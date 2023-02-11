Дзюба о хейте: «Вставайте в очередь, ребята, продолжайте. Одни говорят, другие делают. Я уже настолько толстокожий, что просто улыбаюсь»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался о хейте в свой адрес.

– Как ты относишься к хейту в свою сторону?

– Я настолько толстокожий уже в этом плане, что просто улыбаюсь. Вставайте в очередь, ребята, продолжайте дальше. Это нормально.

Я спокойно относился и к славе, и ко всему остальному. Я сюда пришел помочь команде, сейчас такой непростой период. «Локомотив» там, где не должен находиться. А скептиков мы закроем своей игрой, своими результатами.

Много всякого говорят. Но одни просто говорят, а другие делают. Вот и все, – сказал нападающий «Локомотива».

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17 комментариев

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Коля Питерский
А я без очереди, иди на !!!
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Виталий Кузнецов
Забьёт Дзюба Спартаку, и все успокоятся.
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Sevuska
https://youtu.be/0mpoJh7eWjk
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Анатолий Дмитриевич
главное, чтобы спартаку напихал по старой привычке, остальное не столь важно))
+1
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skytent1
Толстая кожа от натертых мозолей на руках
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Spaten
Одни говорят, другие делают, сказал главный футбольный болтун современности
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Павел Мельников
Повезло же ему с богатым Локо. Впрыгнул в последний вагон паровоза.
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Владислав Бондарчук
Ответ Vseznaika
Какже повезло Локомотиву с дзюбой! Он то им покажет как надо
И как не надо)
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Брукс Хэтлин
Ну, после того видео Дзюбе уж точно любая критика нипочём.
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Rahym Hommadow
Молодец так и надо
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Minuvert
Ответ Пирс Морган
Дзюба: "Левой дрочу, а правой хейтеров мочу"
Не дрочу, а "дергаю стоп-кран"
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Игорь Климов
Значит тоже поедет за большие деньги доигрывать в дворовый чемпионат Саудовской Аравии.
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Пирс Морган
Ответ Vseznaika
Какже повезло Локомотиву с дзюбой! Он то им покажет как надо
Только пусть видео не скидывает
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Sobachkin
Я ещё тот фрукт!
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Vseznaika
Какже повезло Локомотиву с дзюбой! Он то им покажет как надо
+5
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Пирс Морган
Дзюба: "Левой дрочу, а правой хейтеров мочу"
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Niko [Ars]
и Дзюбе я тоже не верю
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