Яир Родригес победил Джоша Эмметта и стал временным чемпионом UFC в полулегком весе

Полулегковесы Яир Родригес и Джош Эмметт на UFC 284 в Австралии провели бой за временный пояс чемпиона. Родригес победил удушающим во втором раунде.

Родригес – второй номер полулегкого веса (за пять последних боев дважды проиграл и трижды выиграл), Эмметт – пятый (выиграл пять последних боев).

Чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски подерется с Исламом Махачевым за пояс в легком весе.

Яир Родригес: «Мне выгодно, чтобы Волкановски победил Махачева»