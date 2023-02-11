34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры: «Я просто устал. Хочется больше быть с семьей»

объявил о завершении игровой карьеры.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3-4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», – сказал 34-летний футболист.

Мамаев начал профессиональную карьеру в « », позднее выступал за такие клубы, как , « » и « » и «Химки». Он находился в статусе свободного агента с июля 2022 года – после ухода из подмосковной команды.

С 2010 по 2016 год Мамаев играл за сборную России. В составе национальной команды он провел 15 матчей.

Среди достижений экс-хавбека – титул чемпиона России, 3 победы в Кубке страны и 2 в Суперкубке.

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