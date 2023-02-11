Все клубы АПЛ выступили против присоединения к Суперлиге

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Клубы АПЛ не намерены присоединяться к Суперлиге

В Лондоне прошло собрание представителей клубов английского чемпионата. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс кратко ознакомил их с деталями презентации нового проекта Суперлиги. 

По информации The Guardian, все 20 клубов АПЛ выразили нежелание присоединяться к турниру, поддержав позицию своей лиги.

«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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41 комментарий

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Блуждающий странник
Ответ Xabi Alonso78
Топ 3 этой "Суперлиги" в прошлом сезоне в ЛЧ растоптал один клуб из Ла Лиги:)
Растоптал это когда отскочил в каждом матче? У Реала крутой характер, но в игровом плане Реал уже уступает английским топам, ещё пару лет и никакой характер испанцев не спасет
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мс-мешок
Ответ Forza
Это понятно. Суперлига нужна клубам континентальной европы, чтобы конкурировать с АПЛ. Но, на самом деле, если суперлига станет реально коммерчески успешной, то вот тогда и клубы АПЛ подтянутся.
это не конкуренция, это вместо ЛЧ и ЛЕ. УЕФА мало денег отстёгивает. Те же гранды Ла лиги в ней хотят остаться
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ulanabbasov@gmail.com
Ответ Владислав
Отличная новость.
Все клубу просто завидует
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Кактус Каким
Без АПЛ суперлига как барса или риал в еврокубках без помощи судей-абсолютный ноль
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Efren Tri
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Только кому ваша Суперлига нужна без клубов АПЛ ?😂
раскрою тебе тайну. По просмотра апл чуть-чуть обгоняет ла лигу и серию а. А если брать по клубам, то больше смотрят: Реал мадрид, Барселона, Псж, Бавария. и только потом клубы апл)
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HellLight
Клубам апл это обьективно сейчас не нужно.
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Kossuth
Ответ Xabi Alonso78
Топ 3 этой "Суперлиги" в прошлом сезоне в ЛЧ растоптал один клуб из Ла Лиги:)
Не от мира сего
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Almaz Taalaibekov
Ответ Streetbor
клубы АПЛ не хотят соревноваться с нищими из Барселоны 😁
Ахах барса >апл
+1
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dzadzia
Они по уставу АПЛ не могут у нее вступить.
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мс-мешок
суперлига нужна Итальянцам и Испанцам. Немцы и Французы тоже мимо , Англия тоже.
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Xabi Alonso78
Ответ Арман Мартиросян
Ты в девяностых застрял что ли? Не устали повторять эту мантру про "бей беги"? Посмотри в какой футбол играют топы АПЛ, и если для тебя это бей беги, то лучшие завязывай с футболом.
Смотрю сейчас матч Вест Хем - Челси. Кроме бей-беги пока ничего не увидел
+1
-1
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Еро Фи
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Арман Мартиросян
Ответ Экспертное мнение
Наполи Бавария ПСЖ Аякс Интер Милан Ювентус Рома Севилья Барса Реал Вильярреал Атлетико Бенфика Порту ПСВ Зальцбург Дортмунд Лацио Лион дайте такой лиге 3-5 лет, никто не будет покупать телеправа АПЛ, даже китайцы
ПСЖ и Бавария были одним из первых, которые публично отказывались от идеи суперлиги. да и шейхам, которые все больше клубов покупают, нафиг не сдался ваша Суперлига.
+5
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+5
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Forza
Это понятно. Суперлига нужна клубам континентальной европы, чтобы конкурировать с АПЛ. Но, на самом деле, если суперлига станет реально коммерчески успешной, то вот тогда и клубы АПЛ подтянутся.
+1
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+1
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Сергей MiKi3iP
Ещё когда эта хрень была только в проекте, много клубов высказывались против и на сколько я помню, не только из АПЛ
0
0
0
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А.В. Бубнов
Ответ Владіслав Ыраесулинувыоев
сказки, никто не выкинет сити в 5 лигу
В 6 - ю?
0
0
0
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Экспертное мнение
Наполи
Бавария
ПСЖ
Аякс
Интер
Милан
Ювентус
Рома
Севилья
Барса
Реал
Вильярреал
Атлетико
Бенфика
Порту
ПСВ
Зальцбург
Дортмунд
Лацио
Лион

дайте такой лиге 3-5 лет, никто не будет покупать телеправа АПЛ, даже китайцы
+8
-12
-4
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Владислав
Отличная новость.
0
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Xabi Alonso78
Ответ Bashibuzuck
У них есть своя Суперлига, зачем им чужая?😉
Топ 3 этой "Суперлиги" в прошлом сезоне в ЛЧ растоптал один клуб из Ла Лиги:)
+4
-12
-8
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Trash Talking
И дело здесь не в отношении к Суперлиге, а в деньгах. Как, впрочем, и везде...
0
0
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Zlodimir
Суперпуперлиге стоит выйти из уефа и войти в азиатскую конфедерацию, нужно создать контактную группу…круглый стол…ветеранов подключить😂
+6
-2
+4
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ rigobersong
И отлично, другие клубы больше денег заработают:)
Только кому ваша Суперлига нужна без клубов АПЛ ?😂
+5
-2
+3
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Владіслав Ыраесулинувыоев
Ответ А.В. Бубнов
Скорее аот так аыглядит их заявление" 19 клубов АПЛ и 1 из 5й Лиги, выступили против ЛН (Лиги Недоразумений)
сказки, никто не выкинет сити в 5 лигу
0
0
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Eduard Rastryopin
Суперлига,Суперлига.Не нужен нам ваш Суперлига,нас и здесь неплохо кормят.
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Арман Мартиросян
Ответ Xabi Alonso78
А что еще ожидать от трусливых клубов ОПЛ? Пусть дальше у себя в бей-беги лиге бегают
Ты в девяностых застрял что ли? Не устали повторять эту мантру про "бей беги"? Посмотри в какой футбол играют топы АПЛ, и если для тебя это бей беги, то лучшие завязывай с футболом.
+22
-3
+19
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