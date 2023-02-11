Глава крупнейшего банка Аргентины предложила изобразить Месси на банкнотах номиналом 10 000 песо: «Я бы с радостью выпустила такую»

В Аргентине предложили сделать банкноты с изображением Лионеля Месси.

С таким предложением выступила президент Банка аргентинской нации (крупнейший банк Аргентины – прим. Sports.ru) Сильвина Батакис.

На прошлой неделе Центральный банк Аргентинской Республики утвердил введение в стране банкнот номиналом 2000 песо, и теперь рассматривает создание купюр номиналом 10 000. Батакис назвала производство новых банкнот необходимостью в условиях инфляции.

«Я бы сыграла на чем-то, что занимает место в сердцах аргентинцев, это будет символическая банкнота, которая, например, имеет отношение к чемпионату мира. Я бы с радостью сделала банкноту с .

Я понимаю, что [выпуск банкноты номиналом 10 тысяч песо] анализируется, президент оставил тему открытой в сегодняшнем интервью. Анализируются различные кандидатуры. Ребята помоложе сказали бы, что десятка – это Месси, но есть сильные споры [между Лионелем Месси и ]», – сказала Батакис в интервью Radio con Vos.

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