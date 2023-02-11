Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» примет «Брентфорд»

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«Челси» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 23-м туре АПЛ.

Также в субботу «Арсенал» примет «Брентфорд».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Лидсом», «Манчестер Сити» будет противостоять «Астон Вилле».

Завершится тур в понедельник матчем «Ливерпуль» – «Эвертон».

Чемпионат Англии

23-й тур

Вест Хэм – Челси
Дата проведения
11 февраля, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Ноттингем Форест
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Вулверхэмптон
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Тоттенхэм
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Кинг Пауэр»
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Кристал Пэлас – Брайтон
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
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Арсенал – Брентфорд
Дата проведения
11 февраля, 18.00, «Эмирейтс»
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Борнмут – Ньюкасл
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Дин Корт»
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Лидс – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
12 февраля, 17.00, «Элланд Роуд»
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Манчестер Сити – Астон Вилла
Дата проведения
12 февраля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
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Ливерпуль – Эвертон
Дата проведения
13 февраля, 23.00, «Энфилд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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4 комментария

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Владимир Бакшеев
Как и всегда Glory, Glory, Man United!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Победа Арсенала C.O.Y.G
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-2
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Bashibuzuck
Вперед, Лесники✊✊✊
0
-1
-1
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SCHOKKKK
Удачи Челси и победы 👍💙
0
-2
-2
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