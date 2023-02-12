Волкановски впервые проиграл в UFC. Его беспроигрышная серия составляла 12 боев
Ислам Махачев и Алекс Волкановски на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей.
Волкановски выступает в UFC с 2016 года. До титульника против Махачева он провел 12 боев и все выиграл.
Для боя с Махачевым Волкановски поднялся в легкий вес. С 2019 года он выиграл пять боев в полулегком дивизионе (завоевание пояса + четыре защиты).
Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?
Соперник Махачева – главный боец UFC: работал на стройке, сбросил 30 кг и чуть не умер в самолете
Подпивасы - те же чемпионы только в плоскости распития алкоголя 🍺
Волк в размерах не уступал, и вообще посмотри в какой весовой волк начинал карьеру. Можешь не напрягаться - в полусреднем.
Про чурчхелу вообще не понял тебя, если ты в мой адрес, то спешу тебя расстроить, я русский, и не являюсь фанатом Ислама. Единственный человек за которого я болею в UFC, это Петр Ян, т.к. мой земляк.
Подпивасам?) У тебя там катка в доте кончилась?)
до боя с исламом, все дружно кукарекали, что у оливейры лучшая ударка в лёгком весе (заодно с лучшей борьбой). ну, что ислам сделал с оливейрой в стойке все видели.
волк бы отлично в лёгком весе смотрелся
Это спорт, условные Реал и Барселона проигрывают всяким Хетафе
посмотрим что сделают с Махачевым если он поднимется, но скорее всего этого не будет