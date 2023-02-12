Фанаты вывесили баннер «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги не купить этого» в преддверии матча с «Ман Сити»

Фанаты « » вывесили баннер с отсылкой к «Манчестер Сити».

Баннер был вывешен во время матча с « » (1:1). «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить», – гласила надпись на нем.

Напомним, 15 февраля «Арсенал» встретится с « » в рамках . На данный момент лондонцы лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 6 очков.

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