Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал покер, отдал голевую передачу в матче с «Каролиной» (6:2) и был признан первой звездой.
Россиянин набрал 5 очков в одной игре впервые в текущем чемпионате НХЛ.
Всего в 53 матчах сезона на его счету 59 (16+43) баллов.
Сегодня за 15:31 (0:48 – в большинстве) у Панарина 5 бросков в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».
И ещё раз персональные поздравления тому кексу который пытался испоганить карьеру Артёму, может когда-то он признается , а скорее всего так и будет, за бабки он продался или со страху.