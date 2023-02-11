Мартен Фуркад: «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов»

Теги сборная Франции допинг МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Мартен Фуркад Париж-2024 Олимпиада-2026 Политика Олимпиада-2032 Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Как представитель спортсменов и спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Это главное послание. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Я чувствую, что не защищаю этих спортсменов. Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены. По этой причине их следует защищать.

На протяжении всей своей карьеры я боролся с Россией по вопросам допинга. Я был не единственным, но одним из немногих, кто занял публичную позицию против Союза биатлонистов России и против российских властей по допинговой проблеме. Иногда у меня из-за этого возникал страх, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но я не собираюсь никому давать возможность обвинять меня в пророссийской позиции.

Мы можем объединять представителей разных религий, стран и мировоззрений. На этой мирной спортивной арене мы можем показать миру, что мы можем любить друг друга и бороться друг с другом, руководствуясь ценностями спорта. Я отстаивал это с первого дня. Я бы предал себя и то, за что я выступаю, если бы не отстаивал эти ценности.

Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Мы невероятно гордимся тем, что показываем миру, насколько прекрасна Франция. И я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без российских и белорусских спортсменов. По-моему, это не то, что мы должны отстаивать.

Если то, о чем мы говорим, не будет актуально для Парижа-2024, это будет актуально для Кортины-2026 или Брисбена-2032. Для этой темы нет крайнего срока. Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще. И я считаю, что их следует допустить», – сказал Фуркад.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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52 комментария

