На UFC 284 в Австралии прошел титульный бой в легком весе между и Алексом Волкановски.

Победу единогласным решением судей одержал Махачев (48-47, 48-47, 49-46).

Перед этим боем Махачев выиграл 11 боев подряд. Всего он провел в UFC 14 боев: единственное поражение было в 2015 году от Адриано Мартинса нокаутом.

В октябре-2022 Махачев победил Чарльза Оливейру и завоевал чемпионский пояс. Бой против Волкановски – первая защита.

Сколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии