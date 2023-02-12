Ислам Махачев выиграл 12 боев подряд в UFC
На UFC 284 в Австралии прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Победу единогласным решением судей одержал Махачев (48-47, 48-47, 49-46).
Перед этим боем Махачев выиграл 11 боев подряд. Всего он провел в UFC 14 боев: единственное поражение было в 2015 году от Адриано Мартинса нокаутом.
В октябре-2022 Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал чемпионский пояс. Бой против Волкановски – первая защита.
Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии
Какая победа?
Тупо одеялил и лежал без действий!
Ты посмотри на лицо Махачева и Волка!
Кавказцы нещадно щемят нацмэнов ))) что Хабиб, а теперь Ислам с Хамзатом ))))
Он и переводил, и приемы совершал, Алекса там только пасхальные спасли
Бой близкой дал бы что-то в районе 48-47 47-47 48-47 в пользу Ислама там как Алекс забрал только вторую половину 5 раунда.
При этом помня бои Яна и Анкалаева был готов что поднимут руку Волкановски.