, – сказал главный тренер « » в эфире «Матч ТВ».

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