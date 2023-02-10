Месси, Мбаппе и Бензема – в тройке номинантов на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе The Best Футбол

Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему игроку 2022 года по версии ФИФА.

В числе кандидатов на награду The Best остались Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.

Напомним, приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.

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111 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Игорь Замаруев
Аргентинцам в следующих играх пришлось выложиться на 110%, чтобы выйти из группы. В этом и заключается суть отсутствия права на ошибку
Реал в матчах с ПСЖ и Сити тоже не в лёгкую было, но в первую очередь благодаря Бензема прошли
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Berekella 999
Ответ Azat Tezekbaev
Под какой ты наркотой?
Он плавает
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MajestySport
Бензина однозначно должен брать приз
+1
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Игорь Замаруев
Ответ Фёдор Кузнецов
Если нет права на ошибку что для вас матч Аргентины с Саудовской Аравией? В теории можно вообще проиграть 2 матча, но выйти в 1/8
Аргентинцам в следующих играх пришлось выложиться на 110%, чтобы выйти из группы. В этом и заключается суть отсутствия права на ошибку
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Айлин 1990
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
ЛЧ
🤣🤣🤣🤣
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Yri Yrov
Ответ Зизуха
А где звезда Азии после вчерашнего покера?
В аравий считает баблища
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Yri Yrov
Ахах, меси получит на тыщу процентов, ему за ла лигу и кубок Испании давали ЗМ а тут ЧМ, все награды его , остальные для массовки
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AnMe
Ответ Фёдор Кузнецов
Бензема не просто игрок турнира он его единоличный лучший бомбардир и автор наверное главного перфоманса на крупных турнирах в последние годы
Считаю его шикарным игроком, но скорее всего дадут Месси. Бок о бок идут, но ЧМ больше по значимости, еще и с таким составом + результативные действия в каждом мачте, даже не считая вообще пенальти.
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Berekella 999
Ответ aidos_1979
Уже можно говорить восьми)
Без разговора!
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Человек1991
Месси 2022 год : 35 голов , 32 голевые передачи, более 20 предголевых пасов , более 120 созданных голевых моментов , более 100 ключевых пасов , более 120 успешных обводок, по этой общей статистике номер 1 в мире. Выиграл Суперкубок Мира Финалиссима 2022 и Чемпионат Мира по футболу2022 ! Также выиграл Чемпионат Франции и СуперКубок Франции.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Игорь Замаруев
Там нет права на ошибку, потому что всего 3 матча. В ЛЧ же в группе 6 игр, по 2 в каждой стадии ПО. Это легче, чем по одной игре везде
Если нет права на ошибку что для вас матч Аргентины с Саудовской Аравией? В теории можно вообще проиграть 2 матча, но выйти в 1/8
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Айлин 1990
Конечно Месси.
ЧМ это турнир турниров в футболе.
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Игорь Замаруев
Ответ vladosthebest
Кстати, а тройка то сильная на этот приз подобралась каждый по своему достоин. Но возьмет Месси, все таки ЧМ
А Мбаппе чем? Из достижений чемпионат Франции, который есть и у Месси. 8 голов на ЧМ против 7 у Лео, + второе место(Месси чемпион). О многом говорит
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que miras bobo?
Ответ Данияр Жумабекович
Варианты есть: Бензема, Мбаппе
Казы переел что ли?
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Вася Васильков
Бензема
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Всеволод Поскребышев
Ответ Миша 51
ЗМ за сезон дают, а это приз лучшему игроку календарного года. Бензема осенью не впечатлял, если честно. (В отличие от весны).
Месси весь 21/22 не впечатлял
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vrisimo
Ответ Фёдор Кузнецов
Бензема не просто игрок турнира он его единоличный лучший бомбардир и автор наверное главного перфоманса на крупных турнирах в последние годы
Здесь, ты прав! Такого перформанса, как Карим, давно никто не выдавал.
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que miras bobo?
Ответ Azat Tezekbaev
Под какой ты наркотой?
Он под насваем)
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Игорь Замаруев
Ответ Фёдор Кузнецов
Так и на ЧМ есть право на ошибку в группе
Там нет права на ошибку, потому что всего 3 матча. В ЛЧ же в группе 6 игр, по 2 в каждой стадии ПО. Это легче, чем по одной игре везде
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Леван Мкртчян
Ответ Фёдор Кузнецов
Разница в том что смеялись над Месси не только из-за плохой игры, а из-за того что ему в это же время вручали призы тот же ЗМ, у Роналду такого нет
Ну Вы опять субъективны. Многие болелы считают и несколько золотых мячей Роналду фейковыми, так что для обоих фан баз -- это так себе аргумент.
А ЗМ был лишь поводом гнобить в комментариях Месси.
Прекрасно помню ту желчь , которую тут писали некоторые фаны, по типу : У пешехода Шмеси 1+1 за 8( цифры точно не помню, пишу лишь как пример). Дайте еще один Золотой Мяч этому господину.
Сейчас стеб пошел в другую сторону
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Гегенпрессинг Рангника
Не понял что за список ноунеймов? Где наша принцесса Рональда? Он вчера покер забил в ворота вратаря команды, чья сборная обыграла чемпиона мира
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Александра Александрова
Ответ Фёдор Кузнецов
Разница в том что смеялись над Месси не только из-за плохой игры, а из-за того что ему в это же время вручали призы тот же ЗМ, у Роналду такого нет
Что у него нету , у него есть золотой мяч вообще когда у него было 0 титулов , он повылетал отовсюду , так ещё в конкурентах были Рибери и Роббен с трэблом , которого у Роналду в карьере так и не появилось !а у Месси было два титула кубок Испании и кубок Америки со сборной , когда у его прямого конкурента только чемпионат одной команды Баварии и 4 место в группе на евро !
+2
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Footballeur
5 пенальти на ЧМ, без вопросов вообще. Я понимаю Мбаппе, который не хочет играть рядом с этим ненасытным сыном президента ФИФА.
+1
-2
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aidos_1979
Ответ Berekella 999
Конечно же чемпион мира, Аргентинец, обладатель 7 золотых мячей.
Уже можно говорить восьми)
+1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ AnMe
1.Месси - ЧМ из самого значимого + игрок турнира 2. Бензема - ЛЧ из самого значимого + играл турнира, если не ошибаюсь 3. Мбаппе - финал ЧМ из самого значимого с зб турнира
Бензема не просто игрок турнира он его единоличный лучший бомбардир и автор наверное главного перфоманса на крупных турнирах в последние годы
+4
-2
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