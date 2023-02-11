НХЛ. «Тампа» в гостях у «Далласа», «Бостон» примет «Вашингтон», «Каролина» против «Рейнджерс»

« » примет « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « » на выезде, « » будут противостоять «Каролине».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