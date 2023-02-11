«ПСЖ» проиграл дважды подряд перед матчем с «Баварией». У мюнхенцев серия из 19 игр без поражений
«ПСЖ» впервые с марта 2022 года проиграл два матча подряд.
Команда тренера Кристофа Гальтье сегодня уступила «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции. 8 февраля столичный клуб вылетел из Кубка Франции, уступив «Марселю» (1:2).
5 марта 2022 года парижане проиграли «Ницце» (0:1) в Лиге 1, 9 марта – «Реалу» (1:3) в Лиге чемпионов. После этого дважды подряд их не обыгрывали.
14 февраля «ПСЖ» примет «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. У мюнхенцев продолжается серия из 19 матчей без поражений.
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Allez, allez parisiens !!!
Ici c’est PARIS.
без левых пенальти как на чм победить не может? даже в таком убогом чемпионате
фифу всюда за руку водить его не могут