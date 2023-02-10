Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Появились новые подтверждения версии об изнасиловании Дани Алвесом девушки в ночном клубе.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее Алвес четыре раза менял показания о случившемся, в итоге подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением. Изначально бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Судмедэксперты провели анализ нескольких образцов спермы, взятых из разных мест. Так, были изучены остатки спермы, полученные после интравагинального обследования жертвы, спермы, найденной на трусах девушки, и семенной жидкости, найденной на полу туалета ночного клуба. Все указанные образцы были получены в ночь сразу после предполагаемого изнасилования.

Через два дня девушка отдала полиции платье, которое носила в ночь происшествия, и на нем тоже были найдены следы спермы.

Сопоставив все четыре образца семенной жидкости с образцом ДНК Алвеса, который он добровольно передал следствию (вероятно, имеется в виду слюна), эксперты выяснили, что это сперма Дани.

Данные подтверждают версию девушки о сексе с Алвесом, который ранее пытался отрицать это.

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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97 комментариев

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Борец на диване
Ответ Геннадий Тимченко
Кончил в случайно попавшуюся незнакомку🤦не в курсе про СПИД, гепатит и прочие радости❓🤔 и это в 39 лет, а не в 19🤦🏿
У Алвеса всегда были проблемы с защитой
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Юрий Кечко
Нормас у него фонтан
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Alexandr Donskoy
Ответ Пацанчик реальный
Ты тот самый кикбоксер???!!или откуда у тебя такие подробности?
На следующей неделе....
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Алвес нэвиновен
Ответ OldRedWhite
Вы так ничего и не поняли ! А в заголовке ясно указано : Занимался сексом с Девушкой . Иначе говоря - лицом противоположенного пола, вот в чем суть скандала!
о ты крассаучег ! +
но это совсем не либерально. Ты не заболел ?
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Raybar
Прям как бык производитель везде расплескал)))
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Slavnov
пожар тушил что ли,че это она по всему толчку
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Алвес нэвиновен
Ответ JealousNobody
Алвес настолько недалёкого ума, что даже презерватив не использует при сексе со случайной девушкой в клубе. Похоже реально не сдержал возбуждения и изнасиловал.. животное.
То что был секас, понятно с самого начала. Вопрос с какого момента "девушка" начала сопротивляться.
От этой тонкости зависит изнасилование это или нет.
Если все закончится деньгами, или большими деньгами, то станет очевидно что Алвеса подловили, как на раз-два поймают вашего сына, внука.
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Tiestorzn17
Стреляет как Роналду - один забитый с 68 попыток
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Я Гражданин Мира
Ответ pyatachyok
Где сказано, что по всему? Достаточно капле на пол попасть.
Вы так и не поняли
Внимательно читайте, там написано на полу было, на трусах девушки и на платье
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Геннадий Тимченко
Ответ Полуэктов Пётр
Еслиб у него были мозги на это в тот момент, то он и насиловать не стал бы никого. Он явно был под чем-то, если его ВООБЩЕ ничего не парило. Ни сопротивление девушки, ни отсутствие презерватива.
Нет, боюсь что его действия говорят о том, что всё случившееся для него вполне обычная практика... Поэтому не удивлюсь, что появятся новые пострадавшие с другими, ещё более удивительными историями 🤦🏿
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Oleg Roll
Ответ Человек1991
Понятно что там не было изнасилования , она сама хотела и пошла с ним в туалет, да может Алвес по пьяне в аффекте был жёсток, но всё это бред про изнасилование , думаю надо отпустить его и выписать ему штраф 50-100 штук. Пусть ей дадут эти бабки за моральный ущерб.
А по каким признакам вам это понятно?
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Пацанчик реальный
Ответ Человек1991
Понятно что там не было изнасилования , она сама хотела и пошла с ним в туалет, да может Алвес по пьяне в аффекте был жёсток, но всё это бред про изнасилование , думаю надо отпустить его и выписать ему штраф 50-100 штук. Пусть ей дадут эти бабки за моральный ущерб.
Правильно,зачем суд,зачем все остальное!Тут пользователю на спортсе все сразу понятно!!
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Коля Питерский
Наконец то про сперму, а то заждались.
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Рустам Атаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты удивлен, что он решил не с мужчиной?
нет, я о другом)
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Пацанчик реальный
Ответ Alexandr Donskoy
Напоминаю, 7 долго жил с кигбосером в Марокко, тусовался на яхте, ходил дома на каблуках, мазал на губы помаду, да и ещё вколол ботекс туда куда ему это не надо было
Ты тот самый кикбоксер???!!или откуда у тебя такие подробности?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Рустам Атаев
Была ли вообще девушка? 👩 или было это видение.
Ты удивлен, что он решил не с мужчиной?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Alexlagodny
Жадный дважды платит))
А тупой трижды
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Полуэктов Пётр
Ответ Геннадий Тимченко
Кончил в случайно попавшуюся незнакомку🤦не в курсе про СПИД, гепатит и прочие радости❓🤔 и это в 39 лет, а не в 19🤦🏿
Еслиб у него были мозги на это в тот момент, то он и насиловать не стал бы никого.
Он явно был под чем-то, если его ВООБЩЕ ничего не парило. Ни сопротивление девушки, ни отсутствие презерватива.
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90 Minutes
Ответ Я Гражданин Мира
Возможно Я с первого дня не верил и до сих пор не верю.
Согласен.
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pyatachyok
Ответ Я Гражданин Мира
Причём для анализа? Я говарю они говарит по всему туалету и в одеждах сперма .у него его сколько было то !?
Где сказано, что по всему? Достаточно капле на пол попасть.
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OldRedWhite
Ответ Дядя ТУРА
тут ты ничего не понял
Вы ещё нам расскажите , что они там в Европе все не геи ! )))
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pyatachyok
Ответ nick-basil
Бисексуальный туалет?!... Аддд....
А у тебя дома туалеты раздельно мужские и женские? Обычно туалеты делают раздельными, если предполагается, что ими будет пользоваться сразу толпа народу.
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Я Гражданин Мира
Ответ pyatachyok
При чем тут литр? В одном миллилитре пара дюжин капель. Стандартный объем — несколько миллилитров. Для анализа капли будет достаточно.
Причём для анализа?
Я говарю они говарит по всему туалету и в одеждах сперма .у него его сколько было то !?
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Alexandr Donskoy
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Напоминаю, это легенда Барселоны))
Напоминаю, 7 долго жил с кигбосером в Марокко, тусовался на яхте, ходил дома на каблуках, мазал на губы помаду, да и ещё вколол ботекс туда куда ему это не надо было
+4
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Человек1991
Понятно что там не было изнасилования , она сама хотела и пошла с ним в туалет, да может Алвес по пьяне в аффекте был жёсток, но всё это бред про изнасилование , думаю надо отпустить его и выписать ему штраф 50-100 штук. Пусть ей дадут эти бабки за моральный ущерб.
+4
-3
+1
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