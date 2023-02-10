Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

В числе кандидатов на награду остались («ПСЖ», ), («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема (« », Франция).

Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.

Напомним, приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.

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