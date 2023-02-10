Великобритания проведет саммит с участием 30 стран для координации позиции по возможному допуску спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Великобритания проведет саммит с участием 30 государств для координации позиции по возможному участию спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде», – говорится в заявлении Министерства культуры, СМИ и спорта страны.

«Не можем позволить, чтобы российские спортсмены находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран», – сказала глава ведомства Люси Фрейзер, которую цитирует ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских спортсменов к Олимпийским играм в нейтральном статусе при соблюдении атлетами строгих правил.

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

 

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68 комментариев

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justbored
Ответ Maxim Vasnechov
Какая ненависть? Это только стёб, пятничным вечером, за кружкой хорошего пива.
А! Это иное дело, конечно. Заметно как волна тепла и нежности разливается по вашему телу и вы добреете на глазах ))
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Maxim Vasnechov
Ответ FilinMD
Конечно спонсируют, ресурсы-то нужны. Тут вот новые «исключения из санкций» подъехали: ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. В частности, исключение коснется нефтепродуктов, которые произведены из российского топлива за рубежом, говорится в пояснениях Еврокомиссии. Кроме того, потолок цен не затронет также и нефтепродукты из России, которые будут смешивать с нероссийскими нефтепродуктами. Таким образом, согласно разъяснениям, создается новый продукт, который может продаваться без учета ценового потолка, а европейские провайдеры могут такое топливо транспортировать. Нужно больше новых санкций, чтобы самим же потом искать лазейки и делать исключения. Э - эффективность
Список тех кто спонсирует будет? И кого именно?
Всем в мире было абсолютно пофигу на российскую оппозицию абсолютно. Все понимают, что там каждый третий - сексот, каждый десятый - кадровый. Спонсируют её, исключительно те, кого из РФ выперли(в основном бизнес отжали).
Но при этом ваша братия до сих пор втирает, что российскую оппозицию спонсирует весь мир, поэтому она снимает ролики за пару тысяч евро.
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Монморенси
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Я в ужасе. Еще ж недавно (два часа назад) было 35!!!!! Неужели ещё 5 сбежали!
Наверно, Прибалты с Польшей отказались участвовать в этой вакханалии.
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Maxim Vasnechov
Ответ justbored
неужели жизнь в Брусселе настолько грустна, скучна и одинока, что приходится изливать свою ненависть здесь? ))
Какая ненависть? Это только стёб, пятничным вечером, за кружкой хорошего пива.
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justbored
Ответ Maxim Vasnechov
Абсолютно верно! Ведь это Россия изобрела всё, что окружает наш мир! Мы пишем с российского интернета, на российском компьютере, с российского электричества! Вперёд Россия!
неужели жизнь в Брусселе настолько грустна, скучна и одинока, что приходится изливать свою ненависть здесь? ))
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Maxim Vasnechov
Ответ FilinMD
Мы будем притворяться, что Северный Поток (то, что от него осталось, оставив за скобками одну нитку) - дело рук России (нет ни одного намека даже на это) ? Почитайте, там деталей куча, вы же наверное читали статью Хирша: https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream Самое смешное - что учения BaltOps22 были с целью очередной «тренировки» против «российской агрессии», а тут внезапно такой акт терроризма одной из стран НАТО (нескольких стран, вернее) против другой. Ну точно, more united than ever!
Мне мнение 80летнего журналиста абсолютно не интересно. ) Всех Хиршев и прочих. Я понимаю, что ему уже пофигу на репутацию(что удерживает западных журналистов от заказухи), поэтому может печатать всё что хочет. Его никто в жизни не посадит(в различии от РФ).
Я помню ещё немецких журналистов, которые на ура печатали статейки, про секретные договоры Горбачёва с НАТО. Где они сейчас?
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Монморенси
Зачем беспокоить столько стран?
можно сократить до Прибалтов, Польши, Англии и США. думаю, их объективного мнения будет достаточно.
🤡
+1
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FilinMD
Ответ генгбенг
Спонсируют за чем - то , непонятно зачем
Конечно спонсируют, ресурсы-то нужны.

Тут вот новые «исключения из санкций» подъехали:

ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. В частности, исключение коснется нефтепродуктов, которые произведены из российского топлива за рубежом, говорится в пояснениях Еврокомиссии.

Кроме того, потолок цен не затронет также и нефтепродукты из России, которые будут смешивать с нероссийскими нефтепродуктами. Таким образом, согласно разъяснениям, создается новый продукт, который может продаваться без учета ценового потолка, а европейские провайдеры могут такое топливо транспортировать.

Нужно больше новых санкций, чтобы самим же потом искать лазейки и делать исключения.

