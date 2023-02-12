Тухугов проиграл дебютанту UFC Бреннеру раздельным решением судей

На UFC 284 состоялся бой в легком весе между и Элвесом Бреннером. Бреннер выиграл раздельным решением судей.

Для Тухугова этот бой стал первым в легком весе. Ранее он выступал в полулегком дивизионе, где провел восемь боев (пять побед, одна ничья, три поражения).

Изначально Тухугов планировал драться с Хоэлем Альваресом, но тот снялся из-за травмы. Его заменил Бреннер, который дебютировал в .

Тухугов поднялся в легкий дивизион, но не сделал вес. Он отдаст 30% гонорара сопернику