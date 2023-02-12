Ислам Махачев выиграл 12 боев подряд в UFC

Теги UFC MMA Ислам Махачев UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

На UFC 284 в Австралии прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Победу единогласным решением судей одержал Махачев (48-47, 48-47, 49-46).

Перед этим боем Махачев выиграл 11 боев подряд. Всего он провел в UFC 14 боев: единственное поражение было в 2015 году от Адриано Мартинса нокаутом.

В октябре-2022 Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал чемпионский пояс. Бой против Волкановски – первая защита.

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

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92 комментария

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Islam5550
Ответ Jhon Jhon
Однако в партере получил по морде раза в 2 больше, но при этом раунд отдали ему, как эти правила работают? И как спортсмен который на голову ниже, ещё и выглядит более худощаво, как полулегкий со средневесом в одной клетке оказываются?
Ваааааахха, более худощаво ) смешно
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shiraputdin05@gmail.com
Ответ Иван Иванов
Ислам чемпион,тигр!! Но Алекс очень хорош, настоящий зверь А вот по кардио Ислама вопросы, задышал пацан раньше Алекса
Драться утром не очень удобно для бойцов
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vova-sava
Ответ Itog23
Победа конечно однозначно за Исламом но концовка 5 го раунда позорная . неудобный соперник волкановски
В чём позорная, диванный эксперт?
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Muhammad Juraev
Ответ Иван Степанов
Ничьи там не было точно , думаю закономерная победа Ислама
Ахахахах
Какая победа?
Тупо одеялил и лежал без действий!
Ты посмотри на лицо Махачева и Волка!
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besik
Ислам это не Хабиб в борьбе а Хабиб это не Ислам в стойке, но думаю Хабибу хватило бы 2х раундов чтоб Волк постучал
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armageddon123456
Ответ Иван Иванов
Ислам чемпион,тигр!! Но Алекс очень хорош, настоящий зверь А вот по кардио Ислама вопросы, задышал пацан раньше Алекса
Это первый бой в 5 раундов у Ислама в ЮФС, скорее всего не совсем грамотно подвелся. Дыхалка сбилась всего за 2 минуты до конца боя. Нехорошо, но не есть критично и поправимо
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Артур Джаримов
Ответ 88m4m4nf5d
думаю все поняли что он и близко не хабиб
Да, лучше
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Азамат011989
Большое уважение обоим бойцам. Махачев победил заслуженно, забрал 4 раунда из 5. Но Волкановски удивил, даже пытался бороть Ислама)) В стойке друг другу не уступали, но Ислам был немного точнее. Боялся что судьи опять ограбят нашего бойца, но слава Богу, победа за нами
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нерд халилович
Ответ OKUZ
Ислам красавчик с победой,а вот Волк реально крутой боец будь на месте Ислама Оливейра,стал бы двойным чемпионом!!!
Какая Оливейра, проснись ты обосрался🤣
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wahluck
Ответ h5fvhwbkbh
Хаха слепым? Гонг спас Ислама вы о чем? Он три минуты висел на спине волка и ничего не сделал только получал по лицу.
Победу судьи не отдают за удачную концовку одного раунда. В стойке они смотрелись +- одинаково хорошо, в греплинге махачев имел преимущество. Ну и как уже отметили, три раунда было за ним
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_____Superman_____
Ответ wahluck
Однозначное, надо слепым быть, чтобы увидеть другое. Но волк себя хорошо показал
Слепым не надо быть, чтобы увидеть победу волка. Равный бой - в данном случае мнения могут кардинально различаться. Однако, по моему мнению, было видно, что волк на протяжении боя переламывал Ислама как физически, так и ментально. Пояс должен быть у великого
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luxorio.ru
Ответ Андрей Макаров
Ну а как иначе если гоняешь 15+ кило
плюс акклиматизация. Реванш бы в Махачкале.
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Aslan 233
Ответ 88m4m4nf5d
думаю все поняли что он и близко не хабиб
Да если бы чуть Хабиб задержался бы... или поднялся бы на 1 вес выше все поняли бы что Хабиб тоже не тот которым его считают... но он молодец свалил вовремя... не стал никуда дергаться...
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Itog23
Победа конечно однозначно за Исламом но концовка 5 го раунда позорная . неудобный соперник волкановски
