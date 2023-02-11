«Бавария» не проигрывает 19 матчей – 15 побед и 4 ничьих. Дальше – выезд к «ПСЖ»

Теги Бавария Бохум бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» продлила серию без поражений до 19 матчей.

Команда тренера Юлиана Нагельсманна разгромила «Бохум» (3:0) в 20-м туре чемпионата Германии.

В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 4 ничьих.

Далее «Бавария» встретится в гостях с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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14 комментариев

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Амин Чич
пишут, что парижане отравились, мол "жидкий стул"! то есть, это называется ожидкились" перед матчем с Баварией заранее))))
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Любезный Коссутий
Ответ Los Galácticos
ПСЖ подходит к матчу 1/8 ЛЧ против Баварии в качестве явного андердога, судя по нынешним кондициям этих команд.
была новость, что их массово замучил жидкий стул, т.е., кишечная инфекция.
отнеситесь с пониманием.
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Олег М
Парижанам не пройти. Вот реально, холодной головой на это смотришь и не верится.
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Совесть Черданцева
Мне очень жаль, но Васант выбрал Баварию...
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Геннадий Тимченко
Ответ Los Galácticos
ПСЖ подходит к матчу 1/8 ЛЧ против Баварии в качестве явного андердога, судя по нынешним кондициям этих команд.
"Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера",- подумал пешеход после кубкового матча с Марселем и слился... И оказался прав - в этом он действительно ЛУЧШИЙ👏
+3
-9
-6
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Барсик Юрана
Ответ Born is the King
Если Мбаппе не будет играть ПСЖ не пройдет Баварию. С такими 0 как Пембеле Месси ,Эмери и Витиня нечего делать в ЛЧ
Поставил чемпиона мира в ряд с ноунеймами
+5
-5
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Семён Жуйло
ПСЖ вон вообще всем составом отдыхает перед Баварией. Даже те, кто поиграть вышли.
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Артём Сергеев
псг будет серьёзной проверкой,в любом случае удачи Баварцам
+4
-1
+3
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Born is the King
Если Мбаппе не будет играть ПСЖ не пройдет Баварию. С такими 0 как Пембеле Месси ,Эмери и Витиня нечего делать в ЛЧ
+3
-6
-3
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NomerSports
пэсегэ будет страдать ,как и положено .
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simplehumble
Гол Киммиха способствовал продлению этой серии
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Тен мать его Хаг
Васант за Баварию, так что не в этот раз, Мюнхенцы
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Los Galácticos
ПСЖ подходит к матчу 1/8 ЛЧ против Баварии в качестве явного андердога, судя по нынешним кондициям этих команд.
+6
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+3
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udiekemen
Бавария сила)
+4
-3
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