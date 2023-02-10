Гвардиола про обвинения «Ман Сити»: «Кажется, нас уже осудили. Фанаты хотят нашего исключения из АПЛ. Но я убежден, что нас признают невиновными»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Футбол

Пеп Гвардиола впервые прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити».

Ранее АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Об обвинениях

«Моя первая мысль – нас уже признали виновными. То же самое было и с [делом] УЕФА, нас сразу считали виновными. Клуб доказал, что мы были совершенно невиновны (CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации «Ман Сити» из еврокубков за финансовые нарушения – прим. Sports.ru). Вы знаете, на чьей я стороне.

К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Хотя кажется, нас уже осудили.

Я не знаю, что произойдет. Думаю, что у нас хорошие юристы, и мы будем защищать нашу позицию. Посмотрим, что решит Премьер-лига. Как и в деле с УЕФА, мы невиновны. Я полностью убежден, что нас признают невиновными».

О том, верит ли он, что другие клубы хотят исключения «Сити» из АПЛ

«Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю. В будущем нужно быть осторожнее, потому что многие клубы предлагают всякое, и нас обвиняют.

Очевидно, болельщики [других клубов] хотят нашего исключения из соревнований. Они считают, что мы вели себя неправильно», – сказал тренер «горожан».

Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело

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39 комментариев

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Гусеконь
все сделали вид, что МС не покупал всегда кого хочет .
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Диер Ташкент
Ответ Шухрат Кесикбаев
Ты видимо не совсем знаком с составом дела. Штраф не за нарушения, а за отказ сотрудничества со следствием(то есть за отказ признавать вину)
в постановление суда так и написано?
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Илья Игнатьев
Ответ А.В.Бубнов
За содействие в коррупционных схемах. Как будто бы он не был в курсе, что канистра занималась махинациями. Одна только судейская поддержка чего стоит, не говоря уже про нагретые шары
Нагретые шары, это когда Реалу Вольфсбург выпадал?)
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Диер Ташкент
ну так CAS же не совсем оправдали сити. Просто смягчили наказание, ввиду того, что по многим нарушением просто истек срок давности. Но признали, что клуб нарушал правила лицензирования игроков и обязал клуб выплатить 10 млн штраф УЕФА.
Ты видимо не совсем знаком с составом дела. Штраф не за нарушения, а за отказ сотрудничества со следствием(то есть за отказ признавать вину)
0
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А.В.Бубнов
Ответ Илья Игнатьев
А Пеп-то тут причем 🤣
За содействие в коррупционных схемах. Как будто бы он не был в курсе, что канистра занималась махинациями. Одна только судейская поддержка чего стоит, не говоря уже про нагретые шары
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kov_entry
Да никто и не сомневается, что в итоге вы будете невиновны.
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Александра Александрова
Ответ Фанат спорта01
с чего Реал мешок? если брать с сезона 08/09когда Ман Сити купили шейхи,то Сити потратил 2,3млрд продал на 800млн. а Реал потратил 1,6млрд,продал на 1,2млрд. у одних трансферный баланс -1,5млрд. у других -400млн. ещё у Реала всегда были нормальные спонсоры в отличие от нефтепроекта,у которого спонсорами являются компании у которых нету никакого оборота и даже сотрудников.
Реал потратил в 21 веке , как и Челси больше всех клубов мира , причём в нулевых , когда они тратили цены на футболистов были смешными , те если возьмём инфляцию , то там вообще какие то кошмарные суммы вылезут например Зидан за 60 миллионов это , как сейчас 250 , какой клуб мог собрать такой галактиакос как Роналдо , Фигу , Зидан , Бекхэм , Рауль , Робиньо , Карлос , Бекхэм , Оуэн и там можно продолжать , Реал это как раз первый мешок 21 века , в Сити вообще многие футболисты достаточно среднего уровня ! А вы ффп это закон, как раз защищающий старых мешков , как Сити может выйти на такую доходность , когда у них деньги появились 10 лет назад это же абсурд , этот ффп только убивает конкуренцию в футболе , и оставляет монополистов , типо мы богатые и позволено это только нам , потому что мы тратили правильный мешок денег до введения ффп , это абсолютный маразм !
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DpeMa111
У кого деньги тот и прав, кто сказал, что этот мир справедлив
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Alex Zet
Ответ DolJun
