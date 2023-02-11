Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»
Александр Мостовой рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию.
«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел ######? Нет, не до такой степени. Не пришел.
Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига – кто займет первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть.
Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Да что с ним не так? Тренеровать - бумажки нет, получить бумажку - денег нет.
Ему за игровую карьеру совсем ничего не платили?
Или его сглазил кто? Ни денег, ни бумажки, ни спонсоров, ни предложений. Тотальный нефарт какой-то.