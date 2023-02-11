Александр Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию – если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

Александр Мостовой рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию.

«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришел ######? Нет, не до такой степени. Не пришел.

Интрига, как говорила , в том, что получит лицензию. Одна интрига – кто займет первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть.

Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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