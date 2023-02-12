Ислам Махачев победил Алекса Волкановски единогласным решением судей
Ислам Махачев и Алекс Волкановски провели титульный бой на UFC 284 в Австралии.
Поединок прошел полную дистанцию и закончился победой Махачева единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Махачев стал чемпионом в легком весе в октябре-2022, когда победил Чарльза Оливейру. Бой с Волкановски был его первой защитой.
Перед этим боем Махачев шел на серии из 11 побед, Волкановски – из 12.
Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии
По мне этим боем он подтвердил звание лучшего именно в pound for pound
Просто кремний. Я уверен сам Махачев в конце пятого раунда думал "пожалуйста, уберите от меня этого лысого парня"
Заставить дышать и чувствовать себя ОЧЕНЬ некомфортно Махачева стоит дорогого.
Но по правилам ММА победа Ислама тут закономерна
Контроль, тейкдауны, акцентированные удары - всё было в большинстве раундом на его стороне
Да, на тоненького, ооочень близко, но все же
Я насчитал 48-47 (Волкановски забрал 3 и 5 раунды)
P.S. Хабиб сторонился больших вызовов. Не сравнивайте. Мы не знаем как выглядел бы орел в этом бою с его то ударной техникой. Ислам же в стойке перебил парня, который перманентно унижал Холлоуэя.
Поддержите чувака, а то как олени какие. ОН СЛИЛ КОНЦОВКУ 5 РАУНДААА ПОЗОР. Смешные.