Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх

Форвард « » сделал покер, отдал голевую передачу в матче с «Каролиной» (6:2) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 5 очков в одной игре впервые в текущем чемпионате .

Всего в 53 матчах сезона на его счету 59 (16+43) баллов.

Сегодня за 15:31 (0:48 – в большинстве) у Панарина 5 бросков в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».