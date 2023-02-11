Мартинес о кукле с лицом Мбаппе: «Как я мог издеваться над Килианом, если он забил мне 4 гола в финале ЧМ? Он, должно быть, думает, что это я его кукла!»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Эмилиано Мартинес заявил, что не издевался нал Килианом Мбаппе, празднуя победу на ЧМ-2022

Напомним, во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь сборной Аргентины показал куклу с лицом форварда сборной Франции, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев (3:3, 2:4 по пен.).

«Люди бросали нам по пути кучу кукол, мы были поражены. Они бросили почти сотню во время парада.

Я подобрал ее, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.

Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале... Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» – сказал Мартинес в интервью France Football.

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53 комментария

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Я Гражданин Мира
Ответ razoblachitel
взрослым, зрелым поступком я это не могу назвать)
Вы как хотите как называйте .
Это мало кого волнует
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AF007
Из них 3 с пенок. Месси бы за такой "покер" слова доброго не сказали)
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Я Гражданин Мира
Ответ David Aprasidze
Детская шалость в 30 лет 👶🏻
Детская шалость и в 60 может быть
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Я Гражданин Мира
Все адекватные люди поняли что это всё шутки и эмоции.
Сам Мбпапе сказал что это мелочи.
А хейтеры Аргентины как только не обозвали не только Мартинеса а всю Аргентину.
Мне тех людей проста жалко
Столько ненависти у них на душе, ничем не от моещ
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DpeMa111
Там же не только он отличился, там вся команда на эмоциях выдала перфоманс, даже всегда спокойный и уравновешенный Лео был сверхэмоционален, чего стоит только интервью после матча с голландцами, я думаю в этом и заключается успех команды, они отдали полностью себя этому чемпионату
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ryze expari
Ответ Сикарио
Сдает назад, лошок))
сказал как есть. а дурачки что-то придумали и форсят
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RYBvsSAB
но без трэштока ты не ты, так что ждемс очередных выходок
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bengalsckyzh
..... Коло подвёл из Айнтрахта... На 123 минуте финала с соотечественниками Адольфа Эйхмана и Йозефа Менгеле, и упёртый ДД - с его крайне радикальным консерватизмом. А для Муани его не реализованный момент пошёл только на пользу... В своём клубе он главная ударная сила и болельщики на него не нарадуются... Вот как бывает. А Евро в ФРГ - не так уж и далеко, если со всеми нами ничего не случится, как этого ежедневно требует В. Рудольфович исповедующий иудаизм.
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Красавчик
кто плюсует этого дебила?
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Сикарио
Сдает назад, лошок))
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rej1sta
Ответ U. M. A. Muhammad
Нет, он был бы им если бы сразу ответил бы на многочисленные обвинения, а тут спустя два месяца, когда ему надавали по башке, решил взятся за ум. Когда хайп прошёл.
Кто ему по башке надавал? Хейтеры в комментах?)
+7
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Иван Меркушев
Троллинг Эмилиано удался,у людей знатно бомбануло
+2
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Антон
Ответ Aleksandr Danilov
Песню в раздевалке тоже случайно спел?
"Кто-то бросил мне куплет, я подобрал его, потому что он рассмешил меня, подержал его две секунды и бросил обратно, вот и всё"
+4
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U. M. A. Muhammad
Ответ GuruFutbola
Красавчик
Нет, он был бы им если бы сразу ответил бы на многочисленные обвинения, а тут спустя два месяца, когда ему надавали по башке, решил взятся за ум. Когда хайп прошёл.
+9
-7
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Сергей Ямковой
Ответ razoblachitel
взрослым, зрелым поступком я это не могу назвать)
Так футбол это не для зрелых людей.
Взрослые не улыбаются и работают в шахтах
+2
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АРХАТ
Ответ Aleksandr Danilov
Песню в раздевалке тоже случайно спел?
Спонтанный парень)
+3
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Геннадий Тимченко
Ответ AnMe
Были фотки и с другими игрушками. Не удивительно, что поймали кадр и раздули. Так и захейтили всю сборную. Понятно, что раздули именно хейтеры Лео, фанаты КР и Португалии, ну и французы. Надо вылить обиду, что они проиграли.
Да, помню было много фоток Нусрета Гекче "с другими игрушками"👏
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Экспертное мнение
Мартинес кукле с лицом Мбаппе: "что с лицом?"
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Ответ U. M. A. Muhammad
Может ты ещё оправдает его кричали в раздевалке и перчатку между паха. Болей за Месси он лучший. Но не покрывай мерзость со стороны его коллег по сборной.
Они серьёзно оправдывают
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Spaten
Очередной контрольный французам)
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U. M. A. Muhammad
Ответ Фанат Лионеля Месси
Красавчик Люди ,которые его поливали ,что с лицом ?:)
Может ты ещё оправдает его кричали в раздевалке и перчатку между паха. Болей за Месси он лучший. Но не покрывай мерзость со стороны его коллег по сборной.
+10
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U. M. A. Muhammad
Ответ Великий Алонсо
Дал заднюю, очкошник
Действительно, а как он оправдает пение про Мбапе в раздевалке. Сказал гоп говори и оп.
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nickyy nickyy
Короче все случайно,все это стечение обстоятельств
Вы ничего не понимаете и вообще он хороший
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"Минуту молчания о Мбаппе, который умер" тоже болельщики из толпы бросили прям в раздевалку
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#SharkTeam
Молчал бы лучше
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