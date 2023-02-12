«Реал» обошел «Барселону» по числу трофеев – 99 против 98
«Реал» опередил «Барселону» по числу выигранных трофеев за всю историю.
Мадридский клуб выиграл клубный чемпионат мира. У «Реала» теперь 99 трофеев, а у «Барселоны» – 98.
У «Реала» 68 национальных и 31 международный трофей. У «Барсы» – 76 национальных и 22 международных.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Уровень!
1. Реал - 102, Барселона - 98
2. Реал - 100, Барселона - 95
Почему же их 2? Вот почему:
1. Кубок Ярмарок - официальный турнир, но официально не признан УЕФА. Поэтому его можно как считать, так и не считать. (От этого у Барселоны либо 98, либо 95).
2. Малый кубок мира (древний аналог КЧМ) - официальный турнир, но официально не признан УЕФА. Поэтому его можно как считать, так и не считать (от этого у Реала либо 102, либо 100).
А Иберо-Американский кубок - учреждён Федерацией футбола Испании и Конмебол. И признается УЕФА за официальный трофеев.
Поэтому. Тут кому как. Лично я ЗА версию с 102-98. Ибо и Кубок Ярмарок и Малый кубок мира - официально учреждались. Просто не были под эгидой УЕФА (вот она их и не признает).
То есть уже в конце сезона смогут не только сравняться по трофеям, но и перегнать(думаю ЛЧ этот Реал все-таки не потянет).