Винисиус получил «Золотой мяч» как лучший игрок клубного ЧМ. У Вальверде «Серебряный мяч»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил приз лучшему футболисту клубного чемпионата мира.
Бразилец отметился на турнире тремя голами: одним – в матче с «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале, двумя – в финале против «Аль-Хилаля» (5:3). Также в матче против клуба из Саудовской Аравии он отдал голевой пас.
За выступление на турнире в Марокко Винисиус получил «Золотой мяч». «Серебряный мяч» достался хавбеку мадридцев Федерико Вальверде, «Бронзовый мяч» – форварду «Аль-Хилаля» Лусиано Вьетто.
Фото: AFP/Fadel Senna
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