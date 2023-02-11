высказался о хейте в свой адрес.

– Как ты относишься к хейту в свою сторону?

– Я настолько толстокожий уже в этом плане, что просто улыбаюсь. Вставайте в очередь, ребята, продолжайте дальше. Это нормально.

Я спокойно относился и к славе, и ко всему остальному. Я сюда пришел помочь команде, сейчас такой непростой период. «Локомотив» там, где не должен находиться. А скептиков мы закроем своей игрой, своими результатами.

Много всякого говорят. Но одни просто говорят, а другие делают. Вот и все, – сказал нападающий « ».

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