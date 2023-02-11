34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры: «Я просто устал. Хочется больше быть с семьей»

Теги ЦСКА Ростов Химки премьер-лига Россия Сборная России по футболу Торпедо Павел Мамаев Краснодар Матч ТВ Футбол

Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры. 

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3-4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», – сказал 34-летний футболист.

Мамаев начал профессиональную карьеру в «Торпедо», позднее выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» и «Химки». Он находился в статусе свободного агента с июля 2022 года – после ухода из подмосковной команды. 

С 2010 по 2016 год Мамаев играл за сборную России. В составе национальной команды он провел 15 матчей. 

Среди достижений экс-хавбека – титул чемпиона России, 3 победы в Кубке страны и 2 в Суперкубке. 

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28 комментариев

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Alone
Псевдо Тони Кроос
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Мохнатый55
Устал. Мухожук.
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Pb-SE
Ответ Совесть Черданцева
Устал на пару с Кокориным бить чинуш стульями
Наоборот, стало больше времени для этого.
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Анастасия Плинтусова
Все равно был хорош,для нашего футбола
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Roman Boroveev
На зоне не отдохнул?
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Георгий Яценко
Мне кажется,что Мамаев похлеще Кокорина испортил карьеру. В ЦСКА он играл иногда великолепно.
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Совесть Черданцева
Устал на пару с Кокориным бить чинуш стульями
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Vadim Blanco
Видимо в кофемании тогда перенапрягся
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BeastI666I
Рука бойцов колоть устала. И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!
(с) Лермонтов
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ыеем
Вагнер ждёт 😁🔥🔥🔥
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Permyak6
Для Краснодара сделал немало, спасибо удачи!
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BeastI666I
АУЕ?! семья то это братва, надеюсь.. а то там вход - рубль, выход - два...
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Великий Алонсо
Спасибо за всё, Легенда
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Streetbor
в начале карьеры в ЦСКА, казалось будущая звезда растёт, но общение с кокошей стадо роковым, так и остался перпеспективным парнем
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Ahtarisiti
Да уж бесславно закончил…
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evil
Не, ну это надо отметить. Сашка заказывает чартер.
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Иван Сиденко
Новость конечно как стулом по голове оглушила
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Дмитрий Тихонов
Очень талантливый, но настолько же ленивый человек, поэтому ничего не получилось у него...
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Царь Царь
"С хочется быть с семьёй". И поехал на кипр
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Andreir888
Паша, конечно, юморист
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error505
я просто устал, я ухожу
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Магомед Саид Амирханов
Мамай счастливого плавания!!!
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Зелёный гопник
Легенда ФК «Бутырка»
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ivannumber1
Т.е. больше проводить времени на Кипре?)
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igls54
Пора посидеть отдохнуть. Жду, ***** в комментариях
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