Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев

Теги UFC MMA Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Алекс Волкановски на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей.

Волкановски выступает в UFC с 2016 года. До титульника против Махачева он провел 12 боев и все выиграл.

Для боя с Махачевым Волкановски поднялся в легкий вес. С 2019 года он выиграл пять боев в полулегком дивизионе (завоевание пояса + четыре защиты).

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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40 комментариев

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realsila
Ответ Прогноз Черданцева
Смотрелся бы отлично, в этом никто не спорит, но думаю даже Конор в состояние ему выкличть свет за счёт своей антропометрии, а Порье его просто перестучит.
нет, на данный момент Волк монстр, и Махачев ещё не достиг своего пика, а Волк на пике последние два боя, он победит всех бойцов легкого дивизиона доминированием
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Крокодила гены
Ответ zzzeeerrrooo
не его вес это вот и восхищаются посмотрим что сделают с Махачевым если он поднимется, но скорее всего этого не будет
Его родной вес под 100 кг.
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Zaur Kirguev
Волкановски прям очень удивил 👏
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нерд халилович
Ответ Azevedo51
Сравните оппозицию… Ислам тоже ударников легко проходил, а с борцами возникали проблемы.
🤣🤣🤣 То есть провести бой без единой царапины и больше 3 минут то это уже проблемы??? Что дальше??? Выход на ринг тоже проблем ой будет считаться?? 😂😂😂😂
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нерд халилович
Ответ Mr Heisenberg
Человек первый номер p4p а не случайный прохожий, и удивляться, что он хорош, это как охереть, что из красного крана бежит горячая вода. Волк в размерах не уступал, и вообще посмотри в какой весовой волк начинал карьеру. Можешь не напрягаться - в полусреднем. Про чурчхелу вообще не понял тебя, если ты в мой адрес, то спешу тебя расстроить, я русский, и не являюсь фанатом Ислама. Единственный человек за которого я болею в UFC, это Петр Ян, т.к. мой земляк. Подпивасам?) У тебя там катка в доте кончилась?)
Чурчхела так как необъективно оцениваешь.
Подпивасы - те же чемпионы только в плоскости распития алкоголя 🍺
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Azevedo51
Ответ нерд халилович
Человек который не был в углу не давал человеку вставать после малейшего прохода...
Сравните оппозицию… Ислам тоже ударников легко проходил, а с борцами возникали проблемы.
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Прогноз Черданцева
Ответ alexander bakulin
чендлера и порье в стойке уничтожил оливейра (чендлер вообще в нокаут улетел от чарльза на первых секундах второго раунда). до боя с исламом, все дружно кукарекали, что у оливейры лучшая ударка в лёгком весе (заодно с лучшей борьбой). ну, что ислам сделал с оливейрой в стойке все видели. волк бы отлично в лёгком весе смотрелся
Смотрелся бы отлично, в этом никто не спорит, но думаю даже Конор в состояние ему выкличть свет за счёт своей антропометрии, а Порье его просто перестучит.
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geoo9
Ответ Mr Heisenberg
Ислам уверенно переезжает Оливейру - комментаторы спортса пишут, что это новый уровень борьбы, даже Хабиб отдыхает. Ислам неуверенно контролит Волка - комментаторы спортса пишет, что это близко не Хабиб. Поймите, это спорт, один поединок не может быть копией другого, сегодня ислам не показал свой уровень в борьбе, завтра не почувствует следующего соперника. Так бывает. Тем более было видно, он хочет показать, что может и в стойке что-то из себя представлять. Волк красава, в нм я думаю мало кто сомневался. Не зря человек занимает свои места в рейтингах, и было бы странно, что первый номер p4p без конкуренции отдаст свое место
Ислам Уставал в борьбе и понимал что в стойке выходит лучше, Волк понимал что стойка не прокатывает и надо бороться чтоб заставить уставать Ислама вот такие вот пироги
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Mr Heisenberg
Ответ нерд халилович
Не было бы странно... Человек пришёл из другой весовой категории и этот проигрыш на его репутации не скажется!!! Но, но Волкановски показал что он феномен и я даже думал что он победил!!! Пиши как есть Чурчхела,этот бой больше показал что Волк феномен и не думаю что Ислам чемпиона в 77 осилил бы... Не надо подпивасам именно так потыкать, мы и так знаем что Ислам тру чемп а эти профаны в ММА😆🤝🏼
Человек первый номер p4p а не случайный прохожий, и удивляться, что он хорош, это как охереть, что из красного крана бежит горячая вода.
Волк в размерах не уступал, и вообще посмотри в какой весовой волк начинал карьеру. Можешь не напрягаться - в полусреднем.
Про чурчхелу вообще не понял тебя, если ты в мой адрес, то спешу тебя расстроить, я русский, и не являюсь фанатом Ислама. Единственный человек за которого я болею в UFC, это Петр Ян, т.к. мой земляк.
Подпивасам?) У тебя там катка в доте кончилась?)
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HI MARS
Ответ Darhan Kenzhalin
В стойке проиграл?) Посмотри на лицо махачева последние 10 секунд)))
Пятой точкой смотрел бой?В стойке как раз Махачев австралийцу лицо в кровь разбил.А то что за 10 сек,он лёжа получил в конце
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GBale
Ответ нерд халилович
От такого поражения Волка, весь лёгкий дивизион ЮФС намочил штаны!!!
а про полулегкий вообще молчим ))
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Darhan Kenzhalin
Ответ HI MARS
Чем тут все восхищаются у Волкановски?И бороться не умеет,и в стойке в одну калитку проиграл.Какой смысл в тебе?План какой был на бой?
В стойке проиграл?) Посмотри на лицо махачева последние 10 секунд)))
