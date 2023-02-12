Фанаты вывесили баннер «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги не купить этого» в преддверии матча с «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал болельщики Брентфорд Футбол

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер с отсылкой к «Манчестер Сити».

Баннер был вывешен во время матча с «Брентфордом» (1:1). «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить», – гласила надпись на нем.

Напомним, 15 февраля «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. На данный момент лондонцы лидируют в Премьер-лиге с отрывом в 6 очков.

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39 комментариев

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Sergey Mikhaylenko
Ответ Xabi Alonso78
Хет-трик он может сделать только в ворота какого нибудь Ноттенгем Фореста или в лучшем случае - дохлого Ман Ю. А в матче с Тоттенхэмом - 0 ударов, 0 качаний, 0 КПД)
В матче с Тоттенхэмом, который сегодня залетел 1:4 Лестеру, идущему в нижней части таблицы?)
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Бродяга-симпатяга
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Не совсем так, по внутренним титулам это топ-клуб по британским меркам был, по европейским - большой, но не гранд. Если взять на момент до прихода Фергюсона и Венгера, то у них примерно одинаково трофеев внутренних, Арсенал даже повыше был, если так считать, но у МЮ Кубок чемпионов 68. Ливерпуль же был грандом европейским и на тот момент тоже. К Челси и МС трофеи пришли уже после вливаний бабла, до этого какие-то разовые чемпионства много лет назад, на уровне Лестера и ниже Ноттингема. Это сейчас жаль, что прям посреди эпохи Венгера затерялось строительство нового стадиона и клуб надолго просел по возможностям серьезных трансферов, и на его наследии это сказалось, и на фан-базе в мире, и на трофеи. И даже можно было превратить ЛЧ в четвертый английский кубок уже тогда
Приятно беседовать с знающими людьми. Даже шутить на эту тему расхотелось)

Желаю канонирам обуть арабов и выиграть АПЛ в этом сезоне
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Ответ Бродяга-симпатяга
Без десятилетия Венгера, Арсенал исторически заурядный клуб без претензий. Впрочем баннер про Сити тоже стилистически верен
Не совсем так, по внутренним титулам это топ-клуб по британским меркам был, по европейским - большой, но не гранд.
Если взять на момент до прихода Фергюсона и Венгера, то у них примерно одинаково трофеев внутренних, Арсенал даже повыше был, если так считать, но у МЮ Кубок чемпионов 68. Ливерпуль же был грандом европейским и на тот момент тоже.
К Челси и МС трофеи пришли уже после вливаний бабла, до этого какие-то разовые чемпионства много лет назад, на уровне Лестера и ниже Ноттингема.
Это сейчас жаль, что прям посреди эпохи Венгера затерялось строительство нового стадиона и клуб надолго просел по возможностям серьезных трансферов, и на его наследии это сказалось, и на фан-базе в мире, и на трофеи. И даже можно было превратить ЛЧ в четвертый английский кубок уже тогда
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Marat_NJL
Ответ simplehumble
Ну как бы они не обходят правила ФФП и не вливают в клуб деньги которые они сами не заработали спортивным путём
Вот болельщики прямо об этом конкретном моменте думали, да?) не о футболе, традициях, о которых написали, а об обходе ФФП именно?) Болельщик любого мирового топ-клуба был бы рад, если бы его клуб придумал варианты, как пройти мимо правил ФФП) Уж, тем более, из Англии. Я думаю, болельщики Арсенала не особо задумываются, почему более успешная исторически Бавария (допустим) получает от телевизионных прав меньше, то есть для выполнения ФФП имеет более сложные условия.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Under
Без десятилетия Венгера у Арсенала всё ещё десять титулов чемпиона.
И большая черная дыра на стенде евротрофеев. Местечковый клуб был и остался, Венгер вроде научил жопу пипифаксом подтирать а не пальцем, построил стадион, упорядочил подготовку, запретил игрокам жрать бургеры в день игры но эта короткое мгновение в вечности закончилось
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Çary
Ответ DolJun
их можно понять, ведь другой возможности ближайшие лет 20 может и не представиться
да хоть 30 лет,фанам мешков этого не понять
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ZarvuR2020
Ответ Under
В смысле рановато, третий клуб Англии по чашкам.
А класс команды теперь её прошлым определяется?
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Nickolay Lyskov
Ответ LLiriKK
Слишком уж самоуверенно для команды, которая двадцать лет и не мечтала оказаться на первом месте в АПЛ.
Почему же? Мечтали в лестерско-чемпионском сезоне. Даже пол-сезона шли уверенно на первом месте. Но потом дал себя знать тот самый класс.
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Marat_NJL
Ответ Obdob
"Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить" При этом у Арсенала контракт на 200 млн с Эмиратами (титульный спонсор на форме, название стадиона и пр.) 🗿
Да бог с ними, с контрактами, у них самих владелец из страны, где футбол соккером называют)

