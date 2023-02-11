Все клубы АПЛ выступили против присоединения к Суперлиге
Клубы АПЛ не намерены присоединяться к Суперлиге.
В Лондоне прошло собрание представителей клубов английского чемпионата. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс кратко ознакомил их с деталями презентации нового проекта Суперлиги.
По информации The Guardian, все 20 клубов АПЛ выразили нежелание присоединяться к турниру, поддержав позицию своей лиги.
«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
Бавария
ПСЖ
Аякс
Интер
Милан
Ювентус
Рома
Севилья
Барса
Реал
Вильярреал
Атлетико
Бенфика
Порту
ПСВ
Зальцбург
Дортмунд
Лацио
Лион
дайте такой лиге 3-5 лет, никто не будет покупать телеправа АПЛ, даже китайцы