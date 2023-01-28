Марченко сделал дубль в матче с «Ванкувером». У него 13+0, до рекорда НХЛ среди дебютантов (сезон-1917/18) осталось 3+0

Теги Коламбус Ванкувер НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Ванкувером», у него 13+0 в 26 играх. 

Форвард «Коламбуса» забросил обе шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:5). 

В активе Марченко 13 (13+0) очков в 26 играх сезона. Если россиянин забросит еще 3 шайбы и не сделает ни одной результативной передачи, то повторит рекорд НХЛ по числу очков только за счет голов с момента дебюта в лиге.

Он был установлен Джо Мэлоуном в самом первом сезоне НХЛ (1917/18) – первые 16 очков в новой лиге были набраны им только за счет голов. 

Отметим, что правила начисления передач тогда отличались от нынешних. Мэлоун (44+4 в 20 матчах) стал лучшим снайпером и бомбардиром сезона, а лучшие ассистенты (4 игрока) набрали по 10 передач. 

Сегодня Марченко (16:21, 4:34 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. 

Марченко – 1-й игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счет голов

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45 комментариев

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i-volk
Ответ Crenk
Менять Лайне нужно на кого то серьезного ИлИ на отличные драфт пики
Дороговат, неясно, кому нужен. В Каролину к финским друзьям, которые умеют Патрика прокачивать? Так там нападение норм укомплектовано
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i-volk
Ответ leopard-000
А ведь Лайне с Овцовым в свое время сравнивали...
Можно и сейчас с сравнивать, бросок у Патрика что с кистей, что щелчок - никак не уступает. По остальным навыкам печаль, правда.
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MaaRek
Ответ bettini
Я так полагаю, щас партнеры даже в пустые не будут забивать, ради рекорда)
Это разве рекорд? Так чисто забавное статистическое достижение.
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i-volk
Ответ Александр Романов
Им срочно надо в дедлайн менять Лайне и ставить Марченко в первое звено
Марченко правый, из Лайне надо перестать делать универсала.
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titov-and-trubach
Лайне и Гудро забили столько же, сколько играющий первый сезон в НХЛ Марченко. Причем, я так понимаю, Кирилл начал не с первой игры и времени ему дают пока мало.
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Jurijs isajevs
Ответ Дмитрий Александрович
Рекорд, конечно, так себе, чисто по приколу). Но голы получаются у него крутые, не стандартные))
Да,согласен, рекорд, конечно, прикольный. И всё же поставить какой-то рекорд в самом начале карьеры и учитывая временной отрезок давности его - это здорово. Конечно, если этот рекорд состоится.
+2
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+2
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56prost
...красиво так то вписаться в Историю
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Александр Балабанов
Ответ Дмитрий Белов
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ ДАЖЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ АПОКАЛИПСИСА ! Не помню, чтобы кто-то хет-трик и дубль делал раньше первой передачи.
Овечкин 2+0 в первом матче, 1-я передача - во втором ;)
+2
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Леонид Гордеев
Ответ Дмитрий Белов
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ ДАЖЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ АПОКАЛИПСИСА ! Не помню, чтобы кто-то хет-трик и дубль делал раньше первой передачи.
метьюс в дебютном матче покер сделал
+4
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+4
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Booligan
А среди не новичков какой рекорд?
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smiakishev
Ответ Molzahn
Потому что 26 лет ему исполнилось до 15 сентября, а именно 4 февраля, что противоречит правилам предельного возраста, установленным с сезона 1990-91.
Мда, забавно что в прошлом сезоне 26-летний Бантинг родившийся 17.09 и забивший свой первый гол в НХЛ еще в 2018 претендовал, но так его не выиграл с лучшей статистикой среди новичков
+1
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+1
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Сергей Орлов
Удивительно, конечно)
0
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Дмитрий Белов
Ответ Molzahn
Уже делит второе место в списке бомбардиров среди новичков: 1. Бенирс (Сиэтл) - 17 шайб в 47 играх 2-3. Джонстон (Даллас) - 13 в 51 2-3. Марченко (Коламбус) - 13 в 27 4. Пинто (Оттава) - 12 в 48 5. Мактавиш (Анахайм) - 10 в 48 Почти полшайбы за игру, что существенно выше, чем у других. Ещё голов пять подряд забить, потом начать передачи клепать - и можно за тройку Колдера побороться.
Слишком просто, надо набить 40 голов без передач - тогда Колдырь отдадут без вариантов, вот это по-пацански
0
0
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Дмитрий Белов
НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ ДАЖЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ АПОКАЛИПСИСА !
Не помню, чтобы кто-то хет-трик и дубль делал раньше первой передачи.
+1
0
+1
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Кукич
Марченко нацеленный на ворота здоровяк.
0
-1
-1
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nupor
У кого-то залипла кнопка паса на джойстике, работает только бросок )))
+8
0
+8
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t0ni12
Ответ Molzahn
Уже делит второе место в списке бомбардиров среди новичков: 1. Бенирс (Сиэтл) - 17 шайб в 47 играх 2-3. Джонстон (Даллас) - 13 в 51 2-3. Марченко (Коламбус) - 13 в 27 4. Пинто (Оттава) - 12 в 48 5. Мактавиш (Анахайм) - 10 в 48 Почти полшайбы за игру, что существенно выше, чем у других. Ещё голов пять подряд забить, потом начать передачи клепать - и можно за тройку Колдера побороться.
Всё-таки снайперов, а не бомбардиров. Для вторых Г+П считаются.
+3
0
+3
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стакан морса
Взломал НХЛ)
+3
0
+3
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ivan-off
Ответ Кино Музыка
Бил, бью и буду бить)
первый гол - подставил клюшку на пятаке (не бил), второй - из-за ворот бросил вратарю по ж.пе, отлетело в ворота
+3
-1
+2
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grek087
Ответ raspisanie77
Даёшь 1000 матчей 500+0!
И награду Марченко Трофи как самому наглому хоккеисту лиги
+8
0
+8
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Molzahn
Ответ smiakishev
Почему Кузьменко не канает уже, ему ведь 26, а не 27?
Потому что 26 лет ему исполнилось до 15 сентября, а именно 4 февраля, что противоречит правилам предельного возраста, установленным с сезона 1990-91.
+6
0
+6
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Михаил1970
Ответ Реджекшен
Барнауууул
рулит!
+2
0
+2
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smiakishev
Ответ Molzahn
Уже делит второе место в списке бомбардиров среди новичков: 1. Бенирс (Сиэтл) - 17 шайб в 47 играх 2-3. Джонстон (Даллас) - 13 в 51 2-3. Марченко (Коламбус) - 13 в 27 4. Пинто (Оттава) - 12 в 48 5. Мактавиш (Анахайм) - 10 в 48 Почти полшайбы за игру, что существенно выше, чем у других. Ещё голов пять подряд забить, потом начать передачи клепать - и можно за тройку Колдера побороться.
Почему Кузьменко не канает уже, ему ведь 26, а не 27?
0
0
0
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Карпесов
Ответ bettini
Я так полагаю, щас партнеры даже в пустые не будут забивать, ради рекорда)
А зачем этот рекорд?
+9
-2
+7
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Crenk
Ответ Александр Романов
Им срочно надо в дедлайн менять Лайне и ставить Марченко в первое звено
Менять Лайне нужно на кого то серьезного
ИлИ на отличные драфт пики
+1
-1
0
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