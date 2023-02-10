Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» против «Сочи», «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в субботу

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия результаты Краснодар Сочи Кубок РПЛ Футбол

«Спартак» в пятницу сыграет с «Сочи» в 3-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.

В субботу «Краснодар» встретится с «Ростовом».

Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Winline Зимний кубок РПЛ

3-й тур

10 февраля

«Спартак» – «Сочи» – 19:00

 

11 феврапя

«Ростов» – «Краснодар» – 20:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Спартак» – 5 очков (2 игры), «Сочи» – 3 (2), «Краснодар» – 3 (2), «Ростов» – 1 (2).

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6 комментариев

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Дмитрий Дмитриев
КБ Бикеичу наберёт задницу ⚽🐽😁
0
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владимир семенов
Ну что сегодня клуб 22 года опороса прошлого века,станет обладателем очередного трофея ,который займет достойное место среди остальных музейных реликвий
+2
0
+2
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Caniball
Ответ Valentin Kompaneytsev
Жду игр последнего тура Зимнего кубка РПЛ. Каждая игра представляет интерес и сохраняет интригу по распределению мест этого турнира.
Ну тут только первое место важно. А второе или четвертое без разницы.
0
0
0
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Valentin Kompaneytsev
Жду игр последнего тура Зимнего кубка РПЛ. Каждая игра представляет интерес и сохраняет интригу по распределению мест этого турнира.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Игра Спартака радует, ждём красивой игры и много голов
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Petrov
Победы Спартаку над фармом
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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