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justbored
Ответ Натан Брук
Почему навсегда?Рухнет пу тинский фа шистский режим и вернут.
А новый "режим" непременно будет лучше, конечно? Последняя оттепель в отношениях недолго продолжалась, скажем прямо.
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Konstantin_ZV
Ответ Igor Vladimirov
Товарищ капитан, прошу пересчитать тех кто минусует мой последний пост выше. Они явно против Путина и СВО
так, стоп. а почему я должен быть за Путина, если голосовал на выборах, например, за Зюганова?
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Вадим__Ситов
Ответ justbored
Ну вы совершенно неверно читаете его посыл.
Можно было выбрать сотни других выражений. Например: биатлонисты России и Беларуси не несут ответсвенность за начало войны, и поэтому должны быть допущены к стартам. Но он сказал так, как сказал. Его посыл можно по-разному воспринять.
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2882
Ответ Igor Vladimirov
Мне ваша методичка неинтересна. Детский сад да и только
21 комментарий у вашего профиля и все про политику. На спортивном сайте. А методичка у меня , да. Ну- ну...
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Владддд
Ответ СемёнСемёныч
Причём тут твой соловьёв? Задайте вопрос: почему французское оружие и солдаты убивают русских и украинцев и разрушают дома. А ведь мы Францию совсем не трогали и не трогаем, но они спонсируют и разжигают войну до эскалации.
А почему российское оружее убивает палестинцев, африканцев, иракцев, украинцев и других? Это вас не волнует?
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kupezz
Ответ Натан Брук
Тут большинство как-то постоянно забывают что о возможном допуске говорится исключительно в нейтральном статусе и радуются как дети когда кто-то ратует за допуск русских и белорусов.При этом тут же заявляют что без флага и гимна ни в коем случае участвовать нельзя.Придите в себя, «патриоты».
Да никто не забывает, тут просто уже сам факт приятен, что человек не кричит "ОТСТРАНИТЬ" "БАЙКОТ". При чём тот, от кого вообще не ожидали услышать такое.
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СемёнСемёныч
Ответ Ugrafs
Фуркад поддерживает убийц, значит сам пособник преступников
Он про французское правительство и ЕС с США ничего не сказал, и он не поддерживает их.
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Игорь Мельников
Фуркад, - спасибо! Здравомыслящий человек, как и Симон. Братья Бо там не поперхнулись,
+3
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+3
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2882
Ответ Igor Vladimirov
Мне ваша методичка неинтересна. Детский сад да и только
Ну да. Только у вас методичка правильная.)))
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RussianKiwi
Ответ Ugrafs
Фуркад поддерживает убийц, значит сам пособник преступников
Shut up
+2
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Натан Брук
Ответ blin
"Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще,"...То есть рассматривается вариант отстранения навсегда? Тогда это натуральный фашизм...
Почему навсегда?Рухнет пу тинский фа шистский режим и вернут.
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-2
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justbored
Ответ Вадим__Ситов
Фразой "Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены" он уже показывает свое отношение к этим национальностям, как к чему-то ниже уровня "великой Франции"... Нашелся б...ть защитник
Ну вы совершенно неверно читаете его посыл.
+2
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Igor Vladimirov
Ответ Igor Vladimirov
Ну всегда можно вступить в ряды свошников и принудить запад и МОК вернуть Россию на ОИ дойдя к 2024 до Парижу... А то ишь придумали бегать с винтовочками в лосинах на клятом западе. Нет уж. Ватник надел и вперед под Бахмут. За Путина!!!
Товарищ капитан, прошу пересчитать тех кто минусует мой последний пост выше. Они явно против Путина и СВО
0
-1
-1
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Ugrafs
Фуркад поддерживает убийц, значит сам пособник преступников
+2
-9
-7
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Снегр
С этого момента Фуркад находится в списке "Миротворца"
+2
-1
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Бартоломью Робертс
Антонина уже заносит Мартена на "Миротворец" :о))
+2
0
+2
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Натан Брук
Ответ Вадим__Ситов
Фразой "Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены" он уже показывает свое отношение к этим национальностям, как к чему-то ниже уровня "великой Франции"... Нашелся б...ть защитник
Он показывает свое отношение к ним как к представителям страны,развязавшей преступную войну.
0
-5
-5
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Russ Ivan
В старой Европе ещё есть порядочные люди и независимое мнение, в отличии от прибалтийских вымиратов, польшей, чехий и болгарий...
+6
0
+6
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FilinMD
Фуркад тактичный дипломат. Вроде выказал поддержку, а вроде бы и не совсем. Умный спортсмен, неглупый человек. На всех стульях сразу)
+3
0
+3
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kupezz
Ожидал такого отношения от Симона, а тут неожиданно тот самый Мартен, который задолбал одно время с этим допингом. Ну что сказать, молодчик!!!)
+4
0
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Igor Vladimirov
Ответ 2882
Ну своего то нет.)) да и сами украинцы уже давно ничего не решают. Что говорят, то и делают.)
Мне ваша методичка неинтересна. Детский сад да и только
0
-3
-3
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Натан Брук
Ответ СемёнСемёныч
Причём тут твой соловьёв? Задайте вопрос: почему французское оружие и солдаты убивают русских и украинцев и разрушают дома. А ведь мы Францию совсем не трогали и не трогаем, но они спонсируют и разжигают войну до эскалации.
А,так это Украина напала на Россию 24-го февраля?Вот это новость!
+1
-3
-2
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Вадим__Ситов
Фразой "Конечно, они россияне и белорусы, но они также спортсмены" он уже показывает свое отношение к этим национальностям, как к чему-то ниже уровня "великой Франции"... Нашелся б...ть защитник
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Vladimirov
Ответ blin
"Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще,"...То есть рассматривается вариант отстранения навсегда? Тогда это натуральный фашизм...
Ну всегда можно вступить в ряды свошников и принудить запад и МОК вернуть Россию на ОИ дойдя к 2024 до Парижу... А то ишь придумали бегать с винтовочками в лосинах на клятом западе. Нет уж. Ватник надел и вперед под Бахмут. За Путина!!!
+2
-7
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justbored
Ответ blin
"Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще,"...То есть рассматривается вариант отстранения навсегда? Тогда это натуральный фашизм...
Он имеет в виду, что допуск - всего лишь вопрос времени, и какая по большому счету разница, сейчас или через двести.
+1
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