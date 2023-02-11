Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» примет «Брентфорд»
«Челси» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 23-м туре АПЛ.
Также в субботу «Арсенал» примет «Брентфорд».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Лидсом», «Манчестер Сити» будет противостоять «Астон Вилле».
Завершится тур в понедельник матчем «Ливерпуль» – «Эвертон».
23-й тур
- Дата проведения
- 11 февраля, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 11 февраля, 18.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 12 февраля, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 12 февраля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 февраля, 23.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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