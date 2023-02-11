заявил, что не издевался нал , празднуя победу на .

Напомним, во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь сборной показал куклу с лицом форварда сборной Франции, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев (3:3, 2:4 по пен.).

«Люди бросали нам по пути кучу кукол, мы были поражены. Они бросили почти сотню во время парада.

Я подобрал ее, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.

Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале... Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» – сказал Мартинес в интервью France Football.

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