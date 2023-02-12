Винисиус получил «Золотой мяч» как лучший игрок клубного ЧМ. У Вальверде «Серебряный мяч»

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Лусиано Вьетто Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Футбол

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил приз лучшему футболисту клубного чемпионата мира.

Бразилец отметился на турнире тремя голами: одним – в матче с «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале, двумя – в финале против «Аль-Хилаля» (5:3). Также в матче против клуба из Саудовской Аравии он отдал голевой пас.

За выступление на турнире в Марокко Винисиус получил «Золотой мяч». «Серебряный мяч» достался хавбеку мадридцев Федерико Вальверде, «Бронзовый мяч» – форварду «Аль-Хилаля» Лусиано Вьетто.

Фото: AFP/Fadel Senna

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10 комментариев

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Blaumerc
Ответ Роман
Винисиус как игрок Реал Мадрида имеет все шансы в будущем побороться за золотой мяч.
шансы имеет даже Хвича из Наполи
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Роман
Винисиус получил «Золотой мяч» фанаты Лионеля Месси сейчас не на шутку испугались.
фанаты Месси не настолько испугались, насколько обрадовались вы.
0
-4
-4
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Бродяга-симпатяга
привет плебеям из Мальорки)
0
0
0
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Гамаль Хайдаров
Даже Вини получил ЗМ, а у Мбпапе все еще его нет😁
+4
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белошип
Два топаря,должны порвать ЛЧ ещё раз)
+7
-4
+3
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Андрей Хенто
Очень рад за Вальверде, что у него все снова стало хорошо в семье и сразу стал прибавлять, как только ушли проблемы. Ждёт пополнения, забивает дубли в финале, ждём продолжения голевой серии и в дальнейших играх. Винисиус когда играет в футбол - прекрасен.
+5
-5
0
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Роман
Винисиус как игрок Реал Мадрида имеет все шансы в будущем побороться за золотой мяч.
+10
-10
0
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Маноло Санчи́с
Заслуженно. В финале был очень хорош..
+11
-3
+8
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Роман
Винисиус получил «Золотой мяч»

фанаты Лионеля Месси сейчас не на шутку испугались.
+7
-9
-2
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Obdob
так вот о каком золотом мяче говорил Майкон))
+1
-4
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