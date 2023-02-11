Мамаев о словах Кокорина: «Тюрьма ничего хорошего мне не дала. Это некий опыт, но ничего хорошего я не взял»
Павел Мамаев вспомнил о времени, проведенном в тюрьме.
Бывший полузащитник сборной России прокомментировал слова Александра Кокорина, который заявил: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».
– Если честно, то я не смотрел интервью Кокорина. У меня даже времени нет на просмотры. Я встаю, еду по делам… Выстраивание и составление тренировок, графика, документация, потом тренировка, вечером планирую следующий день, потом опять писанина…
Мы с женой смеемся, что максимум, что я успеваю, это посмотреть 10-15 минут какой‑нибудь фильм, чтобы уснуть. На этом все.
– Кокорин сказал, что «каждый нормальный мужчина» должен отсидеть. Ты с ним согласен?
– У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но мое мнение такое, – сказал Мамаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
В мае 2019 года Пресненский суд Москвы вынес Мамаеву и Кокорину приговор по делу о драках в центре Москвы. Павел получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, Александр – один год и шесть месяцев. В сентябре того же года футболисты вышли на свободу по УДО.
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Просто Павлик посмотрел на реакцию так называемой общественности на слова Кокорина про тюрьму и решил не нагнетать. Хотя для этого тоже нужна некая мудрость.
Теперь выгодно выглядит на фоне недалекого другана.
Жалко парня, ничего не мог хорошего взять
Может ещё раз попробовать?