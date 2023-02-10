Месси, Мбаппе и Бензема – в тройке номинантов на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА
Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.
В числе кандидатов на награду The Best остались Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).
Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.
Напомним, приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
ЧМ это турнир турниров в футболе.
А ЗМ был лишь поводом гнобить в комментариях Месси.
Прекрасно помню ту желчь , которую тут писали некоторые фаны, по типу : У пешехода Шмеси 1+1 за 8( цифры точно не помню, пишу лишь как пример). Дайте еще один Золотой Мяч этому господину.
Сейчас стеб пошел в другую сторону