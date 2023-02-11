Йоханнес Бо выиграл 14-е золото чемпионатов мира и превзошел Мартена Фуркада. Больше только у Бьорндалена

Норвежский биатлонист выиграл золото в спринте на чемпионате мира в немецком Оберхофе.

Это 14-е золото ЧМ для норвежца – он превзошел достижение француза Мартена Фуркада. У Бо-младшего 5 личных золотых медалей, у Фуркада – 11.

Больше всего золотых медалей на чемпионатах мира было у еще одного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена – 20, 11 из них были выиграны в личных гонках.