Норвежские биатлонисты заняли первые 4 места в спринте на чемпионате мира в Оберхофе

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Оберхоф Биатлон

Норвежские биатлонисты заняли первые четыре места в спринте на чемпионате мира в немецком Оберхофе.

Победил Йоханнес Бо, Тарьей Бо завоевал серебро, Стурла Хольм Лагрейд взял бронзу, Йоханнес Дале стал четвертым.

Еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен финишировал шестым.

Как сломить Норвегию в биатлоне? Они выиграли бешеную эстафету на ЧМ, проведя три плохих этапа

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74 комментария

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Xell
Ответ ozozolio
Это уже не смешно
Это норм, я рад. Моя мечта сбылась. Десять лет назад я хотел чтобы выросло такое норвежское поколение, которое сможет претендовать на победу в каждой гонке и еще мне хотелось чтобы норги побили рекорд ГДР по победам подряд в эстафетах и норги сделали это недавно)))
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Ринат Газимьзянов
Ответ Koulmann
Фтор, астма... Что еще придумаем? Там у 5 норгов 3 разных производителя лыж.
Причём здесь производство лыж. Натирают уже сами норвежцы(специалисты)
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Xell
Ответ Koulmann
В лыжах русских бесит Клэбо, в биатлоне - Бо, в шахматах - Карлсен. Откуда такая ненависть к уникальным спортсменам? Не задумывались?
Зависть черта многих.
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Ринат Газимьзянов
Ответ Vicing Charlsson
Вот пример для тех кто говорит "в мужском биатлоне много сильных спортсменов и сильная конструкция" Какие сильные спортсмены? Какая конкуренция? Какой Йося, даже для пенсионера Тарика нет конкурентов. Даже если бы не было такого спортсмена как Йося, всё равно было бы полное доминирование Норгов. Некоторые говорили что Фуркад вовремя закончил карьеру, что он дальше не мог конкурировать с топами. Фуркад даже в так себе форме мог просто спокойно деклассировать всех этих доходяг (всех кроме Йоси) до ОИ2026. Просто у него не было мотивации и желания, плюс семья и дети. Мужской биатлон просто МЁРТВ.
Без Фуркада все французы поникли.А ведь сильные у них биотлонисты.
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Vicing Charlsson
Ответ Александр Максаков
Биатлон просто мёртв)
Женский биатлон не только жив, а даже процветает. Вот мужской биатлон МЁРТВ. Где сильные Немцы как Ульрих и Фишер? Где сильные Французы как Пуаре и Фуркад? Где остальные? Одни доходяги, даже не могут конкурировать с пенсионером Тарийом.
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Xell
Ответ Dmona1
Мне вот интересно мировая спортивная общественность ещё долго будет платить деньги только норгам? Как будто они единственные в мире, кто лыжами занимаются.
Зато почти все норги ими занимаются. А у нас в стране сколько?
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Ринат Газимьзянов
Ответ Ilya Yarunin
Все так пишут как будто российские биатлонисты помешали бы норвежцам , хотя бы в десятку попали и то хорошо. Но это не лыжи , далеко не на первых ролях были до войны
Российские спортсмены заряжают других на борьбу. Без нас они легко сливают норгам.
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Xell
Ответ СержМиранэн
Должно быть офигенно захватывающее зрелище. Аудитория будет расти с каждым соревнованием.
Да всегда так было. Просто раньше Уэб всех мочил))
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Xell
Ответ eao79rus
Какой интересный(нет) чемпионат Норвегии. "Астматики" решают
У меня тоже астма с 10лет. И чо ты этим намекаешь?)
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Ринат Газимьзянов
Ответ Xell
Сверху Кричащий заголовок Как сломить сборную Норвегии в биатлоне? Хахах. Перефразирую из фильма Про Калиостро—"Науке это не известно"))) Йосю, Тарьея и Лагрейда поздравляю, лучшие!
Позвать лыжников из России.
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Xell
Ответ Антон Кривоногов
Какие молодцы. Мне вот интересно, а им самим интересно?😁
Им да. Конкуренция и ролевая игра Кто замочит Йоханнеса))
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Xell
Ответ karlsson27
Не смотри. Для остального есть Матч с Ижевской винтовкой! Вот где интрига!
Пусть смотрит танковый биатлон с Губерниевым)))
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Xell
Ответ Валерий Петров
Кто бы сомневался, терапевтические исключения рулят
Наши тоже уже клепают)) Толку ноль, без Мазе это не заработает.
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Xell
Ответ PolarBear
Как же они задолбали, уже смотреть просто неохота эти рыжие с веснушками норвежские м@рды
Я смотрю. Мне норм))
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Xell
Сверху Кричащий заголовок Как сломить сборную Норвегии в биатлоне? Хахах. Перефразирую из фильма Про Калиостро—"Науке это не известно"))) Йосю, Тарьея и Лагрейда поздравляю, лучшие!
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haymaker
Ответ Беглый*
Да, я знаю, что они едят и как тренируются. Для меня абсолютное большинство норвежских лыжников и биатлонистов - допингисты с бумажками. Да и не только для меня. Многие так считают, кто не закрывает глаза на очевидное
Так, а почему немцы, например, это глотают?
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Бобынин
Норвежцы идеально готовы. Ну здесь всё совпало: выдающийся состав плюс великий тренер Мазе. Вот вам и результат.
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Бобынин
Ответ Доминик
Это из-за фтора норги так летают? Даже во времена УЭБа и Свендсена не было такого доминирования норгов. Все догадываются, в чем причина таких успехов, но боятся сказать.
Во времена уэба у немцев было великое поколение, плюс Пуаре. А сейчас великого поколения нет ни у кого. А братья Бё уникумы. Там с первых сезонов было видно что они будут всех выносить. Тарик, если не ошибаюсь, в первый же свой сезон БХГ взял. Так что ничего удивительного.
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Santoor
Ответ haymaker
Да, но. Весь этот интерес сосредоточен в пяти странах.
Больше. Страны где биатлон в топе по популярности - Германия, Франция, Норвегия, Швеция, Россия, Италия, Чехия, Украина, Австрия, очень растет популярность в Щвейцарии последние годы, в Словении не на последних ролях. С десяток набирается.
Какой зимний вид может похвастаться большим охватом? Хоккей де факто еще меньшему количеству стран интересен. Да, там прибавляется Северная Америка, но зато в Европе его популярность заметно ниже.
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Алексей Ильин
Лыжи 2.0
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Беглый*
Ответ Alexei Dmitriev
Кто дал право называть победителей скандинавской шушерой? Ты все знаешь про них, что едят, как тренируются? А свои догадки * держи при себе*
Да, я знаю, что они едят и как тренируются. Для меня абсолютное большинство норвежских лыжников и биатлонистов - допингисты с бумажками. Да и не только для меня. Многие так считают, кто не закрывает глаза на очевидное
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Максим Пантелеев
Ботва продолжает писать нарратив про некую астму
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haymaker
Ответ СержМиранэн
Должно быть офигенно захватывающее зрелище. Аудитория будет расти с каждым соревнованием.
Вы заранее знали победителя?
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markos marvin
учитывая силу состава,это предсказуемый результат,хотя условия на рубежах не лёгкие и некоторые сильные биатлонисты выступили явно ниже своих возможностей!
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Бедякович
Ответ Александр Максаков
Биатлон просто мёртв)
Те, кто нас любит
Смотрят нам вслед?)
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