Абаскаль о победе в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Старались, чтобы болельщики тоже были счастливы. Понравилось, как игроки отдавались в матчах и на тренировках»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Данил Пруцев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Московский клуб в пятницу обыграл «Сочи» (2:0), и, набрав 8 очков в 3 матчах, обеспечил себе досрочную победу на предсезонном турнире.

– Спасибо за поздравления. Самое главное чувство и самое важное – болельщики, так далеко от Москвы и от дома, такая замечательная поддержка, спасибо за это. Мы старались, чтобы болельщики тоже были счастливы.

– Что понравилось больше всего?

– Вовлеченность игроков, то, как они отдавались и в матчах, и на тренировках, потому что они готовы расти и развиваться. Именно эти качества хочу отметить.

Что касается Пруцева, он великолепно действует и в атакующей фазе, и в фазе обороны. Он очень полезен, много бегает, способный парень, который готов играть 90 минут, потому что ему это нужно.

Если он не отбегает свои 13 километров, то придется оставлять его после матча, чтобы он бегал еще. А я не люблю, чтобы футболисты бегали еще после матча, – сказал главный тренер «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toldo_slava
Всё верно о Пруцеве сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrWillSee
А как набрать 8 очков в трех матчах - подскажите?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Пруцев реально очень сильно добавил, на этом турнире смотрелся роскошно. К слову, Мартинсу будет тяжело вернуться в основу, тройка Зобнин - Литвинов - Пруцев смотрится уверенно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Абаскаль подвёл итоги подготовительного этапа к сезону.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шалтай болтай
Спартак с победой!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ WelcomeBackPURE
Великий тренер !
быстро у вас все,весной три проигрыша подряд и все кардинально поменяется,а 5 поражений отставка и он снова станет ноунеймом
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit Belleu
Пруцев хорош,если еще немного прибавит,ему равных в России не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit Belleu
Ответ Любитель пожрать
Кейта Бальде - однозначное усиление. Сейчас даже если Промес вылетит из состава - Спартак не заметит.
Ну не скажи.Промес есть Промес ,это мотор,это страсть,это жажда победы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ WelcomeBackPURE
Великий тренер !
На данный момент очень интересный, жаль будет когда уйдет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Великий тренер !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель пожрать
Кейта Бальде - однозначное усиление. Сейчас даже если Промес вылетит из состава - Спартак не заметит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Молодец Абаскаль, сказал вполне достойно. Поздравляю Спартак и всех его болел с трофеем.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Абаскалище, зверюга.. Как все добавляют при нем. Антошке и Вити ещё доказывать своё место в основе. Представить не мог до сборов
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
Молодец, тренер!!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ Федя Артёмов
Дурная примета для Спартака , этот кубок
Время менять приметы
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Артёмов
Дурная примета для Спартака , этот кубок
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий