Панарин набрал 4+1 в матче с «Каролиной», став 1-й звездой. У него 59 очков в 53 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал покер, отдал голевую передачу в матче с «Каролиной» (6:2) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 5 очков в одной игре впервые в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в 53 матчах сезона на его счету 59 (16+43) баллов.

Сегодня за 15:31 (0:48 – в большинстве) у Панарина 5 бросков в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».

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5 комментариев

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FIGUSHKA
Перевод его в другое звено показал ещё раз, что у Рейнджерс достаточно вариантов в атаке для успешной ротации. Вперёд за Кубком
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ogent
Тёма молодец!!! Наконец то шайбы залетели в ворота....а то постоянно не везло ему( хотя бросков он немного делает по воротам, больше старается отдать пас партнёру, находящемуся в более выгодной позиции)
+2
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+2
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sammuilson
Сегодня было Панара-шоу!!! Отличный матч, такой хоккей завоевывает болельщиков, последний раз так кайфанул когда с Далласом вытащили игру меньше чем за секунду до окончания.
И ещё раз персональные поздравления тому кексу который пытался испоганить карьеру Артёму, может когда-то он признается , а скорее всего так и будет, за бабки он продался или со страху.
+2
0
+2
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newyork13
В важном матче так и должен играть лидер!
+5
0
+5
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paha
Нормально так Тарасеныч взбодрил Панару
+11
0
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