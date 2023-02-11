Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой брань Зарема Салихова контент Футбол

Александр Мостовой рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию. 

«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел ######? Нет, не до такой степени. Не пришел.

Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига – кто займет первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть.

Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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83 комментария

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Konservator
Ответ Sakamoto Gin
кому он всрался, платить чтоб он получил лицензию. И хватило де наглости такое заявить, чувства стыда и гордости у него нету как и мозгов
А мне кажется, стоит организовать народный сбор. По двум причинам: 1) это будет первая в стране (а может и в мире) тренерская лицензия собранная краудфандингом 2) первая в мире лицензия, на которую люди скидывались исключительно , чтобы поржать над тем, какой тренер получится в результате :)
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Глазированный сырок
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Скорее, тебя возьмут в Камеди Клаб
Тут уровень, "прастихоспаде" квн’а
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oddnoise
Ответ Юрий Кечко
Комрады, надонатим Александру?
На лечение готов ему скинуть сотку
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rigobersong
Ответ evil
Можно алкостримы проводить, например
С Шалимовым:)
+1
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Юрий Кечко
Ответ Мансур Машарипов
"Извини бро у меня ипотека" Костя.
Георгий (с)
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Dinamik1
Холопы дайте царю денег.
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DpeMa111
Хорошие тренеры нам нужны, успехов
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IVWT
Ответ Tigo_Volchara93
Хааххаха, так называемый царь, попрошайничает на всю страну
Казна опустела, милорд, нужно больше золота
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Spartakus1984
Ответ Men77
насколько я знаю, там обычный человек и не может получить. Ты либо в тренерском штабе клуба должен работать, либо быть бывшим игроком, причем определенного уровня. В первом случае обычно платит клуб, во втором сам футболист
Отучиться может кто угодно,не обязательно бывший футболист,но понятно,что ноунейма никто не позовет,даже помощником в РПЛ.Нужно начинать с низших лиг,с детей,там лицензия начальная от десяток тысяч рублей.начинается
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Мари Хуан
Ответ BearS
Царь, говорят, не настоящий!
Царь, говорят, ещё и не пьющий!
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Олег Мордвинов
Капать фрик
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Men77
Ответ Spartakus1984
А для чего вообще они сделали такие суммы,что их и в правду обычный человек не может ответить?!Что особого в этом как я понимаю несколько недельном обучении,что оно стоит миллион?
насколько я знаю, там обычный человек и не может получить. Ты либо в тренерском штабе клуба должен работать, либо быть бывшим игроком, причем определенного уровня. В первом случае обычно платит клуб, во втором сам футболист
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Tahir Turk
Ответ фк сибирь
"Войско"..
И правда войско, блин, всю жизнь бочку там слышал
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Сергей Орлов
Ответ evil
Можно алкостримы проводить, например
Мостовой не пьёт.
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Мансур Машарипов
"Извини бро у меня ипотека" Костя.
+1
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Spartakus1984
Ответ Xm.md
На нью бэлансы значит деньги спускает, а на лицензию денег нет. Пару лет назад видел его выходящим из магазина на Тверской.
Так конечно есть у него деньги,но он всегда хотел ,что бы за него оплатить лицензию клуб,как впрочем некоторым оплачивал,но клуб его ни какой не зовет,и он естественно боится,что если сам отучиться,то это будет на ветер выброшенные деньги
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Vitto
Подарите ему сразу лицензию.
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каток Третьяка
тот случай когда донат стоит средств
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Quiet Dad
15к долларов для не самого последнего футболиста неподъемные деньги, что спонсора искать нужно?
Да что с ним не так? Тренеровать - бумажки нет, получить бумажку - денег нет.
Ему за игровую карьеру совсем ничего не платили?
Или его сглазил кто? Ни денег, ни бумажки, ни спонсоров, ни предложений. Тотальный нефарт какой-то.
+2
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Spartakus1984
А для чего вообще они сделали такие суммы,что их и в правду обычный человек не может ответить?!Что особого в этом как я понимаю несколько недельном обучении,что оно стоит миллион?
0
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Waio
Потребительский кредит на учёбу не пробовал взять? Со страховкой от потери работы.
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игрочишка всея руси
За столько лет карьеры заработал миллионы не можешь себе лицензию приобрести .вот наглый .
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Кондитер
Ответ Pucheslav
Через 5 лет выиграет Суперлигу возглавляя Сельту, приятного просмотра
неприятного
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фк сибирь
Ответ Tahir Turk
Бочка взбунтовалась! Говорят Царь ненастоящий!!
"Войско"..
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Olavi Ranta
О, блин)) Кредит возьми в банке, или продай что - нибудь)) Молодец какой)) И вообще, может он имеет в виду, что миллион - это включая всякие накладные расходы, связанные с обучением?) Не получится работать параллельно, кушать во время учёбы и т. д...))
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