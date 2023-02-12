и провели титульный бой на UFC 284 в Австралии.

Поединок прошел полную дистанцию и закончился победой Махачева единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Махачев стал чемпионом в легком весе в октябре-2022, когда победил Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски был его первой защитой.

Перед этим боем Махачев шел на серии из 11 побед, Волкановски – из 12.

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии