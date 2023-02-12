Фанаты вывесили баннер «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги не купить этого» в преддверии матча с «Ман Сити»
Фанаты «Арсенала» вывесили баннер с отсылкой к «Манчестер Сити».
Баннер был вывешен во время матча с «Брентфордом» (1:1). «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить», – гласила надпись на нем.
Напомним, 15 февраля «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. На данный момент лондонцы лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 6 очков.
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Желаю канонирам обуть арабов и выиграть АПЛ в этом сезоне
Если взять на момент до прихода Фергюсона и Венгера, то у них примерно одинаково трофеев внутренних, Арсенал даже повыше был, если так считать, но у МЮ Кубок чемпионов 68. Ливерпуль же был грандом европейским и на тот момент тоже.
К Челси и МС трофеи пришли уже после вливаний бабла, до этого какие-то разовые чемпионства много лет назад, на уровне Лестера и ниже Ноттингема.
Это сейчас жаль, что прям посреди эпохи Венгера затерялось строительство нового стадиона и клуб надолго просел по возможностям серьезных трансферов, и на его наследии это сказалось, и на фан-базе в мире, и на трофеи. И даже можно было превратить ЛЧ в четвертый английский кубок уже тогда
Странно это вообще говорить о традициях и тд в адрес клуба, который хоть и на несколько лет, но старше твоего…)
« Класс и традиции , всё скупим к лету «