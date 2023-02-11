«Арсенал» не побеждает 3 матча – 2 поражения и ничья. Дальше – игра с «Ман Сити»

«Арсенал» три матча не может одержать победу.

Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с « » (1:1) в 23-м туре .

В предыдущих двух играх «канониры» уступили со счетом 0:1 « » в Кубке Англии и «Эвертону» в чемпионате.

Далее « » примет «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги – это случится 15 февраля.

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