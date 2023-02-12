«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев – 99 против 98

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат мира среди клубов Футбол

«Реал» опередил «Барселону» по числу выигранных трофеев за всю историю.

Мадридский клуб выиграл клубный чемпионат мира. У «Реала» теперь 99 трофеев, а у «Барселоны» – 98.

У «Реала» 68 национальных и 31 международный трофей. У «Барсы» – 76 национальных и 22 международных.

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27 комментариев

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badaboom
Ответ Александр Карасёв
проорал)))
Над тухлой баянистой шутейкой?
Уровень!
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Невский баклан
Барселона все таки самый неприятный соперник, ни у одного клуба в мире нет на протяжении такого времени такого конкурента как Барса. Самое большое противостояние в мире однозначно эль-классико. А кто ещё, мю-ливер - нет, Интер - Милан - нет, ПСЖ - Лион, нет, Бавария - Боруссия -нет, только ЦСКА - Спартак)
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Константин Крашевский
Ответ Сергей Яскевич
Хоть один адекватный человек нормально посчитал, а то As написал 100 и никто не проверяет. Это же издание после победы Барселоны в Суперкубке Испании писало, что у Реала 98 трофеев, а у Барселоны 97( 2 Кубка ярмарок, а не 3). И тут они с 98 перескочили на 100 сразу, добавив к официальным трофеям Иберо-американский Кубок.
Есть две версии кол-ва трофеев:

1. Реал - 102, Барселона - 98
2. Реал - 100, Барселона - 95

Почему же их 2? Вот почему:

1. Кубок Ярмарок - официальный турнир, но официально не признан УЕФА. Поэтому его можно как считать, так и не считать. (От этого у Барселоны либо 98, либо 95).

2. Малый кубок мира (древний аналог КЧМ) - официальный турнир, но официально не признан УЕФА. Поэтому его можно как считать, так и не считать (от этого у Реала либо 102, либо 100).

А Иберо-Американский кубок - учреждён Федерацией футбола Испании и Конмебол. И признается УЕФА за официальный трофеев.

Поэтому. Тут кому как. Лично я ЗА версию с 102-98. Ибо и Кубок Ярмарок и Малый кубок мира - официально учреждались. Просто не были под эгидой УЕФА (вот она их и не признает).
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Роман
Ответ Владимир Ильич Ленин
Откуда у Барселоны 98 трофеев? Если вы про Кубок Ярмарок, то он официально не признаётся УЕФА, поэтому эти трофеи не в счёт. Официальных трофеев у Барсы 93, а не 98.
У Барсы наверняка из 98 трофеев - 22 кубков Гамперса.
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Владимир Ильич Ленин
Откуда у Барселоны 98 трофеев? Если вы про Кубок Ярмарок, то он официально не признаётся УЕФА, поэтому эти трофеи не в счёт. Официальных трофеев у Барсы 93, а не 98.
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Александр Карасёв
Чот у реала перечень существенно солиднее выйдет))
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белошип
Ответ dk99
Бред меряться членами, оба клуба великие и это неоспоримо.
Реал на другом уровне и он недосягаем,ставить эти клубы в один ряд-преступление)
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Александр Карасёв
Ответ Юрий Кечко
Ты быканул на кубок гампера, или мне показалось ?
проорал)))
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Goofts
Ответ Юрий Кечко
Ты быканул на кубок гампера, или мне показалось ?
Гампер не учитывается, подсчет с официальных титулов Фифа и Уефа
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Goofts
Ответ Сергей Яскевич
Хоть один адекватный человек нормально посчитал, а то As написал 100 и никто не проверяет. Это же издание после победы Барселоны в Суперкубке Испании писало, что у Реала 98 трофеев, а у Барселоны 97( 2 Кубка ярмарок, а не 3). И тут они с 98 перескочили на 100 сразу, добавив к официальным трофеям Иберо-американский Кубок.
Тут конечно интересно кто из грандов Испанского футбола отметку в 100 достигнет первый
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Висита Эльмурзаев
Ответ dk99
Бред меряться членами, оба клуба великие и это неоспоримо.
вообще то ты не прав, один клуб намного великее, чем второй
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Константин Крашевский
А на самом деле у Реала 102, у Барселоны 99.
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Юрий Кечко
Ответ xomamb
а Спартак с его очередным кубком фиг пойми чего сосчитали?
У Спартака в музее 1/2 кеч и победа над Наполи, не понимаю твоей иронии ...
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Юрий Кечко
Ответ Dastanation
главное по количеству трофеев Ла Лиги и Лиги чемпионов Реал опережает, все таки основные турниры
Ты быканул на кубок гампера, или мне показалось ?
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xomamb
а Спартак с его очередным кубком фиг пойми чего сосчитали?
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Роман
Ответ Бродяга-симпатяга
С окончанием эпохи Месси разница скоро увеличится видимо
Так Месси и в ПСЖ сейчас заметно трофеев поубавит.
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Iamliam
Ответ Бродяга-симпатяга
С окончанием эпохи Месси разница скоро увеличится видимо
Ну хз Вон уже Суперкубок выиграли у Реала. Сейчас довольно уверенно идут к чемпионству, вышли в полуфинал Кубка Испании.
То есть уже в конце сезона смогут не только сравняться по трофеям, но и перегнать(думаю ЛЧ этот Реал все-таки не потянет).
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Роман
Официально лучший клуб Европы. И первым достигнет отметки 100.
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Андрей Хенто
Ответ !Sc@ryClown!
Реал только и делает что постоянно догоняет Барсу
По основным трофеям Мадрид далеко впереди.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Кубок и Ла Лига у Барсы, так что снова обгонят. Так они и будут меняться местами, а мы продолжим сраться в комментам. На радость спортсу! :)
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-3
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dk99
Бред меряться членами, оба клуба великие и это неоспоримо.
+10
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+8
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Сергей Яскевич
Хоть один адекватный человек нормально посчитал, а то As написал 100 и никто не проверяет. Это же издание после победы Барселоны в Суперкубке Испании писало, что у Реала 98 трофеев, а у Барселоны 97( 2 Кубка ярмарок, а не 3). И тут они с 98 перескочили на 100 сразу, добавив к официальным трофеям Иберо-американский Кубок.
+5
-3
+2
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!Sc@ryClown!
Реал только и делает что постоянно догоняет Барсу
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-6
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Xabi Alonso78
Величайший клуб 🏆🏆🏆
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-1
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Бродяга-симпатяга
С окончанием эпохи Месси разница скоро увеличится видимо
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-1
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