Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны». У него 41 очко в 39 играх
Павел Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны».
«Сент-Луис» обыграл «Койотис» (6:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Бучневич, проводивший первый матч с 21 января, сделал ассистентский хет-трик. У него 41 (15+26) очко в 39 играх сезона.
Сегодня Павел (21:43, 7:06 – в большинстве, 1:03 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и получил малый штраф.
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