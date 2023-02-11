Норвежские биатлонисты заняли первые четыре места в спринте на чемпионате мира в немецком Оберхофе.

Победил Йоханнес Бо, завоевал серебро, взял бронзу, стал четвертым.

Еще один норвежец финишировал шестым.

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