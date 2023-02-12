Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе

Теги UFC MMA Джош Эмметт Яир Родригес UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Полулегковесы Яир Родригес и Джош Эмметт на UFC 284 в Австралии провели бой за временный пояс чемпиона. Родригес победил удушающим во втором раунде.

Родригес – второй номер полулегкого веса (за пять последних боев дважды проиграл и трижды выиграл), Эмметт – пятый (выиграл пять последних боев).

Чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски подерется с Исламом Махачевым за пояс в легком весе.

Яир Родригес: «Мне выгодно, чтобы Волкановски победил Махачева»

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10 комментариев

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realsila
Ответ Isa Babaev
Вот теперь я бы посмотрел его бой с Забитом, и тут не все так однозначно
сейчас Яир его победит думаю, потенциально Яир может стать чемпионом, примерно когда Волку будет 36 и он сдаст, но сейчас будет поражение в одну калитку
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Lenkoran33
Таеквондо рулит💪
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Kurt
Какие жёсткие у него кики, там у Эммета рука наверное чуть не отсохла.
+1
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AveCaezar
Яир приятный парень, конечно. Отдельно порадовало, что не стал наводить шума про следующий поединок, чтобы не отвлекать Волка перед боем.
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Стен Шайпак
Кики Яира как отдельный вид искусства
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Мадина Уйгурова
Ответ Isa Babaev
Вот теперь я бы посмотрел его бой с Забитом, и тут не все так однозначно
вот теперь это когда Забит с простоем в 4 года?)
+10
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madjer163
Очень жаль что боя с Забитом не было , посмотрел бы на это
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Isa Babaev
Вот теперь я бы посмотрел его бой с Забитом, и тут не все так однозначно
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-2
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Alex Cardo
Родригес от боя к бою становится все лучше, просто красавец!
+5
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spotlight
Невероятно красивый стиль у Яира, разобрал на классе
+13
0
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