Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал «112». Сейчас состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое, он остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

10 января стало известно, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией. В феврале ТАСС сообщил, что ему ампутировали обе стопы. Более пяти дней Костомаров был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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49 комментариев

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Анна Минакова
Интересно,кто продолжает сливать инфу и сплетничать? почему не могут остановить этот бардак? Про болезнь Заворотнюк полная секретность никто ничего не знает неужели здесь нельзя так сделать ? Врач главный засекретил вроде как карту и что? смысл
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Black&White
За слив информации и правда нужно в суд подать. Вот тебе и Коммунарка. неужели пневмонию другим способом не смогли вылечить.
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serb2010
Ответ Степанов
Его случай другой. Там голову лечить нужно было сначала. Он же в проруби лечился с температурой.
Про прорубь опровергли же вроде, а вот то что на шоу катался больной факт. В любом случае ему очень сильно не повезло, у меня у тети в прошлом году пневмония за 5 дней с ноля развилась под 80% поражения лёгких, не спасли...это знаете дело такое что не угадаешь.
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Dmitry__HiLL
Ответ Здравый@смысл@
Если бы вы так сказали, то , действительно, голова вам ни к чему, рудимент)
скорее всего у него ее и нет.
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Dmitry__HiLL
Ответ GLW
аха-ха-ха типичные комменты россиян, сначала лечатся чесноком и банями, не делают прививки, а потом жалуются на врачей
Костомаров так главный по баням и чесноку, ага. Иногда все-таки рекомендуется думать, что пишешь.
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Jii Gee
Кого благодарить мы все знаем.
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Jii Gee
Понабежали боты минусовать, а факт остается фактом - медицина в России разрушена, даже в крупнейших центрах.
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Bryan
Ответ Степанов
Его случай другой. Там голову лечить нужно было сначала. Он же в проруби лечился с температурой.
Серьёзно???
А пруфы есть?
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GLW
Ответ нимофобия
Случай с этим парнем-это самое жёсткое, что я слышал о последствиях пневмонии.Просто вырубило организм. Держись, бедняга.
Ещё раз подумай. Больше 1 млн человек погибло в РФ от пневмонии за пандемию.
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Сергей Кот
Ответ Здравый@смысл@
Исходя из логики таких мыслителей, на Западе люди вообще не должны умирать, так как уровень медицины не низкий. Если бы отменили анонимность в Интернете, количество неадекватных людей существенно бы поубавилось )
ну да, там все живут вечно. все же это знают.
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Manukello
Ответ Степанов
Его случай другой. Там голову лечить нужно было сначала. Он же в проруби лечился с температурой.
Всё так. Другим наука.
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Manukello
Ответ GLW
аха-ха-ха типичные комменты россиян, сначала лечатся чесноком и банями, не делают прививки, а потом жалуются на врачей
Абсолютно согласен. Поддерживаю.
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Naridos
Очередное доказательство — идите ко врачу, а не с повышенной температурой окунайтесь в прорубь.

Жаль, что такой ценой.
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Egor Aleksandrovich
да что же это за жесть то какая...
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нимофобия
Случай с этим парнем-это самое жёсткое, что я слышал о последствиях пневмонии.Просто вырубило организм.
Держись, бедняга.
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Самасебезвезда
Ответ Jii Gee
Что там за врачи такие вообще я не пойму?
Врачи, не Боги.
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Здравый@смысл@
Ответ Сергей Кот
если окажется что это вовсе не так, ты же извинишься? или твое дело пустить шептуна, ведь ты ничего не слышал, а сам выдумал?
Исходя из логики таких мыслителей, на Западе люди вообще не должны умирать, так как уровень медицины не низкий. Если бы отменили анонимность в Интернете, количество неадекватных людей существенно бы поубавилось )
+4
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LoRa
Уже без слез читать эти новости невозможно... Мужества и сил Роману и его семье! 🙏🙏🙏
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Дмитрий Турецкий
Ответ Тайга86
Когда человек, сознавая, дает такое согласие, это не ужасно, а разумно. Хуже, когда не понимая, что это просто жизненно-необходимо, человек свое согласие не дает, надеясь на чудо. Чудо бывает, но очень редко, и не факт, что чудеса случатся именно с тобой...Здоровья и сил, пусть все будет хорошо.
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Kareglazaya
Ответ filippa
жуть какая кто обьяснит что случилось ? как такое возможно с современной медициной? в чем причина? забили ? запустил ? ошибка?
Пневмония и проблемы с легкими привели к сепсису (острому воспалительному процессу во всем организме, когда страдают все внутренние органы) и проблемам с сердцем и кровообращением. В результате началось разрушение кровеносных сосудов и, как следствие, омертвение тканей, т. е. некроз.
Такие случаи осложнений хоть и не часто, но случаются. Буквально недавно в новостях говорили о случае, когда девочке ампутировали конечности из-за аналогичных осложнений после коронавируса. Тоже гангрена началась.
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Здравый@смысл@
Ответ Вадим Сидоров
Я бы сказал - "Скорее ампутируйте мне голову, чем без пальцев оставите".
Если бы вы так сказали, то , действительно, голова вам ни к чему, рудимент)
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Тайга86
Ответ Дмитрий Турецкий
Как ужасно, когда человек, сознавая, даёт такое согласие. Здоровья и сил Роману! 🙏
Когда человек, сознавая, дает такое согласие, это не ужасно, а разумно. Хуже, когда не понимая, что это просто жизненно-необходимо, человек свое согласие не дает, надеясь на чудо. Чудо бывает, но очень редко, и не факт, что чудеса случатся именно с тобой...Здоровья и сил, пусть все будет хорошо.
+9
-2
+7
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Сергей Кот
Ответ DpeMa111
Слышал, что по вине врачей, ну типа уровень медицины низкий
если окажется что это вовсе не так, ты же извинишься? или твое дело пустить шептуна, ведь ты ничего не слышал, а сам выдумал?
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Александр Кузичкин
Ответ Nikolay
+1 вопрос к компетентности врачей...знали что на ЭКМО могут такие последствия и ничего не сделали для их предотвращения. Навке надо было его в более нормальную больницу положить, а не ту которая только от Ковида лечит.
мне кажется,что если бы не ЭКМО,он бы уже давно умер(( Большая трагедия для Романа
+9
-1
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Степанов
Ответ Человек_Легенда
Вся эта ситуация с Романом дает лишний повод задуматься о своем здоровье и как за мгновение можно стать инвалидом. Просто жесть конечно
Его случай другой. Там голову лечить нужно было сначала. Он же в проруби лечился с температурой.
+13
-12
+1
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