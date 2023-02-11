Эмилиано Мартинес: «Сказал Мбаппе, что он чуть не выиграл финал ЧМ в одиночку. Килиан много раз возьмет «Золотой мяч», когда Месси закончит»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал о диалоге с Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира.

Вратарь сборной Аргентины также объяснил, почему после победы над Францией в финале ЧМ-2022 (3:3, пен. 4:2) объявил в раздевалке минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

«У меня не было намерения обидеть его. На протяжении всей своей карьеры я играл со многими французами, и никаких проблем никогда не было.

[После матча] я сказал ему, что было приятно играть против него и что он чуть не выиграл этот матч в одиночку. Он подтвердил, что обладает огромным талантом. Я уверен, что Килиан много раз выиграет «Золотой мяч», когда Месси закончит карьеру», – сказал Мартинес в интервью France Football. 

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45 комментариев

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Men77
Ответ Pushkin Sasha
Рекордные гол+пас? Смешно, да) Во-первых, у Мбаппе столько же. Во-вторых, столько же пасов, сколько у Месси, отдали еще 4 игрока на этом ЧМ, быть первым в числе пяти так себе достижение. С игры Месси забил меньше даже своего партнера по сборной Альвареса, не говоря о монстрах уровня Мбаппе. Итого в сухом остатке рекордного на этом ЧМ У Месси только количество забитых пенальти. Но я не стал бы этим гордится
Ты реально Пушкин, звездишь как дышишь). Из всего, что ты написал,правда только про Мбаппе. И как можно брать игроков только с пасами, если речь идет о гол+ пас😁.
Про Альвареса вообще молчу, типичная фантазия гелевого)
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Саид Тартуров
Ответ Полуэктов Пётр
Не нужно сочувствовать никому. Надо радоваться СВОЕЙ победе, а не издеваться над проигравшим. Второе - это результат комплексов.
Без этих "комплексов" не было бы ни одного нормального дерби банально. Там и от игроков, и от тренеров, и от болельщиков вещи пожестче, чем от Мартинеса происходят. Обыграть принципиального соперника - это не просто "своя победа". Но диванному эксперту не понять. Ты, наверно, никогда и не имел никаких принципиальных противостояний
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Алексей Венедиктов
Ответ blaugrano
Мбаппе невероятные авансы выписываются, а ведь ему уже 25-й год идёт. Лео к этому времени 4 ЗМ взял... Безумие, которое никто не превзойдёт.
Мбаппе в 18 лет уже был чемпион мира, у Мессюна на это 20 лет ушло..
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Muhammad Juraev
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Дзюба в плей-офф ЧМ 1 гол!
Кринж в плей-офф 0+0 за 25 лет!
Страдай
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Muhammad Juraev
Ответ Дима Трушель
У Мбаппе 12 голов на ЧМ за 2 турнира, это фантастический результат. Месси к 25 забил лишь 1 гол.
Сколько там у кринжа в 38?
А в плей-офф ЧМ?
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Сергей Эйзенбраун
Ответ Lindeman
Не думаю, что Мбаппе нужно сравнивать с Месси как и любого другого футболиста, всё таки Месси это совершенно иной уровень
Месси не уровень. МБАПЕ близок или один уровень может быть с Пеле и Роналдо, а эти двое значимо выше и лучше Месси.
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slow focus
как сладко запел этот цыган. эйфория от чм прошла, а репутацию надо отмывать, чтобы в пердиве аргентинском не заканчивать
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Alexandr Turner
Ответ Los Galácticos
Я о том что пока он в чемпионате Франции прозябает шансы на ЗМ у него мизерны, разве что если ПСЖ сделает требл и он везде затащит, во что лично я вообще не верю. И даже если он в будущем попадет в Реал как у него там пойдет игра никто не знает, может на ЗМ игру и близко не показать. Вообщем напоминает разговоры как в свое время вокруг Неймара, только Мбаппе еще больше пиарят, а пока он даже в тройке до сих пор не был.
если сможет зацепить лч будучи в ПСЖ (есть большие сомнения на этот счёт), то ЗМ свой получит. просто выхода в финал не хватит. выиграй в 2020 Баварии, он или Ней получили бы, однозначно.
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Дмитрий Иванов
Один,максимум два золотых мяча
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Men77
Ответ Holy Diver
Ну так если бы у Мбаппе были победы в ЛЧ и партнёры уровня Хави, Иньесты, Эвребе и Айтекина, то и он давно уже взял бы ЗМ.
так у Мбаппе же есть шейхи, которые якобы могут купить ЧМ и ЗМ😁.
Гелевые, вы уже сами запутались в показаниях Суд присяжных выносит вердикт: Гельки- неадекваты!
