Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук в случае угрозы его жизни («Матч ТВ»)

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на телеграм-канал «112». Сейчас состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое, он остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

10 января стало известно, что фигурист попал в реанимацию с пневмонией. В феврале ТАСС сообщил, что ему ампутировали обе стопы. Более пяти дней Костомаров был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор