Гвардиола про обвинения «Ман Сити»: «Кажется, нас уже осудили. Фанаты хотят нашего исключения из АПЛ. Но я убежден, что нас признают невиновными»
Пеп Гвардиола впервые прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити».
Ранее АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Об обвинениях
«Моя первая мысль – нас уже признали виновными. То же самое было и с [делом] УЕФА, нас сразу считали виновными. Клуб доказал, что мы были совершенно невиновны (CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации «Ман Сити» из еврокубков за финансовые нарушения – прим. Sports.ru). Вы знаете, на чьей я стороне.
К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Хотя кажется, нас уже осудили.
Я не знаю, что произойдет. Думаю, что у нас хорошие юристы, и мы будем защищать нашу позицию. Посмотрим, что решит Премьер-лига. Как и в деле с УЕФА, мы невиновны. Я полностью убежден, что нас признают невиновными».
О том, верит ли он, что другие клубы хотят исключения «Сити» из АПЛ
«Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю. В будущем нужно быть осторожнее, потому что многие клубы предлагают всякое, и нас обвиняют.
Очевидно, болельщики [других клубов] хотят нашего исключения из соревнований. Они считают, что мы вели себя неправильно», – сказал тренер «горожан».
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если брать с сезона 08/09когда Ман Сити купили шейхи,то Сити потратил 2,3млрд продал на 800млн.
а Реал потратил 1,6млрд,продал на 1,2млрд.
у одних трансферный баланс -1,5млрд.
у других -400млн.
ещё у Реала всегда были нормальные спонсоры в отличие от нефтепроекта,у которого спонсорами являются компании у которых нету никакого оборота и даже сотрудников.