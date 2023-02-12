Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны». У него 41 очко в 39 играх

Теги Сент-Луис Аризона НХЛ Павел Бучневич Хоккей

Павел Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны».

«Сент-Луис» обыграл «Койотис» (6:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ

Бучневич, проводивший первый матч с 21 января, сделал ассистентский хет-трик. У него 41 (15+26) очко в 39 играх сезона. 

Сегодня Павел (21:43, 7:06 – в большинстве, 1:03 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и получил малый штраф. 

2 комментария

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ogent
После травмы и сразу 3 передачи. Круто, что сказать. Настоящий лидер музыкантов, жаль травмы мешают набирать много очков, только наберёт форму и бац... травма. А так бы мог в ТОП-20 лиги быть
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0
+1
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vab7238
Хорошо вернулся после травмы!!!
+3
0
+3
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