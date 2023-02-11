Мартинес о кукле с лицом Мбаппе: «Как я мог издеваться над Килианом, если он забил мне 4 гола в финале ЧМ? Он, должно быть, думает, что это я его кукла!»
Эмилиано Мартинес заявил, что не издевался нал Килианом Мбаппе, празднуя победу на ЧМ-2022.
Напомним, во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь сборной Аргентины показал куклу с лицом форварда сборной Франции, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев (3:3, 2:4 по пен.).
«Люди бросали нам по пути кучу кукол, мы были поражены. Они бросили почти сотню во время парада.
Я подобрал ее, потому что она рассмешила меня, подержал ее две секунды и бросил обратно, вот и все.
Как я мог издеваться над Мбаппе? Если он забил мне четыре гола! Четыре гола в финале... Он, должно быть, думает, что это я его кукла!» – сказал Мартинес в интервью France Football.
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Это мало кого волнует
Сам Мбпапе сказал что это мелочи.
А хейтеры Аргентины как только не обозвали не только Мартинеса а всю Аргентину.
Мне тех людей проста жалко
Столько ненависти у них на душе, ничем не от моещ
Взрослые не улыбаются и работают в шахтах
Вы ничего не понимаете и вообще он хороший