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нерд халилович
Ответ HI MARS
Чем тут все восхищаются у Волкановски?И бороться не умеет,и в стойке в одну калитку проиграл.Какой смысл в тебе?План какой был на бой?
Чем тут восхищаются??? Посмотри хотя бы пару боев ЮФС не тогда когда дерётся твой кумир выставляющий жопу на весь мир Конор🐓🐓🐓👊🏼
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уличный иуда
Ответ zzzeeerrrooo
не его вес это вот и восхищаются посмотрим что сделают с Махачевым если он поднимется, но скорее всего этого не будет
После такого, его поднятие в весе будет отложено 100%
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нерд халилович
Ответ Azevedo51
Ментально победил именно Волкановски. Ни разу не было ощущения, что против Хабиба и Ислама человек, который их не боится, а тут было все наоборот. Ислам и в стойке очень хорош и в том, что готов проводить бои с сильнейшими, не выбирая удобных/неудобных, в отличии от человека, которого не было в его углу сегодня. Равный бой, но ментально победил тут явно Волкановски
Человек который не был в углу не давал человеку вставать после малейшего прохода...
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alexander bakulin
Ответ Прогноз Черданцева
Не всё так очевидно, также как и перед их боем. Волк набрал и замедлился и в своих ударах и в уклонах, защите в стойке. Ислам его перебил, а что с ним сделает Чендлер, Порте, Конор, они то не будут в борьбу лезть, а на ручках там тоннаж посильнее.
чендлера и порье в стойке уничтожил оливейра (чендлер вообще в нокаут улетел от чарльза на первых секундах второго раунда).
до боя с исламом, все дружно кукарекали, что у оливейры лучшая ударка в лёгком весе (заодно с лучшей борьбой). ну, что ислам сделал с оливейрой в стойке все видели.
волк бы отлично в лёгком весе смотрелся
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Darhan Kenzhalin
Ответ Борец на диване
Комментарий удален
Да у него и без этого хватает денег, он заслуживал остаться на 1 месте и точно заслуживал свой пояс.
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нерд халилович
Ответ Mr Heisenberg
Ислам уверенно переезжает Оливейру - комментаторы спортса пишут, что это новый уровень борьбы, даже Хабиб отдыхает. Ислам неуверенно контролит Волка - комментаторы спортса пишет, что это близко не Хабиб. Поймите, это спорт, один поединок не может быть копией другого, сегодня ислам не показал свой уровень в борьбе, завтра не почувствует следующего соперника. Так бывает. Тем более было видно, он хочет показать, что может и в стойке что-то из себя представлять. Волк красава, в нм я думаю мало кто сомневался. Не зря человек занимает свои места в рейтингах, и было бы странно, что первый номер p4p без конкуренции отдаст свое место
Не было бы странно... Человек пришёл из другой весовой категории и этот проигрыш на его репутации не скажется!!! Но, но Волкановски показал что он феномен и я даже думал что он победил!!! Пиши как есть Чурчхела,этот бой больше показал что Волк феномен и не думаю что Ислам чемпиона в 77 осилил бы... Не надо подпивасам именно так потыкать, мы и так знаем что Ислам тру чемп а эти профаны в ММА😆🤝🏼
+1
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Mr Heisenberg
Ответ Максим Ачкасов
Впринципе да, и у Хабиба был неубедительный спорный бой с Тибау
Да как бы и Порье его чуть не задушил.
Это спорт, условные Реал и Барселона проигрывают всяким Хетафе
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Остап Бендер
Ответ Илья Игнатьев
Какую? 🤨
По киевски
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Максим Ачкасов
Ответ Mr Heisenberg
Ислам уверенно переезжает Оливейру - комментаторы спортса пишут, что это новый уровень борьбы, даже Хабиб отдыхает. Ислам неуверенно контролит Волка - комментаторы спортса пишет, что это близко не Хабиб. Поймите, это спорт, один поединок не может быть копией другого, сегодня ислам не показал свой уровень в борьбе, завтра не почувствует следующего соперника. Так бывает. Тем более было видно, он хочет показать, что может и в стойке что-то из себя представлять. Волк красава, в нм я думаю мало кто сомневался. Не зря человек занимает свои места в рейтингах, и было бы странно, что первый номер p4p без конкуренции отдаст свое место
Впринципе да, и у Хабиба был неубедительный спорный бой с Тибау
+1
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Isa Babaev
Ответ Лев Чернецов
Волк удивил тем, как хорошо вставал на ноги после проходов. Очень неудобный соперник, быстрый, взрывной. Респект.
+ даже Ислам отметил что он неудобный, еще руки длинные )
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zzzeeerrrooo
Ответ HI MARS
Чем тут все восхищаются у Волкановски?И бороться не умеет,и в стойке в одну калитку проиграл.Какой смысл в тебе?План какой был на бой?
не его вес это вот и восхищаются
посмотрим что сделают с Махачевым если он поднимется, но скорее всего этого не будет
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Прогноз Черданцева
Ответ Мадина Уйгурова
ему однозначно надо подниматься, полулегкий защищен, а в лёгком он даст жару
Не всё так очевидно, также как и перед их боем. Волк набрал и замедлился и в своих ударах и в уклонах, защите в стойке. Ислам его перебил, а что с ним сделает Чендлер, Порте, Конор, они то не будут в борьбу лезть, а на ручках там тоннаж посильнее.
+7
0
+7
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Azevedo51
Ментально победил именно Волкановски. Ни разу не было ощущения, что против Хабиба и Ислама человек, который их не боится, а тут было все наоборот. Ислам и в стойке очень хорош и в том, что готов проводить бои с сильнейшими, не выбирая удобных/неудобных, в отличии от человека, которого не было в его углу сегодня. Равный бой, но ментально победил тут явно Волкановски
+5
-3
+2
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