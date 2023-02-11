Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» примет «Брентфорд»

« » сыграет в гостях с « » в 23-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с «Лидсом», «Манчестер Сити» будет противостоять «Астон Вилле».

Завершится тур в понедельник матчем «Ливерпуль» – «Эвертон».

Чемпионат Англии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!