сейчас бы от местных кулес требовать адекватности))
Англия это наш вековой враг. Необольщайся на свой счет, ты тоже наш враг, а к врагам мы беспощадны. Полоний в зубной пасте, это уже устарело. Сейчас куда эффективнее, а самое главное дешевле, что немаловажно в условиях СВО, это банальное ДТП.
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-3
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Игорь Замаруев
Ответ Футбол_это_жизнь
Кому интересно мнение должа и ему подобных. Пеп сделал сити четырежды чемпионами за 5 лет, остальное для любителей грязного белья.
Там же 6 лет, разве нет? Он же с сезона 16/17 тренирует и в первый сезон проиграл Челси
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Veld
"К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана."(с) - повезло повезло )
+6
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
мы - это кто? ты и твои воображаемые друзья?)
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nmnackjbxkasbk
Пепка-Прыгни
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
пепка знает что уже занесли)
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Фанат спорта01
Ответ Александра Александрова
Тогда нужно исключать , Челси , Реал в первую очередь два главных мешка 21 века , там вылезет столько махинаций, а Реала ещё с судьями , далее Ювентус , Атлетико, Барселону , Псж, Мю , Сити , короче убить весь мировой футбол , если мыслить вашими категориями !
с чего Реал мешок?
если брать с сезона 08/09когда Ман Сити купили шейхи,то Сити потратил 2,3млрд продал на 800млн.
а Реал потратил 1,6млрд,продал на 1,2млрд.
у одних трансферный баланс -1,5млрд.
у других -400млн.
ещё у Реала всегда были нормальные спонсоры в отличие от нефтепроекта,у которого спонсорами являются компании у которых нету никакого оборота и даже сотрудников.
0
-2
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Александра Александрова
Ответ Илья Игнатьев
А они не понимают, у них всё белое, а Сити чёрное
Да тут вообще, мало кто отличается хоть каким то интеллектом !
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Илья Игнатьев
Ответ Александра Александрова
Тогда нужно исключать , Челси , Реал в первую очередь два главных мешка 21 века , там вылезет столько махинаций, а Реала ещё с судьями , далее Ювентус , Атлетико, Барселону , Псж, Мю , Сити , короче убить весь мировой футбол , если мыслить вашими категориями !
А они не понимают, у них всё белое, а Сити чёрное
+4
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Alex Zet
Ответ Илья Игнатьев
Конечно, все хотят наказания, потому что соринка в чужом глазу всегда заметнее! Кто-то, наверное, и надеется трофеи нафармить халявные (МЮ и Ливерпуль)
Да, для стада нужно бросить кость.
+1
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Alex Zet
Ответ Диер Ташкент
ну так CAS же не совсем оправдали сити. Просто смягчили наказание, ввиду того, что по многим нарушением просто истек срок давности. Но признали, что клуб нарушал правила лицензирования игроков и обязал клуб выплатить 10 млн штраф УЕФА.
я думаю что размер взятки была примерно 100 млн фунтов,
+4
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Илья Игнатьев
Ответ А.В.Бубнов
Нормальные люди хотят не исключения вас из АПЛ, а полного расформирования и заведения уголовных дел, в том числе и на тебя
А Пеп-то тут причем 🤣
+1
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Илья Игнатьев
Ответ Yri Yrov
Лицемер Гвар в честных клубах не сработается , так как там нельзя собрать состав с бюджетом Сенегала условно
В Барсе работал, в Баварии работал. Вопросы?
+1
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DolJun
Ответ Alex Zet
Правильно сказать, Пеп за огромную кучищу денег, в том числе и на подкуп судей и членов федерации, сделал сити четырежды чемпионами за 5 лет
сейчас бы от местных кулес требовать адекватности))
+1
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DolJun
пепка знает что уже занесли)
+9
-4
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Александра Александрова
Ответ А.В.Бубнов
Нормальные люди хотят не исключения вас из АПЛ, а полного расформирования и заведения уголовных дел, в том числе и на тебя
Тогда нужно исключать , Челси , Реал в первую очередь два главных мешка 21 века , там вылезет столько махинаций, а Реала ещё с судьями , далее Ювентус , Атлетико, Барселону , Псж, Мю , Сити , короче убить весь мировой футбол , если мыслить вашими категориями !
+10
-4
+6
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Илья Игнатьев
Конечно, все хотят наказания, потому что соринка в чужом глазу всегда заметнее! Кто-то, наверное, и надеется трофеи нафармить халявные (МЮ и Ливерпуль)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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