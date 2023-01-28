сделал дубль в матче с « », у него 13+0 в 26 играх.

Форвард « » забросил обе шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:5).

В активе Марченко 13 (13+0) очков в 26 играх сезона. Если россиянин забросит еще 3 шайбы и не сделает ни одной результативной передачи, то повторит рекорд НХЛ по числу очков только за счет голов с момента дебюта в лиге.

Он был установлен Джо Мэлоуном в самом первом сезоне НХЛ (1917/18) – первые 16 очков в новой лиге были набраны им только за счет голов.

Отметим, что правила начисления передач тогда отличались от нынешних. Мэлоун (44+4 в 20 матчах) стал лучшим снайпером и бомбардиром сезона, а лучшие ассистенты (4 игрока) набрали по 10 передач.

Сегодня Марченко (16:21, 4:34 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.

Марченко – 1-й игрок с 1926 года, набравший первые 10 очков в НХЛ только за счет голов