Странно это вообще говорить о традициях и тд в адрес клуба, который хоть и на несколько лет, но старше твоего…)
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Under
Ответ ZarvuR2020
Про класс рановато конечно, идут к первой АПЛ чашке за 19 лет
В смысле рановато, третий клуб Англии по чашкам.
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Under
Ответ Бродяга-симпатяга
Без десятилетия Венгера, Арсенал исторически заурядный клуб без претензий. Впрочем баннер про Сити тоже стилистически верен
Без десятилетия Венгера у Арсенала всё ещё десять титулов чемпиона.
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TC@ER18
Я не болельщик сити. Но, болела заднеприводных, где был ваш класс и традиции? 2004 года, вас имели во все дырки. И если учесть, что это 20 лет, то это очень большое дырище!
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Бродяга-симпатяга
Без десятилетия Венгера, Арсенал исторически заурядный клуб без претензий. Впрочем баннер про Сити тоже стилистически верен
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Ответ Obdob
"Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить" При этом у Арсенала контракт на 200 млн с Эмиратами (титульный спонсор на форме, название стадиона и пр.) 🗿
И не надо откат платить авиалиниям, прикинь )
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LLiriKK
Слишком уж самоуверенно для команды, которая двадцать лет и не мечтала оказаться на первом месте в АПЛ.
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ZarvuR2020
Про класс рановато конечно, идут к первой АПЛ чашке за 19 лет
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Малек2705
Так вот почему гол с офсайда засчитали
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problemzz9
Ответ Obdob
"Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить" При этом у Арсенала контракт на 200 млн с Эмиратами (титульный спонсор на форме, название стадиона и пр.) 🗿
как там игра с лестером понравилась🐔?)
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Sevuska
Интересно , какой баннер они перед встречей с Челси напишут !? 🤔
« Класс и традиции , всё скупим к лету «
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ZarvuR2020
Ответ simplehumble
Ну как бы они не обходят правила ФФП и не вливают в клуб деньги которые они сами не заработали спортивным путём
Причём начали не обходить ФФП ещё до того, как ФФП ввели
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Митрандир цвета хаки
Эти лицемеры ещё и смеют что-то вякать, после того как выпнули из клуба легенду Венгера, который и сделал этот клуб снова великим. Причиной бойкота кстати, стало жлобство америкосских боссов, из-за урезаний бюджета которых, Венгеру приходилось играть с убогими футболистами. Забавно, что теперь эти лгбтшные движения что-то там вывешивают про деньги других клубов.
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simplehumble
Ответ Obdob
"Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить" При этом у Арсенала контракт на 200 млн с Эмиратами (титульный спонсор на форме, название стадиона и пр.) 🗿
Ну как бы они не обходят правила ФФП и не вливают в клуб деньги которые они сами не заработали спортивным путём
+5
-12
-7
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Xabi Alonso78
Ответ son min
Чую хет трик от Холанда в ворота Арсенала:)
Хет-трик он может сделать только в ворота какого нибудь Ноттенгем Фореста или в лучшем случае - дохлого Ман Ю. А в матче с Тоттенхэмом - 0 ударов, 0 качаний, 0 КПД)
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simplehumble
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Совсем немного это еще 18 туров?
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arsenal.ave
Жду победу Арсенала на классе, в лучших традициях☝️
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