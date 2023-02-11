вспомнил о времени, проведенном в тюрьме.

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал слова , который заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

– Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня даже времени нет на просмотры. Я встаю, еду по делам… Выстраивание и составление тренировок, графика, документация, потом тренировка, вечером планирую следующий день, потом опять писанина…

Мы с женой смеемся, что максимум, что я успеваю, это посмотреть 10-15 минут какой‑нибудь фильм, чтобы уснуть. На этом все.

– Кокорин сказал, что «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. Ты с ним согласен?

– У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но мое мнение такое, – сказал Мамаев в эфире программы «Все на Матч!» на « ».

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы вынес Мамаеву и Кокорину приговор по делу о драках в центре Москвы. Павел получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Александр – один год и шесть месяцев. В сентябре того же года футболисты вышли на свободу по УДО.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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