Э - эффективность
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-1
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And-Rover
Ответ andrej shabanov
а я нет. Это будет конец спорта... кроме 1940 и 1944, она была всегда... Даже в 2021, пусть и через задницу, но провели...
Конец Олимпиады должен был быть лет 15 назад, когда начали без стеснения страны использовать препараты и когда политика слишком сильно завязана стала на этом соревновании.
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wnyg4dbndh
Ничего, что в мире больше 190 стран, они что-то реально попутали и возомнили себе!
+2
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FilinMD
Ответ Maxim Vasnechov
Какой акт международного терроризма был против Германии? Вы про убийство беженца из Чечни офицером ГРУ РФ?
Мы будем притворяться, что Северный Поток (то, что от него осталось, оставив за скобками одну нитку) - дело рук России (нет ни одного намека даже на это) ?

Почитайте, там деталей куча, вы же наверное читали статью Хирша:

https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Самое смешное - что учения BaltOps22 были с целью очередной «тренировки» против «российской агрессии», а тут внезапно такой акт терроризма одной из стран НАТО (нескольких стран, вернее) против другой. Ну точно, more united than ever!
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justbored
Ответ tlg
Да какая разница 30 стран или 20 и т.д. Ясно что РФ никуда не пустят. Орите сколько хотите, все равно ничего не изменится.
Как, как мы без этого праздника жизни (в юдоле скорби)
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генгбенг
Ответ Maxim Vasnechov
Всем похеру на Россию. Ты ещё не понял? Абсолютно пофигу. С ней не хотят просто иметь дел. Давить на неё? Спонсировать российскую "оппозицию"? Боже упаси. Вот не иметь с ней никакого дела, пусть она варится в своём, как КНДР - достаточно интересный вариант. Ни на ОИ, ни в бизнесе, ни в прочем. Визы - только для политэмигрантов. Это вполне реальный вариант.
Спонсируют за чем - то , непонятно зачем
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justbored
Ответ Maxim Vasnechov
Всем похеру на Россию. Ты ещё не понял? Абсолютно пофигу. С ней не хотят просто иметь дел. Давить на неё? Спонсировать российскую "оппозицию"? Боже упаси. Вот не иметь с ней никакого дела, пусть она варится в своём, как КНДР - достаточно интересный вариант. Ни на ОИ, ни в бизнесе, ни в прочем. Визы - только для политэмигрантов. Это вполне реальный вариант.
ваша цикута забрызгала наши гамаши
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Сейлем Сэйберхеген
А Париж-то вообще будет?
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Total_90
Сборную США то же будут судить?)
+1
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tlg
Да какая разница 30 стран или 20 и т.д. Ясно что РФ никуда не пустят. Орите сколько хотите, все равно ничего не изменится.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
генгбенг
Это что - то из Ильфа с Петровым
0
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andrej shabanov
Ответ And-Rover
Я же написал - все остальные. Зачем мне твоя математика? Я хотел бы увидеть отмену Олимпиады.
а я нет.
Это будет конец спорта...
кроме 1940 и 1944, она была всегда...

Даже в 2021, пусть и через задницу, но провели...
0
0
0
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Maxim Vasnechov
Всем похеру на Россию. Ты ещё не понял? Абсолютно пофигу. С ней не хотят просто иметь дел. Давить на неё? Спонсировать российскую "оппозицию"? Боже упаси. Вот не иметь с ней никакого дела, пусть она варится в своём, как КНДР - достаточно интересный вариант. Ни на ОИ, ни в бизнесе, ни в прочем. Визы - только для политэмигрантов. Это вполне реальный вариант.
очень убедительно
+3
-1
+2
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Maxim Vasnechov
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Я в ужасе. Еще ж недавно (два часа назад) было 35!!!!! Неужели ещё 5 сбежали!
Скоро сбегут все. Никого не останется!
+2
-2
0
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justbored
Ответ Иван_Флягин
А когда там было ладно?) Но это не мешало ей рулить. Это удел любой доминирующей державы. Бурление внутри как источник энергии для лидерства во вне. Так Европа опередила Азию в средние века.
Читал комментарий, рисуя вас в образе Горацио Нелсона на корабле Триумф ))
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Maxim Vasnechov
Ответ Гусейн Магомедрасулов
В принципе можно просто отказаться от участия в Олимпиаде, она не настолько важна, если является рычагом для давления на Россию
Всем похеру на Россию. Ты ещё не понял? Абсолютно пофигу. С ней не хотят просто иметь дел. Давить на неё? Спонсировать российскую "оппозицию"? Боже упаси. Вот не иметь с ней никакого дела, пусть она варится в своём, как КНДР - достаточно интересный вариант. Ни на ОИ, ни в бизнесе, ни в прочем. Визы - только для политэмигрантов. Это вполне реальный вариант.
+4
-7
-3
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And-Rover
Ответ andrej shabanov
210 - 30 это сколько?
Я же написал - все остальные. Зачем мне твоя математика? Я хотел бы увидеть отмену Олимпиады.
0
-1
-1
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Сейлем Сэйберхеген
Я в ужасе. Еще ж недавно (два часа назад) было 35!!!!! Неужели ещё 5 сбежали!
+3
-3
0
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