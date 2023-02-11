«ПСЖ» проиграл дважды подряд перед матчем с «Баварией». У мюнхенцев серия из 19 игр без поражений

Теги Бавария ПСЖ Монако бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» впервые с марта 2022 года проиграл два матча подряд.

Команда тренера Кристофа Гальтье сегодня уступила «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции. 8 февраля столичный клуб вылетел из Кубка Франции, уступив «Марселю» (1:2).

5 марта 2022 года парижане проиграли «Ницце» (0:1) в Лиге 1, 9 марта – «Реалу» (1:3) в Лиге чемпионов. После этого дважды подряд их не обыгрывали.

14 февраля «ПСЖ» примет «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. У мюнхенцев продолжается серия из 19 матчей без поражений.

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46 комментариев

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Рашпель793
Зато Месси ЧМ выиграл! Шах и мат, скейтеры!
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Владислав Бегагаев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Какие днари у ПСЖ в полузащите Если Вератти не восстановится к Баварии ,то на поле можно не выходить
Он же только восстановился, не?
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Fan de PSG depuis 2002
Кроме этого, к ответному матчу в строй вернётся Килиан. Так что ещё ничего не потеряно.
Allez, allez parisiens !!!
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Fan de PSG depuis 2002
Аргументы сомнительные. Проиграли, да, но Кубок был не нужен, а на Монако вышел резерв. Вот и все. В Париже в матче против Баварии мы увидим другой ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН.
Ici c’est PARIS.
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skorpion n
8:2?
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Head Rez
а как же король пенальти
без левых пенальти как на чм победить не может? даже в таком убогом чемпионате
фифу всюда за руку водить его не могут
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Buharoid
Ответ Vlad
по мнению диванного эксперта, месси должен в каждом матче забивать по 30 минимум, а если не забивает, то играть он не умеет. Если даже нету месси на поле виноват все равно он
Так по вашему же мнению меся принес чемпионат ПСЖ в прошлом сезоне со своими пятью голами и тремя обводками))
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Vlad
Ответ Buharoid
Возможно, но я про катарского раба Леонида Меси и его свиту
по мнению диванного эксперта, месси должен в каждом матче забивать по 30 минимум, а если не забивает, то играть он не умеет. Если даже нету месси на поле виноват все равно он
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Ришад Хайруллин
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роман не может в логику из-за школьного возраста, он блокирует всех кто его бредни разбивает 😎Вообще так делают все фанаты герцога Аравийского, это их фишка
ясно типичный фанат кринжа
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Wild91688
Эффект меси,это ещё начало,скоро и 2:8 не за горами
Эффект Месси который не играл, занимательные истории от кринжеботов когда завтра нет уроков
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Заяцволк
Всем напомнили, чего они стоят без шейховских денег
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Buharoid
Возможно, но я про катарского раба Леонида Меси и его свиту
Фанаты аль насра сначала болели за Нидерланды, Хорватию и Францию, а теперь за баварию 🤣🤣
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Ришад Хайруллин
почему не могу ответить кринжуботу роману?
Роман не может в логику из-за школьного возраста, он блокирует всех кто его бредни разбивает 😎Вообще так делают все фанаты герцога Аравийского, это их фишка
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Djeday
Ответ Alex Ser
В восьмером будут обороняться при схеме 3 5 2, а месси и неймар нужны только для быстрой контр атаки, Париж будет сидеть в обороне, бавария доминировать
Барселону 8-2 когда-то оттдоминировали уже. Тут будет что-то похожее
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Djeday
Ответ Иван Иванов
Какая ещё оборона с Месси и Неймаром в составе?!!!! 😂
Как какая? Они с чужой половины поля будет вести наблюдение
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Виталий Желтоусов
Ответ Фаррух Касимов
Ошибаешься,ПСЖ выиграет.
поживем увидим
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MrWillSee
Ответ Alex Ser
В восьмером будут обороняться при схеме 3 5 2, а месси и неймар нужны только для быстрой контр атаки, Париж будет сидеть в обороне, бавария доминировать
Мбаппе точно не сыграет?
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Фаррух Касимов
Ответ Wild91688
Эффект меси,это ещё начало,скоро и 2:8 не за горами
какое же разочарование тебя ждет
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-4
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Фаррух Касимов
Ответ Виталий Желтоусов
Бавария набрала обороты. ПСЖ опять вылетит из ЛЧ- нет игры.
Ошибаешься,ПСЖ выиграет.
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Нефанатик
Лаос нужен или Мирчиняк. Они уже дарили политпроекту кубок совсем недавно.
0
-1
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Buharoid
Ответ Экспертное мнение
Аль-Наср на другой ветке
Возможно, но я про катарского раба Леонида Меси и его свиту
+12
-12
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Wild91688
Эффект меси,это ещё начало,скоро и 2:8 не за горами
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markoolio
Баварии надо решать уже в первом матче. Если будет ровно, то сольются. Нервы у них пошаливают.
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Олег910
Вот что значит зажать деньги за величайшего Малкома.
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Игорь Климов
Ответ Ришад Хайруллин
почему не могу ответить кринжуботу роману?
Он всем ограничил комментарии)
+2
-5
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