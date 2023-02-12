Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Алекс Волкановски провели титульный бой на UFC 284 в Австралии.

Поединок прошел полную дистанцию и закончился победой Махачева единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Махачев стал чемпионом в легком весе в октябре-2022, когда победил Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски был его первой защитой.

Перед этим боем Махачев шел на серии из 11 побед, Волкановски – из 12.

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

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172 комментария

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Иса Умаров
Ответ Mr Heisenberg
Да не, мужики, все же уже понимают как судится, считают раунды, хоть ты пятый в салат перебей соперника, но если не финишировал, то будь готов что будут считать раунды. А Ислам выиграл 1 и 4 точно, второй и третий равные, там уже судьи насчитали. Плюс какой никакой контроль был у Ислама, не тот что от него ждали конечно. Но пример бой Яна со Стерлингом уже научн нас всех)) Поэтому бой близкий, Волк однозначно капитальный красавчик) Но и нельзя говорить, что он победитель, точно нет.
это объективно
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Isa Babaev
Ответ JUVEMAGA007
Любого другого бойца из этой весовой Волк переехал бы Просто зверь
Любого?) Там одни убийцы: Порье, Оливейра, Физиев, Гэйтджи, я не был бы настолько уверен
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Misha Lepekhov
Ответ неВолкЛарсен
Видал,там тоже самое было..переводил и лежал
Вот именно, и забрал пояс единогласным решением. Не эффектно, но эффективно.
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mayers
Ответ Яхай-Бле
не только. Раунд 1 и 3 тоже были равными. 2 и 4 за Исламом, 5 за Волком. В целом бдизко к ничье
Не были они равными. 1, 2, 4 за Махачевым точно. 5 за Волком, по третьему вопросы, но судя по всему судьи отдали все таки отдали Исламу
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Sigmat
Ответ Кирилл Конопельченко
С осла слез уже?
ахохохол сдавайся
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Sarazino Genovese
Ответ Mr. Blonde
получается что можно выиграть три раунда еле-еле на равных а потом жёстко проиграть два и при этом ты окажешься победителем в бою Ну это не совсем правильно и справедливо но этот вопрос поднимался здесь ещё При предыдущих спорных судейских решениях
не получается, волк забрал только концовку 5-го, в остальном, у махачева, по ходу боя было небольшое, но приемущество.
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Идущий к реке
Ответ Андрей Макаров
2-2 по раундам, спорный лишь 4 раунд
Который все 3 судей отдали Исламу по карточкам, ага
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Coongur
Ответ greatst
При всей не любви к хабибу (не как бойцу, а человеку), он был топ воин и доминатор. Ислам даже не близко хабиб, ни по харизме ни по скиллам. Но молодец, хороший расчетливый бой.
Первая защита дома у соперника, причем не самого слабого. Пойти на это - уже круто.
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Misha Lepekhov
Ответ Валерия Данилова
ты так маме своей говори или жене Миша Лепреконов
Так и делаю, и тебе скажу ещё раз. Молчать, женщина.
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Liar85
Победили судьи! Слабенько и на тоненького. Не
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Darhan Kenzhalin
Ответ mqh9pzrxgf
Ты это по последнему раунду судишь?
Как можно отдавать раунд за то, что он лежит за спиной и при этом получает по хлебалу, не предпринимая никаких действий, просто тянет время?!
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ТомСойер
не скажу, что результат боя несправедлив.. но с учетом такой концовки Волк как минимум не проиграл.. думаю, как говорил Дариуш, Волк не слишком удобный чемпион в легком весе для UFC
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Misha Lepekhov
Ответ гилберт
Как любитель не понимаю, Махачев уронил соперника и удерживает, а в это время Волк нанёс около 30 ударов по лицу Ислама. Почему это в актив Махачеву???
Это не «удары», а маленькие тычки, любой проф боец такие просто напросто не чувствует. По правилам ММА главные 2 критерия это 1. Нанесённый урон (акцентированные, сильные удары) и 2. Контроль соперника (что и делал Ислам), именно в таком порядке. Дальше в зачёт идут менее значимые факторы как «агессия», тобишь работа 1м номером, контроль центра октагона И так далее. Волк не наносил абсолютно никакого урона своими «30 ударами», а Ислам в это время его полностью контролировал.
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Кирилл Конопельченко
Ответ Sigmat
Кто победил ахаха
С осла слез уже?
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Chris
Какой же красавец Волкановски, ну как можно не любить этого парня?
По мне этим боем он подтвердил звание лучшего именно в pound for pound
Просто кремний. Я уверен сам Махачев в конце пятого раунда думал "пожалуйста, уберите от меня этого лысого парня"
Заставить дышать и чувствовать себя ОЧЕНЬ некомфортно Махачева стоит дорогого.

Но по правилам ММА победа Ислама тут закономерна
Контроль, тейкдауны, акцентированные удары - всё было в большинстве раундом на его стороне
Да, на тоненького, ооочень близко, но все же
Я насчитал 48-47 (Волкановски забрал 3 и 5 раунды)
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Mr. Blonde
Ответ mqh9pzrxgf
Что за чушь? Бой был в 70, какие только тупости не прочитаешь)
нужно еще сехудо откормить до 70 и пообнимать, вот тогда заслуженый пфп
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Coongur
Понравилось уважение взаимное. Без говнишках. Вышли - подрались - обнялись. Все как надо.
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besik
Ответ гилберт
Как любитель не понимаю, Махачев уронил соперника и удерживает, а в это время Волк нанёс около 30 ударов по лицу Ислама. Почему это в актив Махачеву???
У меня другой вопрос, почему у таких как ты тычки на отмаш считается "ударами по лицу"
+1
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Fox1233
Ответ неВолкЛарсен
Такие клоунские правила,по раундам 3:2 в пользу Махачева,но 4 раунд который записали в актив Исламу-просто чушь ,он же вообще ничего не делал
Как это ничего не делал? Лежал на сопернике, крепко его обняв, и героически отбивал все удары лицом
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Яхай-Бле
10-8 никак не могут да дать за удары и преимущество в тейкдауне?) знаток правил тоже нашелся
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zzzeeerrrooo
Ответ Мадина Уйгурова
Лакипанч
это самое активное действие за поединок от двух бойцов
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progvoc34
Ребятки, ну как можно так все обесценивать? Ислам стал чемпионом только в прошлом бою. Вышел на первую защиту против лучшего бойца P4P. Волк - самая сильная проверка, которую может предложить UFC и MMA в целом. Махачев - красавец. Не очканул, дальше все будет проще.

P.S. Хабиб сторонился больших вызовов. Не сравнивайте. Мы не знаем как выглядел бы орел в этом бою с его то ударной техникой. Ислам же в стойке перебил парня, который перманентно унижал Холлоуэя.

Поддержите чувака, а то как олени какие. ОН СЛИЛ КОНЦОВКУ 5 РАУНДААА ПОЗОР. Смешные.
+3
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Makmerfi
Ответ Артём Сергеев
стремная победа,на тоненького, опять валянием. Невозможно смотреть бои борцунов
Так волк себя в валяниях и показал только…
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космонавт на дереве
Ответ Андрей Макаров
С кем Махачев в полусреднем драться собрался?
Пфф, где Эдвардс и где Ислам
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неВолкЛарсен
Ответ Misha Lepekhov
Бой Ян - Стерлинг 2 видел?
Видал,там тоже самое было..переводил и лежал
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