Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Как представитель спортсменов и спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Это главное послание. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены. По этой причине их следует защищать.

На протяжении всей своей карьеры я боролся с Россией по вопросам допинга. Я был не единственным, но одним из немногих, кто занял публичную позицию против Союза биатлонистов России и против российских властей по допинговой проблеме. Иногда у меня из-за этого возникал страх, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но я не собираюсь никому давать возможность обвинять меня в пророссийской позиции.

Мы можем объединять представителей разных религий, стран и мировоззрений. На этой мирной спортивной арене мы можем показать миру, что мы можем любить друг друга и бороться друг с другом, руководствуясь ценностями спорта. Я отстаивал это с первого дня. Я бы предал себя и то, за что я выступаю, если бы не отстаивал эти ценности.

Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Мы невероятно гордимся тем, что показываем миру, насколько прекрасна Франция. И я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без российских и белорусских спортсменов. По-моему, это не то, что мы должны отстаивать.

Если то, о чем мы говорим, не будет актуально для Парижа-2024, это будет актуально для Кортины-2026 или Брисбена-2032. Для этой темы нет крайнего срока. Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще. И я считаю, что их следует допустить», – сказал Фуркад.

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