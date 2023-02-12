Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны». У него 41 очко в 39 играх

сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны».

« » обыграл «Койотис» (6:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата .

Бучневич, проводивший первый матч с 21 января, сделал ассистентский хет-трик. У него 41 (15+26) очко в 39 играх сезона.

Сегодня Павел (21:43, 7:06 – в большинстве, 1:03 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и получил малый штраф.