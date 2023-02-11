«ПСЖ» впервые с марта 2022 года проиграл два матча подряд.

Команда тренера Кристофа Гальтье сегодня уступила « » (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции. 8 февраля столичный клуб вылетел из Кубка Франции, уступив «Марселю» (1:2).

5 марта 2022 года парижане проиграли «Ницце» (0:1) в Лиге 1, 9 марта – «Реалу» (1:3) в Лиге чемпионов. После этого дважды подряд их не обыгрывали.

14 февраля « » примет «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. У мюнхенцев продолжается серия из 19 матчей без поражений.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!