Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

Появились новые подтверждения версии об изнасиловании девушки в ночном клубе.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Алвес четыре раза менял показания о случившемся, в итоге подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением. Изначально бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Судмедэксперты провели анализ нескольких образцов спермы, взятых из разных мест. Так, были изучены остатки спермы, полученные после интравагинального обследования жертвы, спермы, найденной на трусах девушки, и семенной жидкости, найденной на полу туалета ночного клуба. Все указанные образцы были получены в ночь сразу после предполагаемого изнасилования.

Через два дня девушка отдала полиции платье, которое носила в ночь происшествия, и на нем тоже были найдены следы спермы.

Сопоставив все четыре образца семенной жидкости с образцом ДНК Алвеса, который он добровольно передал следствию (вероятно, имеется в виду слюна), эксперты выяснили, что это сперма Дани.

Данные подтверждают версию девушки о сексе с Алвесом, который ранее пытался отрицать это.

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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