Тухугов проиграл дебютанту UFC Бреннеру раздельным решением судей

Теги UFC MMA Зубайра Тухугов UFC 284 Бокс/MMA/UFC

На UFC 284 состоялся бой в легком весе между Зубайрой Тухуговым и Элвесом Бреннером. Бреннер выиграл раздельным решением судей.

Для Тухугова этот бой стал первым в легком весе. Ранее он выступал в полулегком дивизионе, где провел восемь боев (пять побед, одна ничья, три поражения).

Изначально Тухугов планировал драться с Хоэлем Альваресом, но тот снялся из-за травмы. Его заменил Бреннер, который дебютировал в UFC.

Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику

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5 комментариев

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Д. Х.
Начало хорошо. Надеюсь Махач тоже проиграет
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Azamat Abdukadyroff
Ну Тухугов самый слабый из окружение Хабиба
+3
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Потолковый Лампонюх™
Тухугова засудили.
+1
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Aram Ambarsumyan
Не удивительно!
+1
-1
0
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Kurt
Красавчик, как обычно, на уровне своём!
+2
-1
+1
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