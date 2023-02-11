НХЛ. «Тампа» в гостях у «Далласа», «Бостон» примет «Вашингтон», «Каролина» против «Рейнджерс»
«Бостон» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Далласом» на выезде, «Рейнджерс» будут противостоять «Каролине».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 21.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 февраля, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 12 февраля, 06.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 12 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вставать в 6 утра под кофе и хоккей отлично. Так что все-таки 7)
Кингз Питы обещает быть интересным
Ребят, кто НХЛ не очень!! Сегодня по Москве вы можете посмотреть по периоду-двум почти всех лучших (и наших в Тампе и Макдевида, и Сашку против фееричного Бостона и много ещё чего)!!!!!
Удачи)
Вчера Лавины, сегодня Звёзды.
Гоу, Тампа, гоу.
Должны были это сделать в игре с Ванкувером.. Но не получилось.. Ничего страшного.. Злее будем!
Айлендерс!
Но.. Сейчас они в плохом состоянии.. Можно с уверенностью сказать, что от плей-офф в этом сезоне они уже отцеплены..
Но даже если бы они и боролись сейчас за место в плей-офф.. Ничего их сегодня не спасло.. Попасть под разъярённых Айлендерс - это страшно..
А Айлендерс сейчас разъярённые!
Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!