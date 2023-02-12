Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев

Ислам Махачев и на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей.

Волкановски выступает в UFC с 2016 года. До титульника против Махачева он провел 12 боев и все выиграл.

Для боя с Махачевым Волкановски поднялся в легкий вес. С 2019 года он выиграл пять боев в полулегком дивизионе (завоевание пояса + четыре защиты).

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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