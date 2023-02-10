Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его
Появились новые подтверждения версии об изнасиловании Дани Алвесом девушки в ночном клубе.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее Алвес четыре раза менял показания о случившемся, в итоге подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением. Изначально бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.
Судмедэксперты провели анализ нескольких образцов спермы, взятых из разных мест. Так, были изучены остатки спермы, полученные после интравагинального обследования жертвы, спермы, найденной на трусах девушки, и семенной жидкости, найденной на полу туалета ночного клуба. Все указанные образцы были получены в ночь сразу после предполагаемого изнасилования.
Через два дня девушка отдала полиции платье, которое носила в ночь происшествия, и на нем тоже были найдены следы спермы.
Сопоставив все четыре образца семенной жидкости с образцом ДНК Алвеса, который он добровольно передал следствию (вероятно, имеется в виду слюна), эксперты выяснили, что это сперма Дани.
Данные подтверждают версию девушки о сексе с Алвесом, который ранее пытался отрицать это.
Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет
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но это совсем не либерально. Ты не заболел ?
От этой тонкости зависит изнасилование это или нет.
Если все закончится деньгами, или большими деньгами, то станет очевидно что Алвеса подловили, как на раз-два поймают вашего сына, внука.
Внимательно читайте, там написано на полу было, на трусах девушки и на платье
Он явно был под чем-то, если его ВООБЩЕ ничего не парило. Ни сопротивление девушки, ни отсутствие презерватива.
Я говарю они говарит по всему туалету и в одеждах сперма .у него его сколько было то !?