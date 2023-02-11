НХЛ. «Тампа» в гостях у «Далласа», «Бостон» примет «Вашингтон», «Каролина» против «Рейнджерс»

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«Бостон» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Далласом» на выезде, «Рейнджерс» будут противостоять «Каролине». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Ванкувер
Дата проведения
11 февраля, 20.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Калгари
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Айлендерс
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Эдмонтон
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Нэшвилл
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Тампа-Бэй
Дата проведения
11 февраля, 21.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
11 февраля, 23.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Колорадо
Дата проведения
12 февраля, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Рейнджерс
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Коламбус
Дата проведения
12 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Нью-Джерси
Дата проведения
12 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Аризона
Дата проведения
12 февраля, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Чикаго
Дата проведения
12 февраля, 06.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Питтсбург
Дата проведения
12 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев

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NiKKusya
Ответ Фёдор Кузнецов
Да, но обычно 1-2 игры в день идут, а тут сегодня 7 игр, завтра ещё 4
Супербоул раз в году. Что значит обычно?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Irvin
5 матчей в удобное время, вот это подарок
Даже 6-7
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Фёдор Кузнецов
Ответ NiKKusya
С супербоулом. В воскресенье традиционно матчи только днем играются, чтобы с ним не пересекаться, и в субботу многие игры игры проводятся днем, чтобы командам играющим два дня подряд сутки на восстановление между играми были.
Да, но обычно 1-2 игры в день идут, а тут сегодня 7 игр, завтра ещё 4
0
0
0
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NiKKusya
Ответ Фёдор Кузнецов
ЗЫ выходные больше 10 матчей до полуночи, с чем это связано?
С супербоулом. В воскресенье традиционно матчи только днем играются, чтобы с ним не пересекаться, и в субботу многие игры игры проводятся днем, чтобы командам играющим два дня подряд сутки на восстановление между играми были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bes_na_tatami
Ответ Irvin
5 матчей в удобное время, вот это подарок
7
Вставать в 6 утра под кофе и хоккей отлично. Так что все-таки 7)
0
0
0
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Михаил Майоров
Ответ Суворов Антон
Сегодня Монреаль.. Легенда НХЛ.. Династия.. Но.. Сейчас они в плохом состоянии.. Можно с уверенностью сказать, что от плей-офф в этом сезоне они уже отцеплены.. Но даже если бы они и боролись сейчас за место в плей-офф.. Ничего их сегодня не спасло.. Попасть под разъярённых Айлендерс - это страшно.. А Айлендерс сейчас разъярённые! Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!
Легенды в учебниках истории. У Хабс и Айлс одно чемпионство на двоих за 40 лет.
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bes_na_tatami
В пацифике весело. Выиграл, лидер дивизиона, проиграл матч, в зоне ВК
Кингз Питы обещает быть интересным
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
ЗЫ выходные больше 10 матчей до полуночи, с чем это связано?
0
0
0
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Пинающий Достоинства
Просто праздник какой-то ))
Ребят, кто НХЛ не очень!! Сегодня по Москве вы можете посмотреть по периоду-двум почти всех лучших (и наших в Тампе и Макдевида, и Сашку против фееричного Бостона и много ещё чего)!!!!!
Удачи)
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Why always me?!
Ответ Суворов Антон
Сегодня для нас важная игра! Мы будем выкидывать Вашингтонских из плей-офф! Должны были это сделать в игре с Ванкувером.. Но не получилось.. Ничего страшного.. Злее будем! Айлендерс!
Ещё около 30 матчей играть. Кто кого выкинет непонятно.
0
0
0
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Гражданин товарищ барин
Тампа проверяет Запад на профпригодность.
Вчера Лавины, сегодня Звёзды.
Гоу, Тампа, гоу.
+1
-1
0
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Суворов Антон
Сегодня для нас важная игра! Мы будем выкидывать Вашингтонских из плей-офф!

Должны были это сделать в игре с Ванкувером.. Но не получилось.. Ничего страшного.. Злее будем!

Айлендерс!
0
-3
-3
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Суворов Антон
Сегодня Монреаль.. Легенда НХЛ.. Династия..

Но.. Сейчас они в плохом состоянии.. Можно с уверенностью сказать, что от плей-офф в этом сезоне они уже отцеплены..

Но даже если бы они и боролись сейчас за место в плей-офф.. Ничего их сегодня не спасло.. Попасть под разъярённых Айлендерс - это страшно..

А Айлендерс сейчас разъярённые!

Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!
0
-1
-1
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Pink Floyd1276
Ответ Pink Floyd1276
Так рано, ребята, придержите лошадей - там за океаном люди/игроки еще спят.
А так, день насыщенный - все из отпуска официально выходят.
0
0
0
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Pink Floyd1276
Так рано, ребята, придержите лошадей - там за океаном люди/игроки еще спят.
0
0
0
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Оскар Муравьев
Вау столько вечерних матчей по Москве круто просто
+2
0
+2
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Irvin
5 матчей в удобное время, вот это подарок
+2
0
+2
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