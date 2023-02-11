Норвежские биатлонисты заняли первые 4 места в спринте на чемпионате мира в Оберхофе
Норвежские биатлонисты заняли первые четыре места в спринте на чемпионате мира в немецком Оберхофе.
Победил Йоханнес Бо, Тарьей Бо завоевал серебро, Стурла Хольм Лагрейд взял бронзу, Йоханнес Дале стал четвертым.
Еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен финишировал шестым.
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Какой зимний вид может похвастаться большим охватом? Хоккей де факто еще меньшему количеству стран интересен. Да, там прибавляется Северная Америка, но зато в Европе его популярность заметно ниже.
Смотрят нам вслед?)