«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев – 99 против 98

« » опередил «Барселону» по числу выигранных трофеев за всю историю.

Мадридский клуб выиграл клубный чемпионат мира. У «Реала» теперь 99 трофеев, а у «Барселоны» – 98.

У «Реала» 68 национальных и 31 международный трофей. У «Барсы» – 76 национальных и 22 международных.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!