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Сергей Эйзенбраун
Ответ Терминатор///Айлбибекович
В этом сезоне Золотой Мяч вряд ли кто заберет у Лео.А потом да,Мбаппе самый вероятный претендент на Золотые Мячи в будущем.Надеюсь,что Неймар хотя бы один зацепит.
Месси номер 3 в своем клубе, вы о чем? Да и ЧМ это прошлый год. Забудьте.
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Сергей Эйзенбраун
Ответ Роман
Мбаппе лучший игрок мира 2022.
100% так. Да и лучший игрок финала. Надо понимать, что политически, для ФИФА лучше создавать икону из неевропейца в противовес УЕФА.
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Pushkin Sasha
Ответ Экспертное мнение
Каждый выполнял свою работу: Мартинес спасал ворота, Месси набирал рекордные гол+пас в истории ЧМ. В то время как "лидер" Роналду будучи атакующим игроком набрал 0+0 в плей-офф ЧМ и пытался красть голы партнеров по команде, раздув истеричку на весь мир. Вратари Португалии тоже много лет спасали и делали свою работу, но так и не дождались от "лидера" хотя бы 1 очко по гол+пас.
Рекордные гол+пас? Смешно, да) Во-первых, у Мбаппе столько же. Во-вторых, столько же пасов, сколько у Месси, отдали еще 4 игрока на этом ЧМ, быть первым в числе пяти так себе достижение. С игры Месси забил меньше даже своего партнера по сборной Альвареса, не говоря о монстрах уровня Мбаппе.
Итого в сухом остатке рекордного на этом ЧМ У Месси только количество забитых пенальти.
Но я не стал бы этим гордится
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Экспертное мнение
Sevuska, Просто обидно, что нашему Кришти даже дай такого Мартинеса, то с 0+0 всё равно никуда не уедешь(( Уже от Нидерландов влетели бы 0-2 и домой, но хватило и Марокко. Почему ограничил ответы тебе?((( не поступай так, мы же оба за Криша-пустынного короля
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Lindeman
Ответ blaugrano
Мбаппе невероятные авансы выписываются, а ведь ему уже 25-й год идёт. Лео к этому времени 4 ЗМ взял... Безумие, которое никто не превзойдёт.
Не думаю, что Мбаппе нужно сравнивать с Месси как и любого другого футболиста, всё таки Месси это совершенно иной уровень
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Василий Леонов
Ответ Дима Трушель
У Мбаппе 12 голов на ЧМ за 2 турнира, это фантастический результат. Месси к 25 забил лишь 1 гол.
и чё? У Клозе ещё больше, о чем это говорит?
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cukken
Мартинез красавец, жаль, что люди помнят лишь плохое, но чем богаты, как говорится)
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Sevuska
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Gaiar
Ответ Дима Трушель
У Мбаппе 12 голов на ЧМ за 2 турнира, это фантастический результат. Месси к 25 забил лишь 1 гол.
Несопоставимые поколения сборных
+8
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Holy Diver
Ответ blaugrano
Мбаппе невероятные авансы выписываются, а ведь ему уже 25-й год идёт. Лео к этому времени 4 ЗМ взял... Безумие, которое никто не превзойдёт.
Комментарий скрыт
+3
-15
-12
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Дима Трушель
Ответ blaugrano
Мбаппе невероятные авансы выписываются, а ведь ему уже 25-й год идёт. Лео к этому времени 4 ЗМ взял... Безумие, которое никто не превзойдёт.
У Мбаппе 12 голов на ЧМ за 2 турнира, это фантастический результат. Месси к 25 забил лишь 1 гол.
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-5
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Spaten
Не под запись Мартинес сказал : распиаренный бегунок))
+3
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Sevuska
Ответ Экспертное мнение
Каждый выполнял свою работу: Мартинес спасал ворота, Месси набирал рекордные гол+пас в истории ЧМ. В то время как "лидер" Роналду будучи атакующим игроком набрал 0+0 в плей-офф ЧМ и пытался красть голы партнеров по команде, раздув истеричку на весь мир. Вратари Португалии тоже много лет спасали и делали свою работу, но так и не дождались от "лидера" хотя бы 1 очко по гол+пас.
Комментарий удален
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Терминатор///Айлбибекович
В этом сезоне Золотой Мяч вряд ли кто заберет у Лео.А потом да,Мбаппе самый вероятный претендент на Золотые Мячи в будущем.Надеюсь,что Неймар хотя бы один зацепит.
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red hikkikomori
Ответ Aleksey Yashin
"Он подтвердил, что обладает огромным талантом" Интересно, как это было? Мартинес: Мбаппе, а у тебя талант большой? Мбаппе: Да, очень большой, я бы сказал огромный
-Мартинес : было приятно играть против тебя, ты чуть не выиграл финал ЧМ в одиночку
-Мбаппе: Ещё бы, ведь у меня огромный талант
-Мартинес, поднося перчатку к причинному месту : а у меня огромный.... интеллект)
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