Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе
Полулегковесы Яир Родригес и Джош Эмметт на UFC 284 в Австралии провели бой за временный пояс чемпиона. Родригес победил удушающим во втором раунде.
Родригес – второй номер полулегкого веса (за пять последних боев дважды проиграл и трижды выиграл), Эмметт – пятый (выиграл пять последних боев).
Чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски подерется с Исламом Махачевым за пояс в легком весе.
Яир Родригес: «Мне выгодно, чтобы Волкановски победил Махачева»
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