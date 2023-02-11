«Бавария» не проигрывает 19 матчей – 15 побед и 4 ничьих. Дальше – выезд к «ПСЖ»

« » продлила серию без поражений до 19 матчей.

Команда тренера Юлиана Нагельсманна разгромила « » (3:0) в 20-м туре чемпионата Германии.

В последний раз мюнхенцы уступали 17 сентября – «Аугсбургу» (0:1). С тех пор у них 15 побед и 4 ничьих.

Далее «Бавария» встретится в гостях с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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