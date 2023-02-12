Винисиус получил «Золотой мяч» как лучший игрок клубного ЧМ. У Вальверде «Серебряный мяч»

Вингер « » получил приз лучшему футболисту клубного чемпионата мира.

Бразилец отметился на турнире тремя голами: одним – в матче с «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале, двумя – в финале против « » (5:3). Также в матче против клуба из Саудовской Аравии он отдал голевой пас.

За выступление на турнире в Марокко Винисиус получил «Золотой мяч». «Серебряный мяч» достался хавбеку мадридцев , «Бронзовый мяч» – форварду «Аль-Хилаля» .

Фото: AFP/Fadel Senna

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