Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»

высказался об участии россиян в Матче звезд НХЛ-2023.

– Вы говорили, что НХЛ рухнула на самое дно во время Матча звезд, в котором приняли участие и его сын. Была ли какая-то реакция на это?

– Несколько журналистов высказались, но никакой серьезной реакции. Несколько человек, которые меня знают, встали на мою сторону.

Конечно, на это можно смотреть с двух сторон. Но мне грустно, что в Матче звезд участвовали, наверное, 10 российских игроков, включая маленького сына Алекса. Его папа – самая большая реклама боевых действий. Конечно, малыш не виноват.

Моя претензия адресована в основном руководству НХЛ, они просто не должны были допустить этого, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью Seznam Zprávy.

9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ. Это новый рекорд, в 1998-м было 8