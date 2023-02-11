Глава крупнейшего банка Аргентины предложила изобразить Месси на банкнотах номиналом 10 000 песо: «Я бы с радостью выпустила такую»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона деньги Футбол

В Аргентине предложили сделать банкноты с изображением Лионеля Месси. 

С таким предложением выступила президент Банка аргентинской нации (крупнейший банк Аргентины – прим. Sports.ru) Сильвина Батакис.

На прошлой неделе Центральный банк Аргентинской Республики утвердил введение в стране банкнот номиналом 2000 песо, и теперь рассматривает создание купюр номиналом 10 000. Батакис назвала производство новых банкнот необходимостью в условиях инфляции.

«Я бы сыграла на чем-то, что занимает место в сердцах аргентинцев, это будет символическая банкнота, которая, например, имеет отношение к чемпионату мира. Я бы с радостью сделала банкноту с Лионелем Месси.

Я понимаю, что [выпуск банкноты номиналом 10 тысяч песо] анализируется, президент оставил тему открытой в сегодняшнем интервью. Анализируются различные кандидатуры. Ребята помоложе сказали бы, что десятка – это Месси, но есть сильные споры [между Лионелем Месси и Диего Марадоной]», – сказала Батакис в интервью Radio con Vos.

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50 комментариев

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Дмитрий Гудков
Президент банка лучше бы подумала, как инфляцию убрать, чтобы не было 10000 купюр
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Экспертное мнение
Ответ Max Zhomkov
обоих на банкноту. С учётом их бешеной популярности в стране это нормально
Кстати да, было бы красиво с одной стороны Марадону, с другой Месси, и чтобы у банкноты были два передних сторон без задней, топ!
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U. M. A. Muhammad
Ответ qiqe
в саудовской аравии брёвна могут переименовать в криштиану рональду
Кто лайкает этот бред умолишенные?
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U. M. A. Muhammad
Ответ aidos_1979
Да несомненно Рон сыграл ключевую роль победы в финале своим отсутствием в нем!)
А да ты что? Может он сам отказался играть в финале или ему не захотелось, он получил жёсткую травму от которой чуть не затрещадо колено. Он что должен был сыграть. Пропустите если я не сыграю в финале, весь путь до обосрут дебилы со спортса типа такого?
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DoDidDone
Так они инфляцию не поборят никогда
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Алексей Толстюк
Ответ qiqe
в саудовской аравии брёвна могут переименовать в криштиану рональду
Скорее скважины))
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mikhuil
Ответ udiekemen
Если бы не Рон, их бы в финале не было..
Если б не новый формат так бы и остался без евро)
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Dexter Dallas
Действительно только футболом живут. Если вводите купюры с таким номиналом и думаете о лянеле на них. Но по мне сразу нужно с марадонай вводить и сразу скрученными в трубочку.
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Maxim Vasnechov
Эххх, жаль во времена Марадоны маркетинг был не тот. )
Глава банка делает бизнес - маркетинг с Месси(особенно бесплатный, так как за счёт правительства), всегд хорошо.
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Alexander Rakhilkin
Ответ Momos
Я за то, чтобы с Марадоной. Достойная альтернатива сотке баксов для упарывания коксом
Причём запечатлеть на ней руку Бога!
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DpeMa111
И их сразу разберут на сувениры
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Kirsan Sumbayev
На песо должен быть Газзаев.
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&_Bishep_&
Еще банкноту с изображением Эмилиано Мартинеса с золотой перчаткой ...в обоих руках на уровне пояса
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Chernoy
А могут не ввести. Была бы эта строчка можно было бы не читать всю новость.
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Alex Zet
Там где месси, там дикая игфляция ,допинг и разорение

Там где Рон, там улыбки и праздник.
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-2
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aidos_1979
Ответ udiekemen
Если бы не Рон, их бы в финале не было..
Да несомненно Рон сыграл ключевую роль победы в финале своим отсутствием в нем!)
+11
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Рустам Атаев
оба круты в своих эпохах!
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rej1sta
Ответ sacha2
А почему бы не забабахать голографию? Под одним углом - Месси, а под другим - Марадона :) https://4pda.to/2015/12/24/266229/
Кстати, отличная идея
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Vitto
Ответ санчос пономоревский
Ну тогда уже и всю сборную Аргентины, тех составов.
А также Инфантино и судей на "славном" пути.
+1
-4
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А.Э.РАСИМ
Хейтеры Месси:
Ни в коем случае! Нельзя этого делать.Он не красив для банкноты.Нельзя так поступать.Эьо незаконно.
+4
-2
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Vitto
Ответ Владислав Дегтярёв
Часто ли на деньгах печатают ещё живущих людей? Думаю сам Месси будет против того чтобы его изображение печатали на деньгах прижизненно.
Королеву печатали при жизни.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Momos
Я за то, чтобы с Марадоной. Достойная альтернатива сотке баксов для упарывания коксом
элитно)
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Сергей Ямковой
Символично что в стране где есть банкнота в 10 000 ( говорит про инфляцию ) хотят на ней разместить футболистов
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sacha2
А почему бы не забабахать голографию? Под одним углом - Месси, а под другим - Марадона :) https://4pda.to/2015/12/24/266229/
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Владислав Дегтярёв
Часто ли на деньгах печатают ещё живущих людей? Думаю сам Месси будет против того чтобы его изображение печатали на деньгах прижизненно.
Британские монархи передают привет🤓
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