Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» против «Сочи», «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в субботу
«Спартак» в пятницу сыграет с «Сочи» в 3-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.
В субботу «Краснодар» встретится с «Ростовом».
Турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ).
3-й тур
10 февраля
11 феврапя
«Ростов» – «Краснодар» – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Спартак» – 5 очков (2 игры), «Сочи» – 3 (2), «Краснодар» – 3 (2), «Ростов» – 1 (2).
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