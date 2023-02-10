впервые прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити».

Ранее АПЛ обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Об обвинениях

«Моя первая мысль – нас уже признали виновными. То же самое было и с [делом] УЕФА, нас сразу считали виновными. Клуб доказал, что мы были совершенно невиновны (CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации « » из еврокубков за финансовые нарушения – прим. Sports.ru). Вы знаете, на чьей я стороне.

К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Хотя кажется, нас уже осудили.

Я не знаю, что произойдет. Думаю, что у нас хорошие юристы, и мы будем защищать нашу позицию. Посмотрим, что решит Премьер-лига. Как и в деле с УЕФА, мы невиновны. Я полностью убежден, что нас признают невиновными».

О том, верит ли он, что другие клубы хотят исключения «Сити» из АПЛ

«Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю. В будущем нужно быть осторожнее, потому что многие клубы предлагают всякое, и нас обвиняют.

Очевидно, болельщики [других клубов] хотят нашего исключения из соревнований. Они считают, что мы вели себя неправильно», – сказал тренер «горожан».

Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело

Две зарплаты Манчини, кешбэк спонсорам и утаивание деталей контрактов: как «Сити» мог обманывать АПЛ

Как работает финансовый фэйр-плей АПЛ и система наказаний? Есть большие отличия от правил УЕФА

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!