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нерд халилович
Ответ romancureman
я считаю бой равный. и за такое точно первую строчку p4p давать не надо, но ох уж это арабское протеже. Алекс зверь. просто восхищён! я помню как Адесанья перешёл в полутяжи и его там поляк просто скучно залежал. тут было очень конкурентно. Ислам молодец, но так на церемонии награждения не красиво себя повёл. должен был сказать, восхищён соперником, это был очень близкий бой, и вообще это он пришёл в мою весовую а не я в его, но они так не умеют))
Что значит ты считаешь??? 🤣🤣🤣 Второй номер победил первого и с ним меняется местами!!! Всем ПОХ что ты там считаешь🤣🤣🤣🤣
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zzzeeerrrooo
Ответ Иван Степанов
Я ведь не написал что он им будет после этого боя , но то что достоин сомнений нет .
однозначно нет
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Тосканский Дьявол
Жалко ванек, снова новую надежду искать 🤣🤣🤣🤣🤣
Кавказцы нещадно щемят нацмэнов ))) что Хабиб, а теперь Ислам с Хамзатом ))))
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Борец на диване
Ответ Hans Castorp
Показал , но Волкановски не просто так 1p#p был , он хорош в борьбе , плюс видать очень физически силен и взрывной . А Махачев хоть и из той же школы , но не так силен физически как Хабиб и контроль в партере не такой тотальный
Это все верно, но Ортега показал больше
Он и переводил, и приемы совершал, Алекса там только пасхальные спасли
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Прогноз Черданцева
Посмотрите судейские записки, 2 судьи отдали 1,2,4 раунд Исламу, а один отдал 4 от раунда чемпиону.
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Hans Castorp
Ответ Борец на диване
Исламу надо лучше готовиться к следующим боям, иначе 13 подряд не будет Задышал рано, навыков в борьбе не показал
Показал , но Волкановски не просто так 1p#p был , он хорош в борьбе , плюс видать очень физически силен и взрывной . А Махачев хоть и из той же школы , но не так силен физически как Хабиб и контроль в партере не такой тотальный
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Aslan 233
Ответ Мадина Уйгурова
Самая сложная, очень близкая и возможно справедливое было бы дать ничью. Но такие бои делают Исламу честь, не боится лучших, и не ныряет в ноги на 3 секунде. А всем кто писал, что Алекса уработают очень быстро должно быть стыдно
Я вкм напомню дорогая что Алекс поднялся на вес Махачева... с учетом этого Махачев не показал ничего... а теперь Махачев пусть подниметься в Весе и подереться с кем то из топ 5... тогда посмотрим
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hq91
Теперь Ислам п4п. Волк тоже доказал что не зря возглавлял рейтинг. Доминация в своих весах будет продолжаться и дальше у обоих бойцов.
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-3
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Abu Ibrahim
Ответ Нурлан Баетов
49-46 это конечно перебор, но бой выигран, хоть и на тоненького, но точно не проигран. Ислам победил первого номера, но хейтеры уже тут как тут. Волка хотелось бы увидеть в этом весе еще, просто машина какая то.
Хотелось бы видеть Волка в легком весе , бой показал что в полулегком ему уже делать нечего , он спокойно тянет чемпионом легкого веса . Ждал что он объявит что покидает полулегкий и переходит в легкий , но увы.
Бой близкой дал бы что-то в районе 48-47 47-47 48-47 в пользу Ислама там как Алекс забрал только вторую половину 5 раунда.
При этом помня бои Яна и Анкалаева был готов что поднимут руку Волкановски.
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amega1994
Очень сильный бой. Молодцы оба, один в стойке удивил, другой в борьбе. Но, что можно сказать по Исламу, его бои точно зрелищнее боёв Хабиба, но видится невооружённым взглядом, что Хабиб мощнее (в плане напора и давления) и скорее всего удосрочил бы и одного, и второго в бою. Два раза когда Ислам был за спиной Волка он абсолютно ничего не показал, не верю, что Хабиб бы дал шансы в тех положениях. Борьба или грэпплинг Ислама слабее борьбы или грэпплинга Нурмагомедова. Так что как многие здесь пытались доказать, что Ислам-это улучшенная версия Хабиба, так они и должны признать, что Хабиб был сильнее как боец (но менее зрелищнее)...
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+14
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Иван Степанов
Ответ zzzeeerrrooo
Первый номер останется за Алексом
Я ведь не написал что он им будет после этого боя , но то что достоин сомнений нет .
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