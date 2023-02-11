«Арсенал» не побеждает 3 матча – 2 поражения и ничья. Дальше – игра с «Ман Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Брентфорд Футбол

«Арсенал» три матча не может одержать победу.

Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в 23-м туре АПЛ.

В предыдущих двух играх «канониры» уступили со счетом 0:1 «Манчестер Сити» в Кубке Англии и «Эвертону» в чемпионате.

Далее «Арсенал» примет «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги – это случится 15 февраля.

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44 комментария

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mr kovalsky
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Арс04 двадцатый год без трофея, а виноват какой-то сити из шипа да
Ты в курсе, что кроме АПЛ и ЛЧ есть и другие трофеи?
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mr kovalsky
Ответ Gornostaev
Второй тайм Зинченко упорно пытался играть роль плеймейкера, что не удавалось от слова совсем... Да ещё наносил удар за ударом в молоко... Старался, конечно, инициатива - это хорошо, но... WTF? Зачем такой крен в его сторону и на его фланг? Почему Эдегор привычно не был диспетчером и не вел всю игру, он просто космос в этом плане по сравнению с Зинченко?!
А как тебе шедевральная игра Фабию и подача в конце матча?
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MUFAN777
Февраль-март для арсенала всегда провальные месяцы.
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jem777
Ответ Виьалий
С автобусами всем тяжело. Гол пропустили конечно зря, ой зря. Но так это АПЛ. Надеемся и верим!
с двумя оффсайдами, но все равно засчитали.((
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Владислав Бондарчук
Все справедливо, по итогу сезона сити вывезет и станет чемпионом, а потом сити переведут в шип и апл узнает имена новых 10 чемпионов апл)))
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jem777
Ответ Gornostaev
Второй тайм Зинченко упорно пытался играть роль плеймейкера, что не удавалось от слова совсем... Да ещё наносил удар за ударом в молоко... Старался, конечно, инициатива - это хорошо, но... WTF? Зачем такой крен в его сторону и на его фланг? Почему Эдегор привычно не был диспетчером и не вел всю игру, он просто космос в этом плане по сравнению с Зинченко?!
Совершенно верно. Еще и замедляет игру. Просто бесит.((
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deadjoker
Доминировали доминировали да недодоминировали
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-2
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Mr@k
нужен форвард чтоб мог и создать и забить, Нкетиа это подменщик все таки
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Этот Райола хочет денег
Интересный сезон. Ливер в кризисе, Мансити лихорадит, Челси вообще мимо гонки, Арсенал по классике- первая половина сезон огонь, потом начинается спад. Интрига что надо!
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Eden Hazard
Ответ rarog
у Арсенала хорошие шансы в игре с МС. Потому что Пеп наверняка по доброй традиции решит что важнейший матч-самое время для неожиданных экспериментов. Ну там Холанда в защиту поставить,Мареза на ворота, на острие пара Фоден-Палмер)
Это да, Пеп без экспериментов не может. Какая то странная тяга у него к этому. Без неё уже б с отрывом на первом шёл. Но... Реально может Холанда на лавке оставить, минуты до 75ой,а ложную девятку будет играть Фоден. Пеп мастер этого дела)
+4
-1
+3
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Любезный Коссутий
сыграть оба матча в ничью, вполне реально этим командам
0
0
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Filipp Gorski
Удачи Сити
Так хоть веселее будет
0
-2
-2
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ottomann
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Арс04 двадцатый год без трофея, а виноват какой-то сити из шипа да
20ый , Кубок Англии/.Лиги не в счёт ? Комментарий от слабоумия или ради +?

Вот Тотенхэм бестрофейное дно
+9
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+9
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DolJun
Ответ Миллиардер Рахим
Зато Поттеру везет очень, вон ничейку выжал
артете тоже - вон возглавляет таблицу
0
-1
-1
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Vrsaljko138
Ответ Ru Ru
Генич по ходу выиграет спор
Просветите, пожалуйста, о чем спор был?
+1
0
+1
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Reservoir Cat
Да норм, из четвёрки уже не выпадем наверно, учитывая что у Тоттенхема там свои приколы. А дальше будет видно. Спад был неминуем. Главное сейчас это то насколько быстро из него получится выйти.
+1
-1
0
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rarog
у Арсенала хорошие шансы в игре с МС. Потому что Пеп наверняка по доброй традиции решит что важнейший матч-самое время для неожиданных экспериментов. Ну там Холанда в защиту поставить,Мареза на ворота, на острие пара Фоден-Палмер)
+16
-4
+12
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TrueGooner
Все нормально, игра есть, отрыв (хоть и небольшой) есть, едем дальше.
+1
0
+1
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mishakmv96
Похоже, титул снова будет у Сити, как бы не хотелось чемпионства Арсенала
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-1
-1
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problemzz9
Ответ Isa Babaev
Ливерпуль Клоппа 2 раза шел первым к февралю, а дальше что было все знают
да причем тут ливерпуль, нынешний сити явно не тот что в чемпионских сезонах, крч в среду у Арсенала игра с сити вот и посмотрим
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0
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Neo
Пеп подыграет своему ученику. ( Я так думаю) ))
0
0
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Виьалий
С автобусами всем тяжело. Гол пропустили конечно зря, ой зря. Но так это АПЛ. Надеемся и верим!
+4
0
+4
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ Sodirhuja
Начиная с гола концовка матча полный цирк в исполнении игроков форда и судьи. Полный гавно этот судя.
Арс04 двадцатый год без трофея, а виноват какой-то сити из шипа да
+14
-14
0
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Ernest Imamov
брентфорд сегодня всё сделал для результата, били по ногам, сами лежали, воспользовались своим моментом. Арсенал играет однообразно, видимо опять сити подхватит чемпионство
0
-1
-1
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Isa Babaev
Ответ problemzz9
🤡 сити тож сейчас в плохой форме чего стоит слитая игра с шпорами, которых сегодня лестер грохнул 4-1, про мю вообще молчу
Ливерпуль Клоппа 2 раза шел первым к февралю, а дальше что было все знают
+1
-1
0
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