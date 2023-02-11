Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»

Теги Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек высказался об участии россиян в Матче звезд НХЛ-2023.

– Вы говорили, что НХЛ рухнула на самое дно во время Матча звезд, в котором приняли участие Александр Овечкин и его сын. Была ли какая-то реакция на это?

– Несколько журналистов высказались, но никакой серьезной реакции. Несколько человек, которые меня знают, встали на мою сторону. 

Конечно, на это можно смотреть с двух сторон. Но мне грустно, что в Матче звезд участвовали, наверное, 10 российских игроков, включая маленького сына Алекса. Его папа – самая большая реклама боевых действий. Конечно, малыш не виноват.

Моя претензия адресована в основном руководству НХЛ, они просто не должны были допустить этого, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в интервью Seznam Zprávy.

9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ. Это новый рекорд, в 1998-м было 8

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47 комментариев

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Milan Tashin
Ибо Нуцин
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levk
хоккеист хороший, человек говно
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Old Partisan
Ответ Александр Ковалёвский
Не совсем так. Не помню с какого сезона, но лига захотела, чтоб с каждой команды был хотя бы один участник, точно помню, что раньше такого не было. Заслуживает, например, Кевин Хейс присутствовать на матче всех звёзд рядом с Макдэвидом и вообще звезда ли он? Сомневаюсь
ну Баркова позвали потому что он из Флориды
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Pavel Filimonov
Золотой дождь этому господина кто-нибудь организуйте. Это просто стыд и позор..
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Джон Мщузавсех
Ответ Александр Ковалёвский
Не совсем так. Не помню с какого сезона, но лига захотела, чтоб с каждой команды был хотя бы один участник, точно помню, что раньше такого не было. Заслуживает, например, Кевин Хейс присутствовать на матче всех звёзд рядом с Макдэвидом и вообще звезда ли он? Сомневаюсь
Лет двадйать минимум такая практика.
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Джон Мщузавсех
Кому это интересно? Ехал бы на СВО, по возрасту сойдет.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Джефф Лебовски
Его папа – самая большая реклама презервативов.
Антиреклама имели ввиду?😂😂😂
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Матрёшка Ефросиьевна
поливать ребёнка это клиника
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kaplanido
Популизм
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Кеша
У этого дурачка крышку сорвало . Отправьте ему письмо с фотографией в форме Спартака . А лучше в прессу запустить зарубежную , как он облизывал зад «агрессору»
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e1ther - e1ther
Всё ноет))скоро глаз задергается)
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krupin82
Гашек-невменяшек
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Сибирский литовец
Скоро начнут звонить сестре Гашека
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За_909!
Дожили... Обсуждаем слова чеха, который решил пропиариться на политике. А что же Доминик не вспоминает те времена, когда играл в Москве?! Вернул бы деньги по контракту, чтобы всё было по-настоящему.
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АПГ
Лучшим ответом этому .... Будет шайбы,передачи, сейвы и игры на ноль наших
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Огюст
Гашек ,береги нервишки ,а значит и здоровье чего вредничать без конца , а то ваша Соукалова несколько лет Этим занималась против наших, а потом вдруг у ней ножки отказали лыжи двигать и завязала с биатлоном - Караван то идёт и на темя внимание не обращает !
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Джефф Лебовски
Ответ Евгений Исаев
Гашек - самая большая антиреклама Чехии!
Его папа – самая большая реклама презервативов.
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Егор Арефьев
СПОРЦ, ХВАТИТ ЕГО ПУБЛИКОВАТЬ. ЗАИПАЛ
+11
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Angryslon
Ответ cmorblr
Вряд ли течёт, так как давно всё вытекло
🤣
+2
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Mephi027
Неугомонный
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Melnikov1968
Народу интересен хоккей, а не твоя грусть. Реально уже достал. Ведёшь себя как тёлочка, которую.... никто не приглашает танцевать:)
+9
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Дмитрий9779
Да плевать,пусть потявкает.
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maks44
А если б Гашек жил в России, то был бы самым что ни на есть зиганутым патриотом. Это просто типаж такой
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Егор Арефьев
Ответ Александр Ковалёвский
Редакторы родню продадут ради хайпа и то, что «собирает» в принципе, ничем не побрезгуют.
Редакторы ка российские спортсмены на ОИ: готовы на всё ради заработка
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cmorblr
Ответ Angryslon
Ему конкретно походу голову отбили шайбой. У чувака реально фляга течёт!
Вряд ли течёт, так как давно всё вытекло
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