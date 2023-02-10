Великобритания проведет саммит с участием 30 стран для координации позиции по возможному допуску спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024

Великобритания проведет саммит с участием 30 государств для координации позиции по возможному участию спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 в .

«Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде», – говорится в заявлении Министерства культуры, СМИ и спорта страны.

«Не можем позволить, чтобы российские спортсмены находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран», – сказала глава ведомства Люси Фрейзер, которую цитирует со ссылкой на агентство Reuters.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил.

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

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