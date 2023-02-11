Эмилиано Мартинес: «Сказал Мбаппе, что он чуть не выиграл финал ЧМ в одиночку. Килиан много раз возьмет «Золотой мяч», когда Месси закончит»

рассказал о диалоге с после финала чемпионата мира.

Вратарь сборной также объяснил, почему после победы над Францией в финале (3:3, пен. 4:2) объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

«У меня не было намерения обидеть его. На протяжении всей своей карьеры я играл со многими французами, и никаких проблем никогда не было.

[После матча] я сказал ему, что было приятно играть против него и что он чуть не выиграл этот матч в одиночку. Он подтвердил, что обладает огромным талантом. Я уверен, что Килиан много раз выиграет «Золотой мяч», когда закончит карьеру», – сказал Мартинес в интервью France Football.

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