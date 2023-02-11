Йоханнес Бо выиграл 14-е золото чемпионатов мира и превзошел Мартена Фуркада. Больше только у Бьорндалена

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл золото в спринте на чемпионате мира в немецком Оберхофе. 

Это 14-е золото ЧМ для норвежца – он превзошел достижение француза Мартена Фуркада. У Бо-младшего 5 личных золотых медалей, у Фуркада – 11.

Больше всего золотых медалей на чемпионатах мира было у еще одного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена – 20, 11 из них были выиграны в личных гонках. 

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14 комментариев

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Дима Ермаков
Пять норгов в шестерке. Все ЯСНО! У меня все☺️
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LeicesterCity
Ингаляторный чемпион )))
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Слезы Светы Слепцовой
Пока не догонит Мартена и Уле по личным медалям, сравнивать их не имеет смысла. Олсбю тоже рекордсменка по золоту ЧМ, но если вспомнить, что почти все они были получены в эстафетах, то их ценность становится ниже.
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Mcconaughey_lol
Йоханнес, конечно, молодец, берёт своё, но какой же неконкурентный нынче мужской биатлон. Это жесть, слишком скучно. С уходом Фуркада чет безнадегой повеяло от этого вида спорта
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Bandyka
Ответ тимон
Мужской биатлон в лыжи потихоньку превращается
Кто то это смотрит еще?
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Bandyka
Ответ DenizKios
Великий!!! Наблюдаем становление легенды
Внимательнее
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M P
Фуркад закономерно перемещается потихоньку на законное третье место в истории. Скоро и по остальным параметрам тож.
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сергей97
Йося таким образом может рекорд поставить, собрав все золотые медали в рамках одного чемпионата
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Eduard Rastryopin
Жаль Пидручного с Расторгуевым.
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тимон
Мужской биатлон в лыжи потихоньку превращается
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RYBvsSAB
11+9
против */*

почти дабл-дабл у Каннибала
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DenizKios
Великий!!!
Наблюдаем становление легенды
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zzzeeerrrooo
Ответ Xell
У него будет 16—17после этого ЧМ. Молодец поздравляю великого чемпиона!
До короля индивидуалок ему очень далеко
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Xell
У него будет 16—17после этого ЧМ. Молодец поздравляю великого чемпиона!
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