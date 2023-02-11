Мамаев о словах Кокорина: «Тюрьма ничего хорошего мне не дала. Это некий опыт, но ничего хорошего я не взял»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Павел Мамаев Александр Кокорин Матч ТВ Футбол

Павел Мамаев вспомнил о времени, проведенном в тюрьме. 

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал слова Александра Кокорина, который заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО». 

– Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня даже времени нет на просмотры. Я встаю, еду по делам… Выстраивание и составление тренировок, графика, документация, потом тренировка, вечером планирую следующий день, потом опять писанина…

Мы с женой смеемся, что максимум, что я успеваю, это посмотреть 10-15 минут какой‑нибудь фильм, чтобы уснуть. На этом все.

– Кокорин сказал, что «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. Ты с ним согласен?

– У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но мое мнение такое, – сказал Мамаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ». 

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы вынес Мамаеву и Кокорину приговор по делу о драках в центре Москвы. Павел получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Александр – один год и шесть месяцев. В сентябре того же года футболисты вышли на свободу по УДО.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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39 комментариев

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espernauto
Ответ Nerazzurri-88
Да просто почитал мнения и решил сказать исходя из реакции.
И даже это уже разумнее :)
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Милостивый Государь
Ничего хорошего не взял... Потому что Сашка уже забрал все ништяки!
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korobokchekhova
Ответ Саша Пушкин
Не спешил бы восторгаться. Просто Павлик посмотрел на реакцию так называемой общественности на слова Кокорина про тюрьму и решил не нагнетать. Хотя для этого тоже нужна некая мудрость. Теперь выгодно выглядит на фоне недалекого другана.
Так называемая общественность прячется под ником Саша Пушкин на спортсе)
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korobokchekhova
Ответ WhatZ
Мамаев выглядит думающим человеком, особенно на контрасте с Кокориным...
Думающим он как раз не выглядит)) Но сказал разумно!
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igorkuz45
Ответ blaugrano
У него извилина хоть какие-то выступы, складки и борозды имеет, в отличие от прямой извилины Кокорина.
Прямая извилина - это круто, это как холодный кипяток или круглый куб.)))
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Fanil Mazitov
Занимался бы только футболом,а так не умеют вести себя и дома и в обществе.Столько негатива ,ничего хорошего.
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Unreal Thierry
Ответ Rad0
На контрасте с Кокориным даже ножка кухонной табуретки будет восприниматься кандидатом наук.
Ножка стула «Кофемании».
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Valentin Kompaneytsev
Какие они друзья? Это попутчики.
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suharito
Ответ DimaPudge
Твой товарищ совок, в сказки эти верит. Тема с образованием больше не поднималась.(после 9 класса)
Я вообще не пойму - нахрена татуху делать, ну наклей ты наклейку на авто или самокат... Если уж настолько хочется выделиться ( ибо больше особо нечем ). Ведь это на всю жизнь, а ведь взгляды со временем меняются у людей. Ну можно свести - но к чему такая морока?! Я такой, какой я есть... имхо
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Валерий Питерский
Каждому своё.
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leon74
Как Павел мог связаться с этим Кокориным.
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Spaten
Ответ DimaPudge
Твой товарищ совок, в сказки эти верит. Тема с образованием больше не поднималась.(после 9 класса)
Скорее дитя своего времени, а не совок. А сын в банке работает, с образованием все вроде норм
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Гусейн Магомедрасулов
Мамаев кидает своего кореша с которым и шампанское пил и в тюрьме сидел. Просто потому что боится общественного мнения.
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Nerazzurri-88
Ответ WhatZ
Мамаев выглядит думающим человеком, особенно на контрасте с Кокориным...
Да просто почитал мнения и решил сказать исходя из реакции.
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Furyus
По статистике преступники почти всегда возвращаются на место преступления. Значит не за горами момент, когда Кокоша придёт у ту Шоколадница чтобы хотя бы заселфиться для инсты.
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Я Гражданин Мира
Ответ Pol Belov
он не пошел туда, его туда отправили...
Но он для этого сделал всё возможное чтобы попасть туда
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Furyus
Никакая это не школа жизни. По статистике большинство сидевших туда же и возвращаются по прошествии некоторого времени.
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Bartez1986
Кажется, кто-то только что потерял друга...
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Саша Пушкин
Ответ rusichi
Этот помудрее оказался
Не спешил бы восторгаться.
Просто Павлик посмотрел на реакцию так называемой общественности на слова Кокорина про тюрьму и решил не нагнетать. Хотя для этого тоже нужна некая мудрость.
Теперь выгодно выглядит на фоне недалекого другана.
+6
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Pol Belov
Ответ Я Гражданин Мира
Странно, он пошёл туда что то хорошего взять!? Жалко парня, ничего не мог хорошего взять Может ещё раз попробовать?
он не пошел туда, его туда отправили...
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8c8dx72cs7
А корешок твои говорит иначе
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DimaPudge
Ответ Spaten
У меня у товарища сын хотел татуху сделать, он говорит если что там будешь отвечать. Тема больше не поднималась
Твой товарищ совок, в сказки эти верит. Тема с образованием больше не поднималась.(после 9 класса)
+24
-2
+22
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Я Гражданин Мира
Ответ Alex1005
Кокорин не так сказал, опять раздули из ничего
А как сказал?
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Rad0
Ответ WhatZ
Мамаев выглядит думающим человеком, особенно на контрасте с Кокориным...
На контрасте с Кокориным даже ножка кухонной табуретки будет восприниматься кандидатом наук.
+187
-4
+183
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Я Гражданин Мира
Странно, он пошёл туда что то хорошего взять!?
Жалко парня, ничего не мог хорошего взять
Может ещё раз попробовать?
0
-5
-5
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