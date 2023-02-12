«Реал» выиграл чемпионат мира, клубы АПЛ против Суперлиги, «Монако» Головина разбил «ПСЖ», покер Панарина и другие новости утра

1. «Реал» выиграл чемпионат мира, победив «Аль-Хилаль» – 5:3. Вальверде и Винисиус сделали дубли, Бензема тоже забил. «Мадрид» укрепил свой рекорд и обошел «Барселону» по трофеям – 99 против 98. Винисиус получил «Золотой мяч» по итогам турнира.

2. Гол Головина и дубль Бен-Йеддера помогли «Монако» обыграть «ПСЖ» – 3:1. Это 4-е поражение парижан в сезоне и 2-е подряд в преддверии встречи с «Баварией». А у мюнхенцев продолжается беспроигрышная серия из 19 матчей…

3. В Англии все клубы Премьер-лиги выступили против присоединения к Суперлиге.

4. Гол Троссарда не помог «Арсеналу» выиграть у «Брентфорда». «Пушкари» не побеждают уже 3 матча, а дальше – встреча с «Ман Сити». К слову, фанаты вывешивали баннер «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги не купить этого». «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Ньюкасл» – с «Борнмутом». У «синих» 1 победа и 4 гола в последних 8 матчах. А еще у «Челси» худший трансферный баланс за последние 5 сезонов – минус 749 млн евро.

5. В рамках турнира UFC 284 Зубайра Тухугов проиграл дебютанту Элвесу Бреннеру в легком весе раздельным решением судей.

6. В НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (6:2), Панарин положил покер! До этого Артемий не забивал в 8 играх подряд, а первая шайба стала для него 200-й в НХЛ.

«Коламбус» победил «Торонто» (4:3), Марченко набрал 1+1, прервав свою уникальную для нынешней лиги серию с набранными очками без передач (было 13+0 в 29 играх). «Сент-Луис» одолел «Аризону» (6:5 ОТ), вернувшийся в строй Бучневич сразу же сделал ассистентский хет-трик. Все результаты дня – здесь.

7. В КХЛ «Авангард» победил СКА, «Салават» взял верх над «Витязем», «Спартак» проиграл «Торпедо», а «Автомобилист» обеспечил себе участие в плей-офф.

8. В НБА 37+13 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин», все результаты дня – здесь.

9. Норвежские биатлонисты заняли первые 4 места в спринте на чемпионате мира в Оберхофе. Йоханнес Бо победил, Тарьей Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й. Для Йоханнеса это 14-е золото чемпионатов мира, он превзошел Мартена Фуркада.

10. 34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры: «Я просто устал. Хочется больше быть с семьей».

11. Глава крупнейшего банка Аргентины предложила изобразить Месси на банкнотах номиналом 10 000 песо: «Я бы с радостью выпустила такую».

12. Гоночная команда «Альфа Таури» представила ливрею на сезон-2023. А экипаж Мазепина стал 3-м в первой гонке Азиатской серии «Ле-Ман».

Далее цитаты.

Эмилиано Мартинес: «Сказал Мбаппе, что он чуть не выиграл финал ЧМ в одиночку. Килиан много раз возьмет «Золотой мяч», когда Месси закончит»

Мамаев о словах Кокорина: «Тюрьма ничего хорошего мне не дала. Это некий опыт, но ничего хорошего я не взял»

Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

Артем Дзюба: «В Турции был безумно интересный и тяжелый опыт, вышел из зоны комфорта. Но русская земля, российская – это прямо мое»

Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»

Мартинес о кукле с лицом Мбаппе: «Как я мог издеваться над Килианом, если он забил мне 4 гола в финале ЧМ? Он, должно быть, думает, что это я его кукла!»

Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

Дзюба о хейте: «Вставайте в очередь, ребята, продолжайте. Одни говорят, другие делают. Я уже настолько толстокожий, что просто улыбаюсь»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!