Великобритания проведет саммит с участием 30 стран для координации позиции по возможному допуску спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024
Великобритания проведет саммит с участием 30 государств для координации позиции по возможному участию спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 в Париже.
«Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде», – говорится в заявлении Министерства культуры, СМИ и спорта страны.
«Не можем позволить, чтобы российские спортсмены находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран», – сказала глава ведомства Люси Фрейзер, которую цитирует ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил.
Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024
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Всем в мире было абсолютно пофигу на российскую оппозицию абсолютно. Все понимают, что там каждый третий - сексот, каждый десятый - кадровый. Спонсируют её, исключительно те, кого из РФ выперли(в основном бизнес отжали).
Но при этом ваша братия до сих пор втирает, что российскую оппозицию спонсирует весь мир, поэтому она снимает ролики за пару тысяч евро.
Я помню ещё немецких журналистов, которые на ура печатали статейки, про секретные договоры Горбачёва с НАТО. Где они сейчас?
можно сократить до Прибалтов, Польши, Англии и США. думаю, их объективного мнения будет достаточно.
🤡
Тут вот новые «исключения из санкций» подъехали:
ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. В частности, исключение коснется нефтепродуктов, которые произведены из российского топлива за рубежом, говорится в пояснениях Еврокомиссии.
Кроме того, потолок цен не затронет также и нефтепродукты из России, которые будут смешивать с нероссийскими нефтепродуктами. Таким образом, согласно разъяснениям, создается новый продукт, который может продаваться без учета ценового потолка, а европейские провайдеры могут такое топливо транспортировать.
Нужно больше новых санкций, чтобы самим же потом искать лазейки и делать исключения.
Э - эффективность
Почитайте, там деталей куча, вы же наверное читали статью Хирша:
https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
Самое смешное - что учения BaltOps22 были с целью очередной «тренировки» против «российской агрессии», а тут внезапно такой акт терроризма одной из стран НАТО (нескольких стран, вернее) против другой. Ну точно, more united than ever!
Это будет конец спорта...
кроме 1940 и 1944, она была всегда...
Даже в 2021, пусть и через задницу, но провели...