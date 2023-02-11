Все клубы АПЛ выступили против присоединения к Суперлиге

Клубы АПЛ не намерены присоединяться к .

В Лондоне прошло собрание представителей клубов английского чемпионата. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс кратко ознакомил их с деталями презентации нового проекта Суперлиги.

По информации The Guardian, все 20 клубов АПЛ выразили нежелание присоединяться к турниру, поддержав позицию своей лиги.

«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

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